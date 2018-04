Euronext Brussel: Barco speelt hoger lager

Het bedrijf uit Kortrijk begon aan het rood met duidelijk rode cijfers na het kwartaalrapport. Niet veel later bleken de markten wél overtuigd.

De Brusselse beursbarometer blijft woensdagmiddag dicht bij huis. Aperam stoomt voor de tweede dag op rij door met bijna twee procent winst, terwijl UCB 3 procent verliest, en Telenet 2 procent.

Die laatste zag zijn ambities om de Waalse kabelaar over te nemen gecounterd door de topman van Orange Belgium, die vanochtend in onze Franstalige zusterkrant l'Echo het woord nam. In het weekend had Telenet-CEO John Porter in dezelfde krant gezegd dat hij 1 tot 1,3 miljard euro veil had voor Voo (zonder het minderheidsbelang van Brutele). Porter had de kabelexpertise van zijn eigen bedrijf bewierookt, Orange Belgium-CEO Michaël Trabbia gooide het over een andere boeg. Om politici en werknemers gerust te stellen benadrukte hij dat Orange Belgium net geen expertise heeft als kabelaar. Trabbia is niet van plan om te bieden op Voo, maar zoekt wel een hecht partnership met een Waalse partner. Daarvoor kijkt het in de richting van Nethys, de intercommunale met de grootste participatie in Voo. Dat is de partij die Telenet wil uitkopen.

Barco , in een vervlogen verleden nog lid van de Bel20, kwam 's ochtends met een trading update. Zoals verwacht had het bedrijf in de eerste drie maanden van dit jaar eerste kwartaal zoals verwacht last van de dure euro. In de trading update staat enkel het omzetcijfer voor het eerste kwartaal, en de stand van het orderboek op 31 maart.

De euro steeg in het eerste kwartaal met 3 procent van 1,20 tot bijna 1,24 dollar. Door de negatieve wisselkoerseffecten daalde de omzet met 0,4 procent tot 245,3 miljoen euro. Bij constante wisselkoersen kwam de omzet 7 procent hoger uit dan verwacht.

Hetzelfde plaatje bij de bestellingen. Die daalden met 2,6 procent tot 276 miljoen euro. Maar als de wisselkoerseffecten wordt weggefilterd is er een groei van 5 procent. Het orderboek daalde met 2,2 procent tot 347 miljoen euro.

Analist Guy Sips van KBC Securities reageert: KBC Securities rekende op nieuwe orders ten belope van 297,6 miljoen euro en de consensus op 285,8 miljoen euro. Het verschil: wisselkoerseffecten. De kwartaalomzet zelf kwam uit op 245,2 miljoen euro, eveneens onder de schattingen (KBCS: 249,8 miljoen euro). Dat is vooral zichtbaar in de divisies Entertainment én Entreprise, ondanks de bijdrage van Clickshare bij die laatste, terwijl de Healthcare-afdeling de schattingen wel net kon inlossen.'

Sips wijst erop dat Barco vertrouwensvol blijft uitkijken naar heel 2018, aangestuurd door de volgende generatie productlijnen binnen de divisies. De verwachtingen blijven behouden: een verdere margeverbetering bij een vlakke omzet. Sips bevestigt zijn 'Houden'-advies en koersdoel van 95 euro.

In tegenstelling tot Guy Sips van KBC Securities is specialist van dienst Stefaan Genoe bij Degroof Petercam wel tevreden over het kwartaalresultaat van Barco. Hij herhaalt z'n koopadvies en trekt het koersdoel op van 111 naar 130 euro (95 euro en houden bij KBCS). Genoe kijkt door de impact van de wisselkoersen, en haalt aan dat de groei bij Barco gedreven wordt door nieuwe technologieën, die dus nog op snelheid moeten komen. 'Dit kwartaal is een bevestiging van de puike prestaties die we verwachten, dat moet de winstmarges hoger helpen in de toekomst,' oordeelt Genoe. Als dat scenario werkelijkheid wordt wacht het aandeel een hogere waardering, en kan de koers pas echt onder stoom komen te staan. Het koersdoel stijgt van 111 naar 130 euro, waardoor het koopadvies extra kracht wordt bijgezet. 'Elke verzwakking van de koers is een koopkans,' stelt Genoe onomwonden.