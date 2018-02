Euronext Brussel: Barco kan niet overtuigen, Mithra wel

De Brusselse beurs zet een stap terug in lijn met de andere Europese beurzen. Ondanks een hoger dividend kan de Kortrijkse beeldvormingsgroep Barco niet overtuigen. Mithra kwam met goed nieuws over zijn anticonceptiepil Estelle.

De wereldwijde verkoopgolf van begin deze week zindert nog na. Wall Street eindigde woensdag na een volatiele sessie in het rood. De Aziatische beurzen trokken dan weer overwegend hoger, al was er veel turbulentie. In Europa staan de indexen vandaag zonder uitzondering op verlies. Beleggers blijven op hun hoede wegens het inflatiegevaar en de oplopende obligatierentes. De markten kijken ook uit naar het Britse rentebesluit, in het bijzonder naar de groeiramingen en inflatieverwachtingen.

Rond 12.30 uur verliest de Bel20 1,2 procent tot 3.945 punten. Slechts twee aandelen in de index weten het hoofd boven water te houden. Ontex stijgt het meest, 1,8 procent tot 24,8 euro. De luierfabrikant heeft enkele moeilijke beursmaanden achter de rug en stuurde twee weken geleden nog een winstwaarschuwing uit te wijten aan ‘commerciële praktijken’ in Brazilië.

De grootste verliezen in de Bel20 zijn voor Engie en AB InBev. Engie zakt 2,1 procent tot 12,90 euro. Nutsbedrijven staan in heel Europa onder druk, net als vastgoedbedrijven en in mindere mate telecomspelers. Dat zijn drie vrij stabiele sectoren die vaak als een alternatieve belegging voor obligaties worden aangezien. Door de stijgende rendementen worden obligaties echter interessanter. Bierproducent AB InBev verzwakt 1,8 procent tot 86,40 euro. Dat is de laagste koers sinds eind oktober 2014.

Clickshare

De jaarresultaten van Barco (-1,7%, 94,80 euro) kunnen niet over de hele lijn overtuigen. De omzet van de Kortrijkse beeldvormingsgroep ging er in 2017 in absolute termen licht op achteruit, maar bleef wel stabiel als geen rekening wordt gehouden met de Lighting-activiteit, die in de eerste helft van 2017 werd verkocht. Barco slaagde er wel in de rendabiliteit gevoelig op te krikken: de brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 20 procent tot 107,1 miljoen euro. Barco verhoogt zijn dividend van 1,90 naar 2,10 euro per aandeel. Opmerkelijk: de 2,10 euro is meer dan de nettowinst per aandeel, die 2,01 euro bedraagt. Barco keert met andere woorden meer dan 100 procent van zijn winst uit.

Volgens analist Guy Sips van KBC Securities werd het jaar voor Barco eens te meer gered door ClickShare, het draadloze presentatiesysteem voor vergaderzalen. Dat leverde de tak Enterprise een omzetgroei van 6,4 procent op, tegen 3,7 procent groei voor HealthCare en een omzetdaling van 7,7 procent voor Entertainment.

Hij trekt zijn koersdoel op van 87,50 tot 95 euro en handhaaft zijn ‘houden’-advies. De reden voor dit laatste is dat Barco in 2018 gefocust zal moeten blijven op zijn strategische initiatieven om nog een jaar van ebitda-groei te realiseren en op het verbeteren van de efficiëntie van aanhoudende R&D-investeringen om toekomstige omzetgroei te realiseren.

Stefaan Genoe van Degroof Petercam is vooral gelukkig met de hogere winstmarges. Hij verwacht enkele jaren van zwakkere omzetgroei. Intussen weegt Barco echter kostenbesparingen en investeringen in nieuwe producten tegen elkaar af, om zo de te lage marges op te krikken. Hij behoudt zijn koopadvies en koersdoel van 111 euro.

Estelle

In de hoogste regionen is Mithra (+5,2%, 15,70 euro) terug te vinden. Het Luikse bedrijf dat focust op geneesmiddelen voor vrouwen, maakte veelbelovende resultaten bekend rond de veiligheid van zijn anticonceptiepil Estille. Tijdens een Fase 2-onderzoek werden geen problemen vastgesteld inzake hemostase. Dat is het mechanisme dat ervoor zorgt dat bloed in het lichaam (in de bloedvaten) blijft en dus bloedverlies tegengaat.

Volgens Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse, de (bio)farma-analisten van KBC Securities, stijgt hiermee op verschillende fronten de kans dat Estelle succesvol gelanceerd kan worden. Ze trekken hun koersdoel op van 15,5 tot 17,5 euro per aandeel en handhaven hun koopadvies. Ook Thijs Hoste van Degroof Petercam vindt dat Mithra nu een hoger koersdoel verdient: hij gaat van 15 naar 17 euro. Zijn koopadvies blijft overeind.

Nyrstar zakt 2,6 procent tot 5,98 euro. Berenberg laat zijn koersdoel voor de zinkgroep lichtjes zakken, van 7,50 tot 7,25 euro, maar handhaaft het koopadvies. De analisten blijven duidelijk positief over Nyrstar. De voorbije jaren waren een hobbelige rit voor de Nyrstar-aandeelhouders, met geldproblemen, stijgende schulden en vertraging van belangrijke projecten, geven ze toe. Maar er is beterschap op komst.