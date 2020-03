Euronext Brussel: Bel20 donkerder rood door banken

KBC, ING en nog meer banken gaan in op de vraag van de ECB om tot 1 oktober geen dividenden te betalen en geen eigen aandelen in te kopen.

De bankwaarden KBC en ING krijgen stevige klappen nu ze hun slotdividenden schrappen. Barco en Galapagos genieten van koopadviezen en bieden wat tegengewicht.

De Europese beurzen doken in de vroege handel zowat 2 procent lager. Ze volgden daarmee het negatieve voorbeeld van heel wat Aziatische beurzen. Op de middag zijn de Europese verliezen al fors kleiner geworden. De Euro Stoxx 50 noteert omstreeks 13 uur 0,4 procent lager.

In Brussel is het verlies van de Bel20 een pak groter en dat is te wijten aan het grote gewicht van de bankaandelen KBC en ING, die allebei een scherpe duik maken. De Brusselse graadmeter zakt 1,8 procent tot 2.811 punten.

De Europese Centrale Bank vroeg vrijdag de Europese banken om zeker tot 1 oktober geen dividenden uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen. Diverse banken gaan daar nu op in.

KBC Groep kondigde aan over 2019 geen slotdividend te betalen en zijn aandeleninkoopprogramma in te trekken. De bank-verzekeraar was van plan een slotdividend van 2,50 euro bruto te betalen. Het aandeel dondert 8,9 procent lager tot 40,56 euro.

Idem dito bij ING. Ook daar komt het slotdividend te vervallen. ING verwacht ook geen interimdividend over 2020 uit te keren. De Nederlandse financiële groep glijdt 7,1 procent uit op 5,09 euro.

In een reactie verlaagt Kepler Cheuvreux zijn koersdoelen voor beide banken. Voor ING zakt het koersdoel van 8,6 naar 7,7 euro, maar het koopadvies blijft behouden. Kepler verwacht dat de inkomsten van ING de meest veerkrachtige onder de Benelux-banken zullen zijn.

De visie van het beurshuis op KBC daarentegen blijft behoedzaam. KBC noteert volgens de analist met een substantiële waarderingspremie tegenover zijn sectorgenoten. Er zijn echter tal van negatieve elementen. Kepler Cheuvreux noemt de scherpe daling van de reporente in Tsjechië (van 2,25 naar 1 procent), druk op de vergoedingen door de daling van het beheerd vermogen, negatieve mixeffecten en lagere instapvergoedingen. Aangezien de inkomsten onder druk staan, verdient het aandeel een lagere waardering, meent het beurshuis. Het koersdoel zakt van 46,80 naar 42,50 euro, het advies blijft ‘houden’.

Twee koopadviezen

Het is echter niet allemaal kommer en kwel in de Bel20. Barco gaat 4,1 procent hoger tot 132 euro dankzij een koopadvies van KBC Securities. Analist Guy Sips heeft zijn model voor de beeldvormingsgroep aangepast, rekening houdend met de mogelijke effecten van het coronavirus. De tak Entertainment zal hard getroffen worden: bioscopen zijn dicht en grote evenementen afgelast. Een deel van de omzet van Barco komt echter ook uit de gezondheidszorg (Healthcare) en daar verwacht Sips de komende jaren geen lagere investeringen. Wat Clickshare betreft, het systeem om draadloos presentaties te geven, zal de verkoop getroffen worden aangezien minder kantoren open zijn. Anderzijds dringen de voordelen van conferentiesystemen wel meer en meer door.

Sips gaat nu in zijn basisscenario uit van drie maanden lockdown, gevolgd door drie maanden geleidelijk herstel en een opverende activiteit vanaf het vierde kwartaal. Toegepast op Barco leidt dit tot een 16 procent lagere omzet in 2020 en een brutobedrijfswinst (ebitda) die ruim een derde lager zal uitkomen dan in 2019. Hij verlaagt zijn koersdoel van 265 tot 195 euro, maar trekt zijn advies op van ‘bijkopen’ tot ‘kopen’.

Ook Galapagos kreeg fanmail en wel van Jefferies. Na de recente koersval van Galapagos maakt de cashpositie zowat 54 procent van de huidige koers uit, stelt het beurshuis vast. Als je daar nog de (conservatief) geraamde waarde voor de pijplijn bijvoegt, betekent dit dat de piekverkopen van filgotinib 2 miljard dollar zullen bedragen. Dat is veel minder dan de 6 miljard dollar waar de analisten van Jefferies van uitgaan.

Bovendien liggen er enkele katalysatoren voor de koers te wachten. Peter Welford en zijn team kijken met name uit naar de fase 3-resultaten van het Selection-onderzoek rond filgotinib bij de behandeling van de chronische darmziekte colitis ulcerosa. Die resultaten worden in het tweede kwartaal verwacht.

Een andere katalysator is de Amerikaanse goedkeuring voor filgotinib bij reuma, die rond 19 augustus wordt verwacht. Minder gunstig is dan weer de vertraging die onderzoeksprogramma’s oplopen: vanwege het coronavirus zijn rekruteringen opgeschort.

Jefferies verlaagt zijn koersdoel voor Galapagos van 225 tot 210 euro en trekt zijn advies op tot ‘kopen’. Het aandeel Galapagos gaat 4,1 procent hoger naar 170,50 euro.

Geen verrassing

Recticel trok vrijdagavond zijn guidance voor 2020 in. De schuimrubberfabrikant rekende tot dusver op een hogere winst, meer bepaald een hogere ‘gecombineerde aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda)’.

Dat de prognose sneuvelt is geen verrassing, zegt KBC Securities-analist Wim Hoste, gezien de snelle opmars van het coronavirus in tal van landen in de voorbije weken. Hij hield in zijn vooruitzichten al rekening met een winstdaling van 10 procent, maar heeft die nu uitgebreid tot een 18 procent-afname van de ‘gecombineerde aangepaste ebitda’. Hij laat zijn koersdoel zakken van 10 naar 9 euro.

Hoewel het speuren is naar koerstrekkers op korte termijn, vindt hij toch de waardering voldoende aantrekkelijk. Daarom behoudt hij zijn koopadvies.

Veel minder positief gestemd is Kepler Cheuvreux. Daar zakt het koersdoel van 6,50 naar 5 euro en blijft het advies ‘afbouwen’.

Nathalie Debruyne van Degroof Petercam zit daar tussenin. Zij heeft haar ramingen voor dit en volgend jaar verlaagd. Samen met een correctie van de multiples op de markt brengt dit haar ertoe haar koersdoel te laten zakken van 7,6 naar 5,2 euro. Haar rating blijft ‘houden’.