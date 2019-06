Euronext Brussel: Argenx op piek, Bone in het dal

Met de belangrijke ontmoeting tussen Trump en Xi voor de deur zijn beleggers voorzichtig. In Brussel stuurt een 16de koopadvies Argenx naar een nieuwe recordhoogte. Bone gaf aandelen uit met een fikse korting en voelt dat aan den lijve.

De Europese beurzen laten op de middag matige winsten optekenen. Beleggers hopen dat de tussen de Amerikaanse en de Chinese president weer beweging brengt in de vastgelopen onderhandelingen tussen de twee grootmachten. De Amerikaans-Chinese handelsoorlog duurt nu al een jaar en zet een rem op de groei van de wereldeconomie.

In Brussel wint de Bel20 0,4 procent tot 3.528 punten. AB InBev stijgt 1 procent tot 77,27 euro en maakt zo het 4,2 procent-verlies van deze week voor een stukje goed. De bierbrouwer is een van de grote favorieten van analisten voor de tweede jaarhelft, bleek vorig weekend uit een rondvraag van De Tijd.

WDP gaat 1,9 procent vooruit tot 147,40 euro. Donderdag bleek uit een transparantiemelding dat Joost Uwents, een van de twee CEO’s van de magazijnenverhuurder, daags voordien voor ruim 400.000 euro aandelen WDP heeft bijgekocht. Hij deed dat terwijl de koers dit jaar al flink gestegen is. ‘Ik mag niets zeggen over de huidige koers, maar ik kan wel zeggen dat we een verhaal hebben dat verder gaat dan de nettoactiefwaarde waar soms op wordt gefocust’, zei hij aan De Tijd.

Uitblinker in de Belgische sterindex is Argenx , dat nóg een koopadvies op zijn hoed kon spelden. Het nieuwe 'outperform'-advies komt van de Amerikaanse financiëledienstengroep Baird, die de opvolging van de ADR's start. Baird plakt een koersdoel van 170 dollar op de ADR van Argenx. Dat stemt momenteel overeen met 149,6 euro.

Volgens Bloomberg zijn er nu 16 koopadviezen voor Argenx. Geen enkele analist geeft een lagere rating (houden of verkopen). Het aandeel Argenx schiet 3,5 procent hoger tot 124,30 euro, meteen een nieuwe recordkoers. Sinds begin dit jaar is het Gentse biotechbedrijf al meer dan 45 procent gestegen.

Evenity

UCB (-0,1%, 71,74 euro) heeft weinig last van een tegenvaller. Het adviserend comité van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA geeft een negatief advies voor Evenity, het osteoporosemiddel van UCB en Amgen. De twee farmabedrijven zullen nu een nieuw onderzoek vragen aan het CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use). Eerder kregen ze wel al de toestemming om het middel in de Verenigde Staten, Japan en Canada op de markt te brengen.

Evenity is bedoeld voor de behandeling van ostoeporose bij vrouwen die de menopauze achter de rug hebben. Tijdens het fase 3-onderzoek bleek dat het middel echter ook hart- en vaatproblemen kan veroorzaken.

Volgens de (bio)farma-analisten van KBC Securities was de beslissing van het Europese comité niet verwacht, zeker na de positieve beslissingen van de Amerikaanse, Japanse en Canadese gezondheidsdiensten. De impact op de ‘business case’ van UCB is echter beperkt en ze denken ook dat de kans op een positieve uitkomst van een tweede onderzoek door het CHMP relatief groot is. Daarom handhaven ze hun koopadvies en koersdoel van 86 euro.

Jefferies had de negatieve opinie wel verwacht gezien het comité langdurig vragen stelde. Het beurshuis beklemtoont dat de Europese markt sowieso minder belangrijk is dan de Amerikaanse en de Japanse, zodat de impact al bij al niet zo groot is. Het ‘houden’-advies en het koersdoel van 70 euro blijven behouden.

Melexis (+0,9%, 58,50 euro)heeft voorlopig geen last van een koersdoelverlaging door Kepler Cheuvreux. Wellicht omdat de Europese halfgeleiderwaarden stijgen door hoop dat de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen weer vlot geraken.

Volgens Kepler Cheuvreux biedt de omgeving voor autochips nog steeds heel weinig visibiliteit en een hoge volatiliteit. De analisten blijven daarom aan de zijlijn, mede gezien de hoge waardering van het aandeel Melexis. Ze verlagen hun ramingen voor de winst per aandeel met 11 procent voor 2019 en met 5 procent voor 2020, omdat ze negatiever geworden zijn over het herstel in de autochipsector. Dat vertaalt zich in een verlaging van het koersdoel van 68,5 tot 60 euro. Het advies blijft ‘houden’.

Flexibiliteit

De beslissing van D’Ieteren om de autodistributie- en retailactiviteiten onder te brengen in een aparte dochteronderneming, krijgt applaus, zowel van beleggers als analisten. Het aandeel gaat 1,25 procent hoger naar 40,45 euro.

Cédric Duinslaeger van KBC Securities vindt het zinvol dat de retail- en distributieactiviteiten nu op hetzelfde niveau zullen staan als Belron en Moleskine. Hij ziet dit als een verdere stap in de evolutie van D’Ieteren naar een holding- en investeringsmaatschappij. De opgekuiste structuur biedt meer transparantie en flexibiliteit, vindt hij. Hij behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 50 euro.

‘Wij geloven dat de nieuwe bedrijfsstructuur D’Ieteren Auto zal toelaten met een andere partij samen te gaan’, meent Kepler Cheuvreux dat eveneens ‘kopen’ en 50 euro hanteert.

ING-analist David Vagman vindt de omvorming van D’Ieteren Auto tot een nieuwe dochteronderneming erg logisch en een teken van goed beheer. Hij somt drie voordelen op: een beter onderscheid tussen holding en de auto-activiteiten qua rapportering en beheer, grotere operationele en strategische flexibiliteit en meer kansen voor alle auto-activiteiten om partnerships te sluiten, overnames te doen, dingen te desinvesteren en mensen aan te werven, en tot slot eenbeter risicobeheer van de operationele activiteiten. Hij handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 58 euro.

‘Deze structuur zal de groep flexibeler maken voor portefeuilleveranderingen’, zegt Nathalie Debruyne van Degroof Petercam. ‘Hoewel de auto-activiteit aan de basis ligt van D’Ieterens geschiedenis en als dusdanig naar verwachting in de groep zal blijven, zou dit het mogelijk maken om in een later stadium een minderheidsbelang aan een partner te verkopen, zoals gebeurde met Belron, of andere M&A-alternatieven toelaten.’ Ook hier geen veranderingen in advies (kopen) en koersdoel (51,40 euro).

Korting

Onderaan de tabel is Bone Therapeutics . De Waalse specialist in celtherapieën voor botaandoeningen zat bijna op droog zaad, maar haalde donderdag 8,5 miljoen euro vers geld op via twee kanalen. Een private plaatsing van 1,35 miljoen nieuwe aandelen bracht 5 miljoen in het laatje, een obligatielening tegen een rente van 8 procent 3,5 miljoen.