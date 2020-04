Euronext Brussel: Aperam, AvH, CFE en MDxHealth waarschuwen

Na het dramatische eerste kwartaal start ook het tweede kwartaal voor de Europese beurzen in het rood. Ook in Brussel regent het nu coronawaarschuwingen en schrappen steeds meer bedrijven het eerder aangekondigde dividend.

Omstreeks 13.25 uur zakken de Europese beurzen gemiddeld 4 procent. In Brussel houdt de Bel20 iets beter stand. De Brusselse graadmeter verliest 2,6 procent tot 2.824 punten. Defensieve waarden als Telenet (+3,4%), Colruyt (+3,6%) en UCB (+2,3%) bieden tegengewicht voor stevige verliezen van Ageas en Galapagos.

Verzekeraar Ageas dook in de vroege handel tot 13 procent lager en zakt nog steeds 10,9 procent. Nieuws rond het aandeel lijkt er niet te zijn, maar Ageas was de voorbije dagen sterk gestegen. Op 23 maart had de koers een dieptepunt van 25,13 euro bereikt. Ook Galapagos (-6,5%) heeft trouwens enkele stevige hersteldagen achter de rug.

Rond AB InBev (-1,5%, 39,85 euro) is er wel nieuws. De Australische concurrentiewaakhond stemt in met de verkoop van Carlton & United Breweries, AB InBevs Australische divisie, aan de Japanse groep Asahi. De verkoop voor 16 miljard Australische dollar werd in juli vorig jaar aangekondigd. De voorbije weken was door de coronacrisis twijfel gerezen of de deal nog zou doorgaan. Volgens AB InBev is er nog één hindernis: de goedkeuring van de Australische Foreign Investment Review Board. Die wordt dit kwartaal verwacht.

Deze transactie ter waarde van 11 miljard dollar zal de liquiditeitspositie van AB InBev verder versterken, zegt KBC Securities in een reactie. Samen met de dinsdag aangekondigde obligatie-uitgifte zou de liquiditeitspositie rond 21 miljard dollar moeten bedragen. De analisten wijzen er ook op dat de huidige middelen volstaan voor alle aflossingen in de komende vier jaar. De vooruitzichten op korte termijn zijn een andere zaak: door de coronacrisis en alle bijbehorende maatregelen zijn die onzeker. Het advies blijft ‘kopen’, het koersdoel 80 euro.

Investeringen

Proximus verloor dinsdag 3,6 procent nadat het bedrijf op zijn beleggersdag een dividendknip en forse investeringen aankondigde. Vandaag gaat het nogmaals 4 procent lager tot 20,03 euro. Twee beurshuizen lieten hun koersdoel zakken.

Kepler Cheuvreux gaat van 22 naar 20 euro en handhaaft het houdenadvies. De ambities van Proximus op middellange termijn betekenen door de hogere investeringen een significante verlaging van onze prognose voor de vrije kasstroom, zegt Kepler. Het gevolg is dat het (aangepaste) dividend van 1,20 euro per aandeel de komende jaren niet langer afgedekt is en dus nog kan dalen, denkt het beurshuis.

Bij KBC Securities zakt het koersdoel eveneens van 22 naar 20 euro. Analist Ruben Devos juicht de investeringen in het glasvezelnetwerk, 5G en ICT toe, maar denkt dat het rendement op die investeringen nog ver verwijderd is. Sinds hij zijn rating op ‘afbouwen’ zette, is de koers 22 procent lager gegaan. Het meeste neerwaartse risico is dan ook ingeprijsd, meent Devos. Bovendien tonen telecomaandelen hun waarde in tijden van crisis. Met zijn aantrekkelijk dividendrendement, zijn sterk abonneegestuurd inkomstenmodel en zijn lage volatiliteit moet Proximus de beleggers kunnen aanspreken, redeneert hij. Zijn rating stijgt naar ‘houden’.

Fabrieken week dicht

Nog in de Bel20 verliest Aperam 4,1 procent tot 18,48 euro. Wegens de coronacrisis heeft de inoxproducent een uitgebreid kostenbesparingsprogramma gelanceerd en wordt de start van het aandeleninkoopprogramma met zes maanden verschoven. Het dividend blijft wel behouden.

Frank Claassen van Degroof Petercam wijst erop dat Aperam zijn winstprognose voor het eerste kwartaal – een aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) in lijn met het vierde kwartaal (85 miljoen euro) – niet zal halen. Sommige fabrieken waren een week dicht om coronamaatregelen in te voeren en de vraag in Europa is veel sterker dan verwacht gedaald zodat de prijzen onder druk staan. Claassen mikt op een brutobedrijfswinst van 60-65 miljoen euro en denkt dat het tweede kwartaal nog slechter wordt door de Europese lockdowns en omdat voor Brazilië het ergste van de coronacrisis nog moet komen. Voor het hele jaar rekent hij nu op een brutobedrijfswinst van 224 miljoen euro, wat 42 procent lager is dan in 2019. Zijn koersdoel zakt van 28 naar 23 euro, zijn advies blijft ‘houden’.

Flinke daling van de groepswinst

Ackermans & van Haaren en zijn 60,91 procent-dochter CFE publiceerden dinsdagavond allebei een corona-update. De Antwerpse investeringsgroep vindt het nog te vroeg om een precieze inschatting te maken van de impact van de coronacrisis op de resultaten. Het ziet er echter naar uit dat er in 2020 een flinke daling van de groepswinst zal zijn. Hoewel AvH een gediversifieerde portefeuille heeft, een flinke nettocashpositie en een stevige balans, kiest de groep er toch voor het dividend over 2019 niet uit te keren. Het aandeel zakt 2,4 procent tot 115,80 euro.

Een gelijkaardige beslissing neemt CFE (-1,5%, 64,30 euro), het moederbedrijf van baggeraar en windparkenbouwer DEME. Zowel DEME als de bouwactiviteiten van CFE worden getroffen door de coronamaatregelen.

‘Wij beschouwen het als een slimme zet dat CFE ook van plan is het dividend over 2019 over te slaan’, zegt ING-analist Tijs Hollestelle. De groep kan zo de uitstroom van 50 miljoen euro cash tegengaan. Hollestelle was niet verrast door het persbericht aangezien bijna alle bedrijven in de bouw- en baggersector die ING volgt, hetzelfde zeggen en dezelfde maatregelen nemen. Hij blijft bij ‘houden’ en zijn koersdoel van 108 euro.

Luuk van Beek van Degroof Petercam verwacht dat CFE aanzienlijk zal getroffen worden door het coronavirus, maar beklemtoont dat dit tijdelijk zou moeten zijn en dat de groep dankzij haar sterke liquiditeitspositie deze periode vlot zou moeten doorkomen. Hij gaat zijn ramingen en koersdoel aanpassen, maar herhaalt zijn koopadvies.

Warme dranken

De specialist in moleculaire diagnostica MDxHealth stuurde eveneens een coronawaarschuwing uit. MDxHealth zei op 26 februari, bij de publicatie van de jaarresultaten 2019, voor zijn twee prostaatkankertests (ConfirmMDx en SelectMDx) op meer dan 20 procent groei te rekenen. De groepsomzet had met 23 tot 37 procent moeten stijgen. Het lijkt nu niet meer zeker dat die groeicijfers gehaald worden. Het aandeel zakt 5,1 procent tot 0,61 euro.