Euronext Brussel: Argenx in bloedvorm

Goede testresultaten voor een zeldzame bloedziekte jagen Argenx naar een nieuwe recordkoers. Dankzij die sprong presteert Euronext Brussel beter dan de andere Europese beurzen.

Na de zwakke prestatie van de Aziatische beurzen gaan ook de Europese beurzen lager. Gemiddeld zakken ze omstreeks 12.45 uur 0,2 procent. President Trump zou deze week bijkomende heffingen aankondigen op een pakket Chinese importproducten ter waarde van 200 miljard dollar. Daarom overweegt China nu het aanbod om later deze maand handelsbesprekingen te voeren, af te wijzen, meldde de Wall Street Journal. In Europa zakken onder meer technologiebedrijven, producenten van consumentenproducten en grondstoffenaandelen.

In Brussel houdt de Bel20 voorlopig het hoofd boven water. De index wint 0,3 procent tot 3.721 punten. De grootste verliezen zijn voor Galapagos (-3%) en Umicore (-0,9%). Dankzij positieve resultaten voor filgotinib bij de behandeling van reuma ging Galapagos vorige week boven 100 euro. Daarop volgen nu winstnemingen, zodat het aandeel terugvalt tot 99,12 euro.

Stevige winst bij een aanzienlijk volume is er voor Sofina, dat 3,1 procent stijgt tot 170,80 euro. Er is voor zover we weten geen concreet nieuws. Sinds Sofina dit jaar begon met een nieuwsbrief en uit de halfjaarresulaten bovendien bleek dat 2018 een beresterk jaar wordt, is de decote sterk afgenomen en loopt de holding van de familie Boël ook in het vizier van internationale beleggers.

ING geeft Ontex (+1,6%, 18,71 euro) een lager koersdoel, maar blijft wel positief over de luierfabrikant. Analist Reginald Watson denkt dat de tweede jaarhelft van 2018 een keerpunt wordt voor Ontex. Hij verwacht dat de ingrepen in Brazilië en het wegwerken van bottlenecks in de mature markten zullen resulteren in een verbetering van de ebitda-marge (brutobedrijfswinst op omzet) met 110 basispunten in het eerste halfjaar van 2019 ten opzichte van de 10,4 procent in de eerste zes maanden van 2018.

Ontex zal vanaf het derde kwartaal wel druk ondervinden van verzwakte wisselkoersen in belangrijke groeimarkten die samen 37 procent van de omzet vertegenwoordigen, waarschuwt de ING-analist. Hij laat zijn koersdoel zakken van 31,44 tot 28,70 euro maar behoudt zijn koopadvies. De huidige koers weerspiegelt hoe diep Ontex heeft gezeten, zegt hij, en niet het opwaarts potentieel.

ITP

Met een straatlengte voorsprong is het Argenx dat de beste prestatie neerzet: het aandeel schiet 14,7 procent hoger tot een nieuwe recordkoers van93,80 euro. Daarmee is het Nederlands-Belgische biotechbedrijf nu meer dan 3 miljard euro waard.

Argenx kon vanmorgen positieve Fase 2-resultaten voorleggen voor zijn potentiële stermiddel efgartigimod bij de behandeling van de zeldzame bloedziekte ITP. Het middel bleek niet alleen veilig en goed te verdragen, het bleek ook te werken. Bij ITP worden bloedplaatjes, die essentieel zijn voor het stollen van bloed en bij genezingsprocessen, afgebroken. Bij de 38 patiënten die aan het onderzoek van Argenx deelnamen, werden echter meer bloedplaatjes geteld.

Argenx is bovendien van plan efgartigimod nog voor een andere toepassing te onderzoeken, met name voor de neuromusculaire aandoening CIDP. Het middel wordt al getest voor andere zeldzame auto-immuunziekten, met name myastenia gravis en pemphigus vulgaris.

Analisten reageren positief, maar wachten nog met aanpassingen aan hun model tot na de conference call van deze middag. KBC Securities had tot dusver een ‘bijkopen’-advies en een koersdoel van 87 euro. Stéphanie Put van Degroof Petercam handhaaft haar koopadvies maar gaat haar koersdoel van 86 euro onder loep nemen.

Leopoldwijk

Nog in de biotechsector verliest Oxurion, het voormalige Thrombogenics, 3,5 procent tot 6,07 euro. Daarmee zakt het aandeel, dat een anderhalve maand lang iets boven 7 euro stabiliseerde, verder weg. De koers van Oxurion kreeg midden juli een forse klap door zwakke onderzoeksresultaten van een potentieel geneesmiddel om een oogaandoening bij diabetici te behandelen.

Leasinvest (+1,2%, 99,20 euro) heeft een nieuw kantoorgebouw gekocht in de Brusselse Leopoldwijk. Het vastgoedbedrijf gaat Montoyer 14 na het vertrek van de huidige huurder herontwikkelen tegen begin 2021. Volgens de vastgoedanalisten van KBC Securities verstevigt Leasinvest met deze aankoop zijn voetafdruk in de Europese wijk. Ze gaan ervan uit dat ook de commercialisering van het gebouw een succes zal worden. Ze handhaven hun ‘houden’-rating en koersdoel van 105 euro.

Ook Herman van der Loos van Degroof Petercam (houden, 105 euro) juicht de acquisitie toe, maar wijst op een zwak punt: de hoge schuldenlast. Die bedroeg eind juni 59 procent. Leasinvest zit niet direct om cash verlegen, maar de schuldgraad kan wel op de prestatie van het aandeel wegen, meent hij.

Uitkoopbod

Weinig koersreactie is er bij WDP (+0,2%, 121,80 euro). De specialist in logistiek vastgoed breidt zijn site in Zellik uit met een pand van 22.000 m², dat zal herontwikkeld worden. WDP legt 5 miljoen euro op tafel. De deal werd voldaan door inbreng in natura van de site in WDP. In ruil gaf het vastgoedbedrijf 44.860 nieuwe aandelen uit tegen 115,92 euro per aandeel.