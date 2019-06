Euronext Brussel: Amerikaanse pandoering voor Bpost

De Brusselse beurs volgt de opwaartse trend in Europa. In de Bel20 zorgt Umicore voor een valse noot. Goldman Sachs plakt een verkoopadvies op Bpost en steekt daarmee stokken in de spaken van de postbode.

De Europese beurzen trekken zich niets aan van zwakke cijfers uit Duitsland, waar de industriële productie en de export lelijk zijn gedaald in april. Beleggers leggen ook de handelszorgen even aan de kant en laten zich leiden door de hoop op een versoepeling van het monetair beleid. De Euro Stoxx 50 stijgt rond 12.25 uur met 1,1 procent. Daarmee zijn de beurzen op weg naar hun beste week in twee maanden. Tenminste als het Amerikaanse banenrapport, dat om 14.30 uur wordt gepubliceerd, meevalt.

In Brussel blijft de winst van de Bel20 iets onder het Europees gemiddelde. De graadmeter gaat 0,7 procent vooruit tot 3.465 punten. Stevige winsten zijn er voor Solvay, Telenet (+1,9%) en Argenx (+1,9%). Ook de bankwaarden, die donderdag op de rem stonden, zitten weer in de lift: ING wint 0,5 procent en KBC 0,1 procent.

Solvay is de beste klimmer in de index met een winst van 2,4 procent tot 86,62 euro. Het aandeel geniet van een advies- en koersdoelverhoging door UBS. Het Zwitserse beurshuis trekt het advies op van ‘neutraal’ naar ‘kopen’. Het koersdoel stijgt van 103 tot 105 euro.

De Belgische chemiegroep noteert met een grote korting tegenover sectorgenoten en de komst van een nieuwe CEO, Ilham Kadri, opent mogelijkheden om te herstructureren, meent analist Ben Gorman. Hij heeft specifiek de bijdrage van Solvay aan de auto- en de luchtvaartsector geanalyseerd. De verwachtingen voor de brutobedrijfswinst (ebitda) die daaruit voortvloeien voor de periode 2019-2021, liggen 4 procent hoger dan de consensus.

Kathodematerialen

Het hardst op de rem staat Umicore . De materiaaltechnologiegroep zakt 3,4 procent tot 26,36 euro, de laagste koers in meer dan twee jaar. In een rapport is Morgan Stanley behoorlijk negatief over de markt van batterijmaterialen voor elektrische auto's. Het evenwicht tussen de aanvoer van en de vraag naar kathodematerialen begint verstoord te geraken. De productiecapaciteit is op weg om tegen 2021 te verviervoudigen tegenover vorig jaar, klinkt het.

Zelfs als rekening wordt gehouden met de vertraging bij de uitbouw van Umicores nieuwe productiecapaciteit, zal er meer capaciteit voor kathodematerialen bijkomen dan de vraag kan absorberen. Morgan Stanley verwacht dat er vooral nieuwe capaciteit bijkomt in China, terwijl ook Zuid-Korea zijn productiecapaciteit zal opvoeren. De kans bestaat dat bepaalde producenten van kathodematerialen genoegen nemen met lagere prijzen en lagere marges om op die manier marktaandeel te winnen.

Voor Umicore resulteert dit alles in een verlaging van het koersdoel van 32 tot 23,50 euro. De aanpassing is ingegeven door adviesverlagingen, hogere schulden en een lagere waardering voor de activiteiten die met de elektrische auto te maken hebben. Analist Charles L. Webb verlaagt zijn ramingen voor de bedrijfswinst met 8 tot 14 procent. Hij handhaaft zijn 'underweight'-advies (verkopen).

Prognose

Bpost is de pineut van de dag nadat het Belgische post- en pakjesbedrijf een verkoopadvies kreeg aangesmeerd van Goldman Sachs. Het aandeel dondert 9,6 procent lager op 7,90 euro.

Goldman Sachs vindt Bpost niet langer aantrekkelijk wegens de 'gemengde uitvoering en volatiele operationele prestaties'. Het volume brievenpost blijft dalen en sectorgenoten zijn sterker aanwezig in de pakjesvervoermarkt.

Volgens de analisten van het Amerikaanse beurshuis wordt het ook moeilijk voor Bpost om zijn prognose voor 2019 te halen en zal de winstgroei tot in 2021 een gevecht zijn. In het persbericht over het eerste kwartaal zei topman Koen Van Gerven nochtans dat Bpost op schema zit om dit jaar een genormaliseerde bedrijfswinst (ebit) van meer dan 300 miljoen euro te realiseren.

5.000 ton

Avantium zakt 0,4 procent tot 2,36 euro. Op een ‘Technology and Markets Day’ maakte het bedrijf donderdag bekend niet langer op een fabriek met een productiecapaciteit van 50.000 ton PEF te mikken. Avantium hoopt nu een productie eenheid van 5.000 ton te realiseren en zoekt daarvoor 150 miljoen euro. PEF is een ‘groene’ kunststof op basis van suiker en een alternatief voor PET.

‘Geen echte verrassing’, meent Wim Hoste van KBC Securities, aangezien het management daarop al gezinspeeld had nadat BASF zich uit de joint venture Synvina had teruggetrokken. De analist denkt dat een fabriek van 5.000 ton ongeveer 25 miljoen euro omzet kan genereren en circa 4 à 5 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda). Met de huidige kaspositie zou Avantium tot eind 2021 moeten voortkunnen, maar hoe het de stap naar winstgevendheid zal overbruggen zonder opnieuw bij de kapitaalmarkten aan te kloppen, is onduidelijk voor Hoste. Avantium blijft voor hem een zeer riskante investeringscasus. Hij blijft bij ‘afbouwen’ en een koersdoel van 1,75 euro.