Euronext Brussel: Averij bij CFE en Recticel

Ook de laatste dag van de week is weer horror voor de Brusselse beurs. CFE krijgt een zware klap. De verkoop van de autotak van Recticel laat nog even op zich wachten.

Het coronavirus blijft de beurzen in zijn ijzeren greep houden. Donderdag sloot de Bel20 de dag af met een verlies van 5 procent (Europa: -3,6%). Het bloedbad ging door in Amerika, waar de Dow Jones met een verlies van 4,4 procent de dag afsloot: de grootste procentuele verlies sinds 2011. En de gehaktmolen blijft aanstaan want de Europese beurzen donderen vrijdag weer 3,1 procent lager.

De Bel20 doet er nog een schepje bovenop en verliest 3,7 procent tot 3.504 punten.

CFE

De bouwgroep CFE gaat met 14,7 procent in de ramsj door slechte jaarresultaten. Het moederbedrijf van baggeraar DEME heeft vorig jaar bij een nagenoeg stabiele omzet dik een vijfde minder winst geboekt. De bedrijfswinst komt 21,8 procent lager uit op 177,7 miljoen euro, wat flink onder de verwachtingen is.

Het probleem zit hem in de 'niet-recurrente resultaten', zeg maar eenmalige items. DEME moest het installatieschip Innovation verscheidene maanden missen, droeg ontwikkelingskosten voor het verzamelen van polymetaalknollen in de diepzee en had ook last van druk op de marges in offshore en verlies op 'een technisch zeer complex baggerproject in India'.

Op het niveau van de holding boekte CFE voorts een waardevermindering op de openstaande vorderingen op Tsjaad, een verplichting onder IFRS 9. Om welk bedrag het precies gaat, zegt de groep niet. CFE heeft nog geld te goed van de overheid van Tsjaad voor de bouw van het Grand Hôtel, maar wacht daar al jaren op.

KBCS-analist Bart Cuypers heeft het over 'een slappe tweede jaarhelft' en verwijst ook naar de vrij zwakke vooruitzichten voor DEME. Het baggerconcern verwacht een brutobedrijfswinst (ebitda) die in de buurt van 2019 zal uitkomen, inclusief diverse uitzonderlijke elementen. Cuypers gaat zijn ramingen voor dit jaar bijstellen. Hij gaat ook na de analistenvergadering (om 14.30 uur gepland) zijn koersdoel (tot dusver 110 euro) herzien. Zijn advies blijft 'kopen'.

De voorzichtige toon voor 2020 heeft volgens analist Luuk van Beek van Degroof Petercam te maken met de toenemende margedruk voor offshore activiteiten (bouw van windmolenparken), met meer geopolitieke en economische onzekerheid en de vertraagde oplevering van een aantal schepen. De margedruk in offshore is veroorzaakt door oliedienstenbedrijven die op zoek zijn naar bijkomend werk in 'aanpalende markten' zoals offshore wind, legt de analist uit. 'Wij verwachten dat deze concurrentie in de komende jaren zal verminderen door het huidige herstel in olie en gas.'

Ook Tijs Hollestelle van ING heeft het over 'zwakker dan verwachte jaarresultaten'. Cruciaal voor hem is dat het management waarschuwt voor margedruk in de offshoresector. Dat is volgens de analist de hoofdreden voor de negatieve koersreactie. Anderzijds vindt hij het een goede zaak dat het bedrijf meer open is over de marktomstandigheden in een segment waarin DEME de voorbije jaren zo sterk is gegroeid. Hollestelle behoudt zijn advies (houden) en koersdoel (108 euro).

Recticel

Ook schuimrubberfabrikant Recticel heeft cijfers over 2019. De brutobedrijfswinst zakt 12,1 procent tot 70,8 miljoen euro. De omzet krimpt met 7,1 procent tot 1,12 miljard euro. De onderneming geeft ook een update over de verkoop van de automobieltak:

De verkoop van Automobiel Interiors vordert in ongunstige marktomstandigheden, maar heeft recent vertraging opgelopen door de laatste ontwikkelingen in de Chinese markten, waardoor wij de uitkomst hiervan nog altijd niet bekend kunnen maken. OLIVIER CHAPELLE OLIVIER CHAPELLE

De afdeling soepelschuim boekte een recordresultaat ondanks dalende volumes. De slaapcomfortdivisie deed het volgens het bedrijf goed en zag de winstmarges flink verbeteren. Ondanks de algemene onrust in de automobielsector deed de autotak het relatief goed en 'bleef de impact op haar winstcijfers beperkt in vergelijking met de concurrenten'. Bij de isolatiedivisie klommen de verkoopvolumes maar zakte de winstgevendheid door een erosie van de marges wegens verhoogde concurrentie op de belangrijkste markten.

Voor dit jaar stelt het bedrijf zich tot doel de ebitda te verhogen, maar het is tegelijk wel voorzichtig. 'Voor 2020 blijven onze kernmarkten moeilijk voorspelbaar gelet op het volatiele economische en geopolitieke klimaat, wat verder nog complexer is geworden door de gevolgen van het coronavirus voor de wereldeconomie.'

Analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam reageert op de jaarcijfers van Recticel. 'De resultaten zijn ongeveer in lijn met de verwachtingen. De belangrijkste tegenvaller is het niet zo verrassende bericht dat de verkoop van de autotak vertraging oploopt door het coronavirus. We zien een toenemend risico dat de verkoop afgeblazen wordt.' Debruyne herhaalt het 'houden'-advies maar verlaagt het koersdoel van 8,2 naar 7,6 euro.

'Wij zien de verkoop van de autodivisie als een noodzakelijke stap in de strategische herpositionering van de groep. Uiteindelijk geloven we dat Recticel een pure isolatiespeler kan worden', stelt analist Wim Hoste van KBC Securities.

Recticel levert 2,8 procent in.

Ter Beke

En ook Ter Beke zakt 1 procent na de publicatie van zijn jaarresultaten. De vleeswarenproducent zag de omzet in 2019 stijgen met 7 procent tot 728,1 miljoen euro, maar de brutobedrijfswinst zakte 15,4 procent weg naar 37,2 miljoen euro. De lagere winst kwam door de forse stijging van de varkensprijzen door een vleesschandaal in China en door een terugroepactie na een listeria-besmetting in een Nederlandse fabriek.

Ondanks de winstdaling stelt de onderneming voor een dividend van 4 euro uit te keren, ondanks dat de winst per aandeel slechts 2,55 euro bedroeg. Ter Beke verdedigt dit besluit door te wijzen op de 'forse organische groei' en het 'uitzonderlijke karakter' van de terugroepactie en de gestegen grondstofprijzen.

Analist Guy Sips van KBC Securities zegt dat de schuld van vleeswarenproducent Ter Beke lager uitkwam dan verwacht. 'De nettoschuld kwam 4,3 procent lager uit dan we dachten en bedraagt nu 2,6 keer de brutobedrijfswinst. Daardoor heeft de onderneming genoeg ademruimte.'