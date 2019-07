Euronext Brussel: Barco kan niet bekoren

De winstmarge komt 1,2 procentpunt hoger uit dan analisten hadden verwacht. De omzet valt licht tegen.

Donderdag trapte het beeldvormingsbedrijf Barco het resultatenseizoen af op Euronext Brussel met een gemengd rapport. Beleggers sturen het aandeel lager.

Het West-Vlaamse Barco pronkte donderdag met een fors hogere winstmarge. De EBITDA-marge kwam het eerste halfjaar uit op 13,6 procent, terwijl analisten rekenden op een marge van 12,4 procent. Ook de nettowinst was met 43,1 miljoen euro hoger dan verwacht. Het technologiebedrijf haalde verder een omzet van 496,4 miljoen euro. Dit was iets onder de analistenverwachting van 500,5 miljoen. Verder was het orderboek met een instroom van 533,8 miljoen euro goed gevuld.

Vooral de beeldschermoplossingen voor bedrijven deden het goed bij Barco. Het goudhaantje Clickshare - de oplossing die een mobiel toestel naadloos met een presentatiescherm koppelt - kende samen met het geheel van schermen en software die het bedrijf maakt voor controlekamers een dubbelcijferige groei. De bedrijventak haalde een marge van boven de 20 procent.

Cinema

Daarnaast had Barco positief nieuws over de entertainmenttak, die de klassieke cinema-activiteit bevat. De langverwachte vervangingsgolf, waarbij bioscoopuitbaters hun klassieke projectoren voor de laserprojectoren vervangen, lijkt eindelijk ingezet. Zowel in de VS als in West-Europa maken steeds meer oude projectoren plaats voor de efficiëntere en kwalitatief betere laserprojectoren.

De beeldvormingsgroep trekt de prognoses op. Beloofde het bedrijf vorig jaar nog een omzetstijging van 5 procent, dan rekent het bedrijf nu op een omzet die in 2019 met 5 tot 10 procent zal aandikken. De brutomarge zou in 2019 in lijn moeten liggen met die van het eerste halfjaar, de 13,6 procent dus.

Beleggers lijken niet onder de indruk van de cijfers en de positieve prognoses van Barco. Het aandeel levert rond 11u dik 2 procent in.

Winstnemingen

Aandelenanalist Marc Hesselink van ING denkt dat het winstnemingen zijn na het gunstige koersverloop van de afgelopen maanden. 'Ik heb geen hele negatieve punten gezien in de cijfers, dus ik denk dat sommige beleggers hun winst nemen. De vooruitzichten voor 2019 zijn redelijk gelijk gebleven en waren ook al verwerkt in de verwachtingen van analisten', zegt de beurswatcher. Hesselink is verder positief over het techbedrijf: 'Vrijwel alles bij Barco laat een goed momentum zien. Het verhaal is nog lang niet over.'

Barco heeft zijn eerste koersdoelverhoging al te pakken. Analist Guy Sips van KBC Securities schroeft het koersdoel op van 175 naar 195 euro en laat zijn koopadvies staan. Hij doet dit op basis van de betere outlook die de beeldvormer geeft voor de groei van de verkopen en de EBITDA-marge.

Naast Barco gaat ook de Bel20 lager. De sterindex verliest 0,5 procent.

