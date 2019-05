Euronext Brussel: Barco en Argenx in hogere sferen

Een nieuw lovend rapport en een koersdoel van 200 euro zetten Barco op een nieuwe piek. Argenx, dat met een nieuw groeiplan voor de dag komt, klimt naar een nieuw record.

De Europese beurzen zitten in de greep van de Amerikaans-Chinese handelsconfrontatie en gaan licht hoger. Enerzijds hebben de VS tijdelijk de aan Huawei opgelegde handelsbeperkingen versoepeld om klanten en operatoren niet te veel last te bezorgen, anderzijds overweegt president Trump ook Chinese producenten van bewakingsapparatuur op de zwarte lijst te zetten.

Omstreeks 12.40 uur noteert de Bel20 0,25 procent hoger op 3.504 punten. De bankaandelen ING (-0,6%) en KBC (onveranderd) staan wat op de rem en in de conjunctuurgevoelige aandelen zit ook niet veel fut. Dat AB InBev (+0,7%) in België tegen een fiscale claim aankijkt, houdt het aandeel niet tegen.

Hoogvliegers in de index zijn Barco en Argenx, die allebei op piekhoogte noteren - om uiteenlopende redenen.

Onder CEO Jan De Witte heeft Barco de voorbije jaren een mooi parcours afgelegd. De omzet heeft de kaap van 1 miljard euro gerond en dankzij een efficiëntere productie en kostenoptimalisatie is de brutobedrijfswinstmarge gestegen van 8 tot 12 procent. Op de recente investeerdersdag bleek dat Barco de winstmarge de komende jaren verder wil optrekken en de verkoop van zijn projectoren, schermen en andere technologie voor cinema’s, ziekenhuizen, vergaderzalen en controlekamers wil aanzwengelen.

De positieve boodschap zette verschillende analisten ertoe aan hun koersdoel te verhogen en nu sluit ook ING zich daarbij aan. Analist Marc Hesselink denkt dat bij Barco, na de indrukwekkende prestatie van de voorbije jaren, het positieve verhaal nog lang niet voorbij is. Hij woonde de Capital Markets Day in Kortrijk bij en zag een management dat vertrouwen uitstraalde en een overtuigend verhaal over structureel hogere groei en margeverbetering bracht. Alle nichesectoren van Barco zijn bovendien goed gepositioneerd voor 2019 en de volgende jaren, zowel digitale cinema, Clickshare als healthcare, merkt hij op.

Hij verhoogt zijn prognose voor de gemiddelde organische groei tijdens de periode 2018-2023 van 5 tot 7 procent. Hij verwacht ook een gemiddelde verbetering van de ebitda-marge met 120 basispunten (tegen tot dusver 100 basispunten). Op basis hiervan verhoogt hij zijn koersdoel van 150 tot 200 euro. Zijn advies blijft ‘kopen’. Volgens Bloomberg heeft Hesselink momenteel het hoogste koersdoel van alle analisten die Barco opvolgen.

Het aandeel Barco wint 4,1 procent en bereikt 163,60 euro. Dat is het hoogste peil in meer dan 20 jaar. Zijn hoogste koers ooit – omgerekend 205,87 euro - haalde het Kortrijkse technologiebedrijf begin juli 1998.

R&D-dag

Argenx organiseert vandaag zijn tweede R&D-dag in New York en stuurde voorafgaand een persbericht de wereld in. Daarin zegt CEO Tim Van Hauwermeiren dat alles in gereedheid wordt gebracht om Argenx’ eerste geneesmiddel in 2021 te lanceren. Dat wordt efgartigimod voor de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis.

Argenx werkt ook nauw samen met Janssen Pharmaceutica aan de verdere ontwikkeling van cusatuzumab: in de tweede helft van het jaar start een Fase 2-onderzoek naar acute myeloïde leukemie. Het Nederlands-Belgische biotechbedrijf voegt ook twee kandidaat-geneesmiddelen aan zijn pijplijn toe, voorlopig bekend onder de codenamen ARGX-117 en ARGX-118 en respectievelijk om ontstekingsziekten en astma te behandelen.

‘Heel wat nieuws dat de aanhoudende groei van de onderneming naar een op ontstekingsziekten gefocuste speler ondersteunt’, klinkt het bij de biotechanalisten van KBC Securities. Zij hebben voor Argenx een koopadvies en een koersdoel van 130 euro.

Logischerwijs wacht analiste Stéphanie Put van Degroof Petercam eerst de presentaties op de R&D-dag af vooraleer haar waarderingsmodel aan te passen. Haar advies blijft ‘kopen’, haar koersdoel bedraagt momenteel 120 euro.

De beurskoers van Argenx trok vorig jaar 62 procent hoger en dikte dit jaar opnieuw al meer dan 40 procent aan. Vandaag komt er nog eens 2,7 procent bij tot 121,20 euro, meteen een nieuw record.

Nemo en Tango

De aandeelhouders van Elia hebben dinsdag het licht op groen gezet voor een kapitaalverhoging van maximaal 435 miljoen euro. Elia heeft voor de operatie tijd tot eind juli 2020, maar zou de operatie nog voor de zomer willen doorvoeren. Een deel van de opbrengst zou dienen om de nieuwe connectiekabel Nemo naar het VK te financieren. Daarnaast maken nieuwe tariefregels die vanaf volgend jaar in België gelden, het voor Elia interessant om zijn eigen vermogen te versterken. Het aandeel zakt licht (-0,3%) tot 62,70 euro.