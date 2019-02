Euronext Brussel: Barco en Fagron in het zonnetje

Op een lagere beurs worden Barco en Fagron enthousiast beloond voor sterke jaarresultaten. Ook de cijfers van Wereldhave Belgium vallen in goede aarde.

De Europese beurzen laten beperkte verliezen optekenen. Beleggers houden zich gedeisd nu het meer en meer duidelijk wordt dat we op een harde brexit afstevenen. De spanning rond de Amerikaans-Chinese handelsoorlog houdt ook aan, met volgende week nieuwe onderhandelingen op hoog niveau. In Europa bleek uit de industriële productie eens te meer dat de Duitse economie op lagere toeren draait. Zwakke resultaten van onder meer Publicis, GEA Group en TUI wegen ook op het sentiment.

De Brusselse beurs zakt iets meer dan het Europese gemiddelde. De Bel20 noteert omstreeks 11.15 uur 0,6 procent lager op 3.557 punten. Het verlies is vooral te wijten aan de telecomaandelen Proximus (-2,1%) en Telenet (-1,2%), maar ook aan nutsgroep Engie (-0,9%), bierbrouwer AB InBev (-1,5%) en chemiegroep Solvay (-1,5%).

Vanmorgen raakte bekend dat Telenet een mobiel abonnement met ongelimiteerd dataverbruik lanceert, naar het voorbeeld van concurrenten Proximus en Orange Belgium. Het is een van de nieuwe producten die CEO John Porter eind vorig jaar had beloofd. Telenet hoopt met dit aanbod nieuwe klanten aan te trekken en een schokeffect te veroorzaken op de markt.

Meer nieuws valt er donderdag te rapen op de brede markt. In de eerste plaats bij Barco . De beeldvormingsgroep boekte over 2018 een omzet van 1,03 miljard euro, iets minder dan de 1,07 miljard euro waar analisten gemiddeld op rekenden. Topman Jan De Witte had daar al voor gewaarschuwd. Ondanks de vlakke ‘top line’ gingen de winstmarges wel omhoog. De ebitda-marge (brutobedrijfswinst op omzet) verbeterde met een volle 2 procentpunt tot 12,1 procent. De nettowinst verdrievoudigde tot 75 miljoen euro en daar genieten ook de aandeelhouders van: het dividend stijgt met bijna een tiende tot 2,30 bruto per aandeel.

Analist Guy Sips van KBC Securities is opgetogen over de sterke resultaten – vooral winstmatig – van Barco. Hij wijst er op dat sinds 2016 de brutowinstmarge met 570 basispunten is verbeterd dankzij een gunstige product mix, keuzes in de portefeuille en efficiëntieverbeteringen in alle divisies.

Ook de vooruitzichten kunnen hem bekoren: Barco stelt een omzetgroei van circa 5 procent in het vooruitzicht en een aanhoudende verbetering van de brutobedrijfswinst (ebitda) en de ebitda-marge in het vooruitzicht. Sips trekt zijn advies op van ‘houden’ naar ‘bijkopen’ en zijn koersdoel van 115 naar 125 euro.

Dat alles – sterke resultaten, mooie prognose, hoger koersdoel – mist zijn effect niet: het aandeel schiet 9,3 procent hoger tot 120 euro.

Versnelling

Ook het aandeel Fagron is goed op dreef, met een winst van 4,7 procent tot 17,56 euro. De jaarresultaten van de specialist in apothekersbereidingen waren in lijn met de verwachtingen. De omzet groeide in 2018 met 8,8 procent en in de tweede jaarhelft was er een duidelijke versnelling. De winst kon dat tempo wel niet volgen door hogere kosten en een schikking met de voormalige eigenaars van JCB Laboratories in de VS. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg slechts met 1 procent en de nettowinst daalde met 8,8 procent. Fagron denkt echter aan zijn aandeelhouders en verhoogt zijn dividend met 20 procent tot 0,12 euro per aandeel.

Fagron bleef in 2018 op koers, menen analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs van KBC Securities. ‘Hoewel zoals verwacht hogere operationele kosten en de in het eerste kwartaal aangekondigde JCB-schikking op de nettowinst wogen, presteerde het bedrijf in lijn met de verwachtingen op het omzetfront.’ Ze handhaven hun koopadvies en koersdoel van 18 euro.

Ook bij ING zijn er geen veranderingen aan rating (houden) en koersdoel (18,5 euro). ‘Resultaten in lijn’, oordeelt Stijn Demeester.

Sipef heeft geen last van een lager koersdoel dat de plantageholding kreeg van KBC Securities. Analist Alan Vandenberghe gelooft in het potentieel op lange termijn, maar de daling van de palmolieprijs eind vorig jaar zet hem ertoe aan zijn model aan te passen en zijn koersdoel terug te schroeven van van 75 tot 64 euro. Hij handhaaft zijn koopadvies.

Sipef wint 1 procent tot 52 euro, wellicht dankzij het herstel dat de palmolieprijs sinds begin dit jaar kende. Daardoor is een groot deel van de daling van eind 2018 al goedgemaakt.

Koten en shoppingcentra

Xior (-0,2%, 41,70 euro) heeft een sterk groeijaar achter de rug: het aantal studentenwoningen nam toe van 3.678 eind 2017 tot 5.505 eind 2018. Dat weerspiegelt zich in de huurinkomsten en in de zogenaamde EPRA-winst, die met liefst 66 procent toenam tot 16,2 miljoen euro. Vermits er sinds de kapitaalverhoging in het voorjaar van 2018 nu bijna 70 procent meer aandelen zijn, stijgt de EPRA-winst per aandeel veel minder, van 1,43 tot 1,46 euro. Dat is niettemin een sterke prestatie. Xior trekt zijn dividend op van 1,20 tot 1,25 euro per aandeel.

Wereldhave Belgium , de verhuurder van shoppingcentra, kende op de beurs een moeilijk 2018 maar kwam toch met degelijke jaarcijfers. De bezettingsgraad verbeterde van 94,3 tot 96,2 procent en het nettoresultaat van de kernactiviteiten lag met 40,7 miljoen euro iets hoger dan in 2017. Per aandeel kwam het nettoresultaat van de kernactiviteiten uit op 5,74 euro tegen 5,68 euro in 2017. Het vastgoedbedrijf verwacht een verdere stijging van dit resultaat tot 5,90-6,00 euro in 2019.