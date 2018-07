Euronext Brussel: Barco herstelt van jaarcijfers

Het aandeel Barco stijgt weer boven het niveau van donderdag, na de teleurstellende halfjaarcijfers . Ook Thrombogenics gaat weer hoger, na de abrupte pauze te midden een verschroeiende rally.

Op een mooie beursdag kunnen de Eurpoese beurzen ongeveer een procent stijgen. De Bel20 wint driekwart van een procent: enkel Ontex, Engie en Proximus dalen. Bpost schoot 's morgens ambitieus uit de startblokken, maar werd daarna voorbijgestoken door andere indexleden. 's Morgens veranderde het verkoopadvies van HSBC in een koopadvies.

De HSBC-telecomanalisten erkennen dat Bpost (+1,3%, 13,42 euro) met flink wat problemen kampt: een herstelplan voor de weinig renderende Amerikaanse overname Radial die tijd zal vergen, een scherpere daling van het binnenlands briefverkeer en operationele problemen bij het nieuwe sorteercentrum Brussel X. 'Maar we denken dat al dit nieuws nu in de koers verrekend zit', klinkt het.

Bij de huidige beurskoers beloopt het dividendrendement van Bpost 10 procent. Dat lijkt te suggereren dat veel beleggers ervan uitgaan dat de Bpost-CEO het mes zal moeten zetten in het dividend. HSBC erkent dat Bpost gelet op de zwakke winstevolutie 'waarschijnlijk extra schulden zal moeten aangaan' om het dividend te handhaven, maar dat de sterke balans die extra schulden ook toelaat.

Eenzelfde teneur bij een ander Londens beurshuis, UBS. 'Bpost moet zo'n 420 miljoen euro bedrijfswinst realiseren om jaarlijks zoals nu 262 miljoen aan dividenden uit te keren. Dus moet het dividend alleen verlaagd worden als de bedrijfswinst over een langere periode aan de onderkant van de aangegeven vork van 390 à 440 miljoen voor de periode 2019-2022 zou uitkomen', luidt het.

Een ander analistenduwtje kwam er voor Barco (+4,5%, 110,8 euro). De halfjaarresultaten waren geen enorm succes. Na de publicatie donderdagochtend zette het aandeel een flinke stap terug. Dinsdag klimt de koers opnieuw boven het niveau van voor de resultaten en zelfs tot het hoogste peil in zes weken.

Maandag trok het management van Barco naar Londen, waar ze in de kantoren van de zakenbank Berenberg om de tafel zaten met 30 grote investeerders. Vanuit het VK richten de financiële analisten de lens op Belgische aandelen met een middelgrote beurswaarde, zoals Barco.

'Barco toonde zich zelfzeker over de tweede jaarhelft,' oordeelt Berenberg achteraf. Dit tweede jaarhelft moet ervoor zorgen dat de jaarprognoses nog haalbaar zijn ondanks tegenzittende wisselkoersen in de eerste jaarhelft. 'Volgens ons zullen alle afdelingen opnieuw groeien (in de laatste zes maanden van 2018), en zet die trend zich door in 2019.' In de eerste jaarhelft zakte de omzet 3,8 procent, meer dan de daling die in het rekenmodel van Berenberg stond.

De beurswaarde van technologiebedrijf Barco is 15 keer zo hoog als de verwachte winst voor 2018, aldus de analisten, die dat een aantrekkelijk instappunt noemen. Ze herhalen dan ook hun koopadvies met koersdoel van 130 euro.

Na een verschroeiende rit zonder noemenswaardig nieuws voor Thrombogenics (+5,8%7, 6,55 euro) ging het aandeel de dag voor en na het weekend plots keihard onderuit. Vrijdagochtend had KBC Securities zijn bijkopen-advies geschrapt omdat de prijs van het aandeel het koersdoel van de analisten was voorbijgeraasd. Dinsdag wordt het aandeel alweer opgepikt: Thrombo is de grootste stijger voor Barco en Celyad (+5,7%, 26,2 euro), een biotechbedrijf dat wél met nieuws kwam. Celyad mag klinische testen opstarten naar CYAD101, een geneesmiddel tegen darmkanker.

In de tweede halfjaarlijkse nieuwsbrief (ooit) van Sofina (+0,1%, 152,6 euro) laat de holding weten dat ze haar belang in Flipkart volledig zal verzilveren, een deal die waarschijnlijk in het huidige kwartaal wordt afgerond. 'Dit wordt de eerste grote transactie waarbij de groeipoot van Sofina cash binnenhaalt. Sofina Growth bestaat sinds 2014,' merkt Cédric Duinslaeger van KBC Securities op. Op 30 juni waren de beleggingen van de investeringsmaatschappij 9 procent meer waard, 183 euro per aandeel.