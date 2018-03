Euronext Brussel - Argenx en Tigenix bank vooruit

Op een licht herstellende beurs staat biotech opnieuw in de belangstelling. Europa heeft een kandidaat-medicijn van Argenx erkend als weesgeneesmiddel. Tigenix nam een belangrijke horde voor de overname door Takeda.

Na hun rotweek laten de Europese beurzen kleine winsten optekenen. De vrees voor een handelsoorlog is wat gaan liggen. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, zei dat hij ‘voorzichtig hoopvol’ is dat de VS en China tot een overeenkomst rond handel kunnen komen waardoor president Trump zijn aangekondigde importtarieven niet zou hoeven op te leggen.

Omstreeks 12 uur gaat de Bel20 0,3 procent hoger tot 3.828 punten. Veel animo is er niet, de koersbewegingen in de index zijn doorgaans klein. De grootste procentuele winst is voor luierproducent Ontex, die 1,7 procent wint tot 21,42 euro. Grootste verliezer is Bpost, dat 1,4 procent laat liggen op 18,71 euro. Dat is de laagste koers voor het postbedrijf sinds oktober 2014. Door de zwakke vooruitzichten en met vraagtekens omgeven overname van Radial is het vertrouwen in Bpost helemaal zoek.

Aperam schrijft 0,8 procent bij tot 38,83 euro. De Duitse staalproducent ThyssenKrupp heeft laten weten dat zijn Italiaanse dochter AST in Terni (Umbrië) opnieuw in de etalage staat. Met een capaciteit van 0,9 miljoen ton is AST de op twee na grootste inoxfabriek in Europa. Voor Aperam zou AST 'een mooie opportuniteit' zijn, meent analist Frank Claassen van Degroof Petercam. Aperam betoonde in 2013 al interesse in het Italiaanse bedrijf en 'het lijkt nog steeds een aantrekkelijk doelwit, zowel strategisch als financieel'.

Claassen raamt de bedrijfswaarde van Terni tussen 0,9 en 1,3 miljard dollar. Hij meent dat de balans van Aperam sterk genoeg is om dit aan te kunnen en intussen een jaar na jaar stijgend dividend uit te betalen. Hij denkt dat een overname synergieën van meer dan 50 miljoen dollar per jaar zou creëren, wat zich zou vertalen in een 'opbrengst op geïnvesteerd kapitaal' (ROIC) van meer dan 12 procent en een wpa-groei (winst per aandeel) van meer dan 20 procent.

De analist is ook in het algemeen positief over Aperam wegens de gezonde kasstroomgeneratie. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 51 euro.

Vobarilizumab

Nog in de Bel20 verliest Ablynx 0,3 procent tot 43,88 euro. Het Gentse biotechbedrijf maakte tegenvallende onderzoeksresultaten bekend voor vobarilizumab. Het middel bleek niet te werken bij de behandeling van de complexe auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes (SLE). Eerder faalde voba al in een onderzoek rond reuma. Ablynx sloot in februari 2013 een exclusieve licentieovereenkomst rond voba met AbbVie. De biotechanalisten van KBC Securities zien weinig kans dat AbbVie nog verder zal willen doorgaan met het middel.

Met het koersverlies verwijdert het aandeel Ablynx zich verder van de overnameprijs van 45 euro die Sanofi gaat betalen. Dat overnamebod zou in het begin van het tweede kwartaal gelanceerd worden.

Weesgeneesmiddel

Goed nieuws is er vandaag bij Argenx. Het kandidaat-medicijn ARGX-113 voor de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (‘ernstige spierzwakte’) is door de Europese Commissie erkend als weesgeneesmiddel. In de VS stak het medicijn eerder al die status op zak. Weesgeneesmiddelen kunnen sneller en goedkoper ontwikkeld worden en veel opbrengen. Het marktpotentieel van ARGX-113 wordt op enkele honderden miljoenen geschat. De erkenning in de VS, een markt goed voor 60.000 patiënten, hielp de koers van Argenx vorig jaar meer dan verdrievoudigen. Dit jaar steeg de koers al met een vijfde. Vandaag komt er nog eens 3,2 procent bij tot 67 euro.

Vrijdagavond raakte bekend dat Tigenix zijn therapie voor anale fistels bij mensen die lijden aan de ziekte van Crohn, in Europa op de markt mag brengen. Dat was een opschortende voorwaarde voor de overname van Tigenix door het Japanse Takeda. Vanwege het belang van het nieuws was de notering van het aandeel Tigenix vrijdag om 16.35 uur opgeschort. Vandaag wint het aandeel 2,2 procent tot 1,75 euro, wat dicht tegen de biedprijs van Takeda (1,78 euro) is. Met bijna 3 miljoen stukken is de handel stevig. Vermits er nu geen verder opwaarts potentieel meer is, laten analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs van KBC Securities hun advies zakken van ‘kopen’ tot ‘houden’.

Bekaert (+0,9%, 34,92 euro) heeft enkele moeilijke beursweken achter de rug, enerzijds omdat de staaldraadverwerker een week geleden uit de Bel20 verdween, anderzijds door de Amerikaanse importheffingen op staal. President Trump heeft de pil nu wat verguld: hij heeft Europa vrijgesteld van de heffingen, net als Brazilië, Argentinië en Zuid-Korea. De Europese Unie en Brazilië zijn voor Bekaert twee belangrijke aanvoerlanden voor zijn walsdraadactiviteiten in de VS. Het is wel nog niet honderd procent zeker of de uitzonderingen tijdelijk dan wel definitief zijn.