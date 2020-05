Euronext Brussel: Analisten zien V-herstel bij Belron

Beleggers zijn goed gemutst. D'Ieteren heeft last van corona, maar analisten kijken optimistisch vooruit.

De Europese beurzen stijgen door de hoop dat de economische activiteit weer terug richting normaal zal gaan. Overal ter wereld versoepelen landen de coronamaatregelen, terwijl het aantal nieuwe infecties in de meeste landen dalende is. Verder krijgen beleggers steun van het stimuluspakket van 750 miljard euro dat de Europese Commissie woensdag voorstelde. Het gemiddelde Europese aandeel wint 0,3 procent.

De Bel20 presteert alweer superieur en noteert rond 12u met 0,9 procent in de plus, tot 3.263 punten.

Telecom

Het heeft meer dan twee jaar geduurd, maar nu hebben de telecombedrijven eindelijk duidelijkheid over de groothandelstarieven. Het dossier is zeer belangrijk voor Orange Belgium , dat Telenet moet betalen voor het gebruik van zijn netwerk. De marges die Telenet krijgt bij de hogere internetsnelheden zijn gedaald van 5 à 10 procent naar 2,5 à 5 procent.

Volgens analist Ruben Devos van KBC Securities zijn de tarieven grotendeels gelijk gebleven. 'Voor Orange Belgium was er nog hoop dat de tarieven zouden verbeteren, nadat de Europese Commissie had gesteld dat er mogelijk sprake was van overcompensatie. Maar uiteindelijk zijn de tarieven niet veel veranderd tegenover het eerdere voorstel.'

De telecomwaakhond BIPT moet zich nog uitspreken over de toegang tot glasvezelnetwerken, zoals het netwerk dat Proximus aan het uitrollen is. Het geeft zich daar meer tijd voor, omdat die uitrol volop aan de gang is.

Orange Belgium daalt 2,5 procent, terwijl Telenet 3,1 procent wint. Proximus trekt 5 procent hoger.

D'Ieteren

D'Ieteren heeft last van de coronacrisis. De autotak van de Brusselse holding zag de verkoop met 6,9 procent dalen, dat is vooral te wijten aan de zwakke verkoop in maart. 'D'Ieteren-auto had een sterke start van het jaar met een omzetgroei van 14,2 procent in de eerste twee maanden. Maar in maart tuimelde de verkoop met 40,4 procent door de quarantainemaatregelen.'

Bij Belron daalden de verkopen met 1,4 procent. In Europa en 'de rest van de wereld' kromp de omzet, terwijl er in Noord-Amerika een stijging van 4,9 procent was. De boekjesmaker Moleskine bleef met een omzetdaling van 22 procent het zorgenkindje.

Analist Nathalie Debruyne van Degroof Petercam verwacht een V-vormig herstel bij Belron. 'Bij de maker van autoruiten kan het herstel veel sneller optreden dan bij de andere twee divisies, omdat consumenten waarschijnlijk hun auto meer zullen gebruiken. Dit omdat ze door de coronacrisis liever de auto pakken dan het openbaar vervoer.'

Voor D'Ieteren zelf ziet Debruyne het ergste nog komen:

In het eerste kwartaal begonnen we de impact van de lockdowns te zien, maar de volledige impact van de crisis was er pas in april. Daarom verwachten we dat het tweede kwartaal zwaarder geraakt zal zijn dan het eerste. Nathalie Debruyne Analist bij Degroof Petercam

Analist Wim Hoste van KBC Securities reageert op de update door zijn koopadvies en koersdoel van 61 euro te bevestigen. 'Ondanks de slechte zichtbaarheid op de cijfers op de korte termijn vinden we het aandeel nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. Daarnaast heeft D'Ieteren een stevige oorlogskas voor overnames.'

Voor Belron gaat Hoste er nu nog vanuit dat de omzet in 2020 met 25 procent zal dalen en dat de marge zal zakken van 9,3 procent naar 6 procent. 'Maar D'Ieteren zegt dat de verkoop aan het verbeteren is sinds midden april. We geloven dat Belron flink zal profiteren van het toenemende aantal ADAS-systemen (geavanceerde rijhulpsystemen in ruiten, red) en we zullen onze verwachtingen opwaarts bijstellen naar aanleiding van de veerkrachtige resultaten.'