Euronext Brussel: Analisten knippen in koersdoel KBC

UBS-analist Johan Ekblom verlaagt de winstprognoses voor 2019 en 2020 met respectievelijk 1 en 4 procent. 'De voornaamste verklaring is dat we de rente-inkomsten zien dalen.' Ekblom gelooft dat de consensusprognoses voor 2020 met circa 5 procent naar beneden moeten. UBS gelooft wel dat KBC een aantrekkelijk dividendaandeel blijft. 'We voorzien in de komende vier jaar een payout-ratio tussen 66 en 80 procent.' Dat geeft een door UBS verwacht bruto dividendrendement tussen 7 en 8 procent over de periode 2019-2022.