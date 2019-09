Euronext Brussel: Baby, TINC twice

ING behoudt een verkoopadvies met een koersdoel van 18 euro.

Kiadis rijgt de diepterecords aan elkaar en incasseert een nieuwe tik van 7,5 procent tot 5,20 euro. Boosdoener is een adviesverlaging van KBC Securities van 'opbouwen' naar 'houden'. Het beurshuis trimt ook het koersdoel bij van 10,50 euro naar 6,50 euro.

Analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs maken zich zorgen over de toenemende kosten die Kiadis maakt voor zijn verst gevorderde middel ATIR101, een hulpmiddel voor leukemiepatiënten die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. De analisten verwachten dat de kosten tot 2022-2023 niet zullen dalen.

Tinc komt met jaarresultaten over het gebroken boekjaar 2018/2019 dat eindigde op 30 juni. Het infrastructuurfonds meldt in de marge dat het zijn belang in de Nederlandse glasvezelspecialist GlasDraad met 20 miljoen euro heeft verhoogd met het oog op de aanleg van bijkomende glasvezelnetwerken in landelijke gebieden in Nederland. Daarnaast nam het een meerderheidsbelang in het windpark Kroningswind op het Nederlandse eiland Goeree-Overflakkee (provincie Zuid-Holland). De investering kan bij de volledige realisatie van het project oplopen tot 40 miljoen euro. TINC verliest 0,74 procent tot 13,50 euro maar blijft dichtbij zijn recordbeurs.

Barco werkt zich in de kijker met een investering van 54 miljoen in een strategisch partnership met een Chinese producent van LED-schermen en LED-schermonderdelen. De Kortrijkse beurslieveling oogst daarmee applaus op de analistenbanken.

'De investering, die gepaard gaat met een strategisch partnerschap, voorziet Barco van een constante aanvoer van ledschermhardware en -software en dat aan een aantrekkelijke prijs', looft Kepler Cheuvreux-analist Loïc De Smet. 'Ledtechnologie wint aan belang. We zien deze investering als een slimme zet', vult de analist aan. Het beurshuis verhoogt zijn koersdoel van 206 euro naar 220 euro bij een herhaald koopadvies.

'De grote productiecapaciteit van Unilumin in combinatie met de kennis van Barco op het vlak van ledtechnologie en beeldverwerkingsprocessen zorgt voor een interessante krachtenbundeling', oordeelt KBC Securities-analist Guy Sips. Het laat Barco toe marktaandeel te winnen in groeiende toepassingsgebieden als controlekamers en Pro-AV-apparatuur', vervolgt de analist. Hij behoudt evenwel een koersdoel van 195 euro bij een opbouwadvies. Barco koerst 0,43 procent hoger naar 187,80 euro. Xior , de beursgenoteerde specialist in studentenhuisvesting, trekt 85 miljoen euro uit voor expansie in Spanje. De groep verwerft een belang van 80 procent in de 464 koten - samen goed voor 528 bedden - van de Leonardo da Vinci-residentie op de campus van de Universidad Europea de Madrid (UEM). De Brusselse 'kotmadam' ziet de waarde van haar portefeuille daarmee voor het eerst boven het miljard uittorenen. Om de deal te financieren plant Xior een kapitaalronde. KBC Securities handhaaft een houden-advies maar trekt het koersdoel op van 38 naar 40 euro, zo’n 15 procent onder het huidige koersniveau. De hoge verwachtingen voor het bedrijf hebben zich immers ook al in de koersevolutie vertaald, stipuleert analist Jan Opdecam.