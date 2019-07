Euronext Brussel: BASF torpedeert Bel20

Op de Brusselse beurs laat het winstalarm van BASF diepe sporen na. De industrieaandelen gaan de deur uit.

De Europese beurzen verliezen rond het middaguur ongeveer een halve procent . Bij de Bel20 is de schade bijna dubbel zo groot: -0,9 procent.

De dag staat in het teken van het winstalarm van de Duitse chemiereus BASF. BASF waarschuwt dat de bedrijfswinst dit jaar met zo'n 30 procent zakt. De groep verwijst naar het Chinees-Amerikaanse handelsconflict en naar de slabakkende autoverkopen, vooral in China. In de Bel20 zijn de conjunctuurgevoelige bedrijven de kop van Jut, zoals Solvay (-3%), Umicore (-3%), Aperam (-3%) en Ontex (-4%).

Bekaert verliest in het zog van de industriële Bel20-ers 0,9 procent. Degroof Petercam verhoogt nochtans het advies tot 'kopen' en het koersdoel van 24 tot 33 euro. Bekaert levert toe aan de autosector, maar Genoe wijst erop dat de versteviging van de banden met staalkoord (radialisatie) voor 75 procent afhangt van de vervangingsmarkt. En die markt wordt veel minder getroffen door de vertraging in de automarkt dan de verkoop van nieuwe auto's. 'De sterke vervangingsmarkt en de opmars van radialisatie in grote markten zoals India, moeten de komende jaren voor volumegroei zorgen.' Genoe denkt dat de versterking van banden bij Bekaert momenteel de divisie is met de hoogste marge.

Beleggers zoeken hun heil in defensieve sectoren zoals telecom, vastgoed en voeding. Bijgevolg bieden als aandelen Proximus (+0,9%), Colruyt (+0,8%) en WDP (+0,1%) in de nationale sterindex wat weerwerk.

Telenet is evenwel een uitzondering en verliest opnieuw 1,3 procent. Beleggers krijgen het scherpe tariefvoorstel van BIPT voor het gebruik van het kabelnetwerk van Telenet vanaf 2020 moeilijk verteerd. Voor Orange Belgium is het tarief wel goed nieuws. Het beurshuis SocGen heeft het advies voor de challenger verhoogd van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel stijgt van 16 naar 22 euro.

Ook UBS herhaalt dat Orange Belgium momenteel de 'top pick' is in België. Analist Nicholas Prys-Owen is er niet zo zeker van dat Orange Belgium de lagere groothandelstarieven zal gebruiken om de prijzen voor de consument te verlagen. 'Orange Belgium zou er ook voor kunnen kiezen om sneller naar rendabiliteit te gaan in het kabelproduct.'

Op de brede markt stijgt IBA met 4 procent. De groep mag een protontherapiesysteem bouwen op de campus van The University of Kansas Health System. Het contract voorziet in een mogelijke uitbreiding naar een tweede installatie van het zogeheten Proteus ONE-systeem. Het contract heeft een waarde tussen 35 en 40 miljoen euro, inclusief een onderhoudscontract van 10 miljoen euro voor 10 jaar.

Analisten reageren positief. 'Dat IBA een contract binnenhaalt op de thuismarkt van concurrent Varian is een extra opsteker', zegt KBC Securities. Het beurshuis handhaaft zijn advies op 'opbouwen' en het koersdoel op 23,5 euro.