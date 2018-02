Euronext Brussel: Bekaert en Bone in goeden doen

Na de goede prestatie van vorige week zet ook Euronext Brussel een stapje terug. In de Bel20 heeft Umicore last van winstnemingen en volgt Bekaert andere staalbedrijven hoger. Bone Therapeutics geniet van bemoedigende onderzoeksresultaten.

De Europese beurzen gingen aanvankelijk licht hoger, maar speelden na een tweetal uur hun openingswinsten kwijt. Ze kunnen het herstel van vorige week dus niet doortrekken. Verschillende elementen spelen daarbij een rol: de euro dikt licht aan tegenover de dollar, de rendementen op staatspapier stijgen, en China en de Verenigde Staten liggen stil door respectievelijk Nieuwjaarsvakantie en President’s Day. Ook bedrijfsnieuws speelt mee: onder meer autobouwers en consumentenbedrijven staan onder druk.

In Brussel noteert de Bel20 omstreeks 12.20 uur 0,1 procent lager op 3.938 punten. Het grootste verlies in de index is voor Umicore (-2,2%, 46,05 euro). Na de sterke jaarresultaten, de aankondiging van bijkomende investeringen in batterijmaterialen, een flitsende kapitaalverhoging en berichten over mogelijke interesse van Samsung noteert de materiaaltechnologiegroep nog steeds dicht bij een recordkoers. Winstnemingen zijn dan niet ongewoon.

Staal

Sterkste stijger in de Bel20 is Bekaert, dat 1,8 procent aandikt tot 37,36 euro. De Zwevegemse groep volgt de aandelen van andere staalproducenten of –verwerkers die in de Verenigde Staten eigen fabrieken hebben. Op die manier kunnen ze ontsnappen aan de stevige importheffingen waarmee president Trump dreigt. Vrijdag formuleerde het Amerikaanse ministerie van Handel de aanbeveling om de import van staal en aluminium vanuit China en andere landen sterk te beperken door het opleggen van algemene en landspecifieke tarieven en brede importquota.

Schermvullende weergave Bekaert maakt onder meer kabels voor liften. ©Bekaert

Galapagos (-0,02%, 93,46 euro) en zijn Duitse partner MorphoSys hebben onlangs de resultaten voorgesteld van een Fase 1-studie met het potentiële geneesmiddel MOR106 voor de behandeling van eczeem. Dat gebeurde op de American Academy of Dermatology (AAD) Meeting in San Diego. Uit het onderzoek kwam naar voor dat MOR106 goed werd verdragen en er na 12 weken voor alle doseringen samen een verbetering van 72 procent merkbaar was. Galapagos en zijn partner gaan dan ook door met de klinische testen en plannen een Fase 2-onderzoek te starten in de eerste helft van 2018. Bemoedigende resultaten, vinden de analisten van KBC Securities, die er tegelijk op wijzen dat er al heel wat vergelijkbare middelen in ontwikkeling zijn die al verder gevorderd zijn.

Allob

Op de brede markt staat Option vooraan. Het aandeel van het Leuvense technologiebedrijf schiet 28,8 procent hoger tot 0,094 cent, voor zover we weten zonder dat er specifiek nieuw is. Als centjesaandeel is Option echter een gegeerd doelwit om een gokje te wagen en snelle winst te boeken, wat voor heftige koersbewegingen kan zorgen.

Bone Therapeutics (+2,8%, 9,67 euro) heeft de recrutering van patiënten afgerond voor het Fase 2a-onderzoek rond het gebruik van zijn allogeen beendercelproduct Allob bij 'spinal fusion'. Bij 'spinal fusion' of spondylodese worden twee of meer ruggenwervels aan elkaar vastgezet om scheve toestanden te corrigeren of om rugpijn te verminderen.

Aan het onderzoek van Bone nemen nu 32 patiënten deel. De volledige resultaten van het onderzoek, inclusief een opvolgingsperiode van 12 maanden, worden midden 2019 verwacht. Uit tussentijdse resultaten bleek al dat Allob duidelijk hielp om botweefsel aan te maken, wat voor de betrokken patiënten resulteerde in minder pijn en meer bewegingsvrijheid.

Met het Fase 2a-onderzoek zit Bone op schema, meent KBC Securities. Analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse wijzen er wel op dat de huidige kaspositie van het bedrijf slechts zal volstaan tot in het derde kwartaal.

Overnames

Na de goede jaarresultaten van twee weken geleden verhoogde Degroof Petercam de rating voor Fagron (+0,5%, 12,71 euro) van ‘houden’ tot ‘kopen’. Nu gaat analist Frank Claassen nog een stapje verder: hij trekt zijn koersdoel op van 13 tot 14,5 euro. Fagron is snel hersteld van de crisis in 2015, merkt Claassen op, en is nu klaar voor een volgende fase: versnelling van de groei. Daartoe werd een nieuwe CEO aangesteld, Rafael Padilla, en die heeft al succesvol uitgebreid in Brazilië.

De analist ziet de organische groei nu versnellen tot rond 5 procent ('mid-single digit'). Hij verwijst naar structurele groeimotoren als de vergrijzing, naar de nieuwe fabriek in Wichita, de Amerikaanse grondstoffenbusiness die de bodem heeft bereikt, de gestage groeivooruitzichten in Europa, en naar innovaties en verbeterende economische omstandigheden in Brazilië. Hij ziet ook ruimte voor verdere margeverbetering.