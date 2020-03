Euronext Brussel: Bel20 hijgt uit na sprintje

De Bel20 staat stevig in de plus dankzij een politiek akkoord in de VS.

Beleggers begonnen de dag goedgemutst, maar in de middag laten ze de moed hangen. EVS schrapt zijn slotdividend en AB InBev krijgt fanmail.

De Europese beurzen openden met een stevige plus omdat het Witte Huis en het Amerikaanse Congres een deal gesloten hebben voor een stimuluspakket van 2.000 miljard dollar voor de Amerikaanse economie. Met de deal zullen noodlijdende bedrijven en gezinnen worden gesteund.

Maar een Duits economisch cijfer gooide roet in het eten. Het Duitse ondernemersvertrouwen is in maart nog dieper gekelderd dan verwacht. De Ifo-index is beland op 86,1 punten tegen 96 in februari, de sterkste daling in meer dan drie decennia. 'Met name de verwachtingen van bedrijven zijn somberder dan ooit', zegt Ifo-voorzitter Clemens Fuest. 'De Duitse economie is in shock.' Het gemiddelde Europese aandeel daalde rond 12u met 1,6 procent.

De Bel20 gaat met 0,9 procent achteruit tot 2.840 punten. Bovenaan de koersenlijst prijken de biotechspeler Galapagos , de Kortrijkse beeldvormingsgroep Barco en de verzekeraar Ageas .

AB InBev

AB InBev weet niet te profiteren van een koopadvies en verliest 2,1 procent. De Belgische drankenanalist Nikolaas Faes van Bryan Garnier & Co verhoogt het advies voor AB InBev van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel ligt op 60 euro, goed voor een opwaarts potentieel van 49 procent tegenover de slotkoers van dinsdag. De koersdoelen voor AB InBev gaan alle kanten uit: van 20 euro tot 100 euro, leren de cijfers van Bloomberg.

UCB

Farmagroep UCB start woensdag - via een financiële tussenpersoon - een inkoopprogramma van maximaal 1,2 miljoen eigen aandelen. De aandelen zullen gebruikt worden in het kader van de bezoldiging van het personeel.

Het aandeel wint 1,6 procent.

EVS

Het Luikse EVS schrapt zijn omzetprognose (100 à 120 miljoen euro) voor 2020 nadat dinsdag bekend is geraakt dat de Olympische Spelen verschoven worden naar volgend jaar. EVS, bij sportliefhebbers bekend van de snelle herhaling van belangrijke beelden tijdens wedstrijden, is gespecialiseerd in beeldservers voor live sportverslaggeving en is sterk afhankelijk van grote sportmanifestaties.

Een nieuwe doelstelling voor 2020 geeft EVS niet. Het bedrijf laat wel weten dat uitstel geen afstel is, en dat de geplande inkomsten gewoon een jaar op zich laten wachten. EVS schrapt meteen ook de uitbetaling van het finale dividend van 0,50 euro per aandeel. Aandeelhouders hadden al een interim-dividend ontvangen voor datzelfde bedrag.

Ook analist Guy Sips van KBC Securities denkt dat EVS een groot deel van de verloren inkomsten later alsnog ontvangt:

Wij hebben er vertrouwen in dat het voor een groot deel gaat om uitgestelde investeringen. Guy Sips Analist KBC Securities

Analist David Vagman van ING is niet verrast door het nieuws. 'Het is logisch dat EVS zijn vooruitzichten voor 2020 en zijn dividend laat vallen. Het aandeel is dit jaar ruim 40 procent gedaald, dus we gaan ervan uit dat beleggers hierop hadden geanticipeerd.'

Maar Vagman blijft nog wel met vragen zitten. 'De winstwaarschuwing zegt niets over hoe snel de live-evenementen weer door kunnen gaan. Daarnaast is het niet duidelijk wat de blijvende economische schade van het virus op de klanten van EVS zal hebben door het verlies van reclame-inkomsten. In 2009 zag EVS de inkomsten exclusief grote evenementen met 25 procent zakken, waarna ze in 2010 herstelden met 32 procent en terugkwamen op hun niveaus van 2008. We vrezen dat de impact in 2020 groter kan worden dan toen.'

EVS verliest 2,7 procent.

Curetis

Het biotechbedrijf Curetis gaf in een persbericht commentaar bij het coronavirus:

Het zijn ongekende tijden nu de uitbraak van de pandemie zijn impact heeft op de maatschappij en het bedrijfsleven. We hebben vroegtijdig actie ondernomen om onze testkits voor COVID-19 aan Europa te leveren. De eerste leveringen zijn deze week gedaan. Onze operaties en programma's zijn geraakt door de overheidsmaatregelen om het virus in te dammen, maar we leveren op dit moment alle producten die onze klanten in de gezondheidszorg nodig hebben. Curetis

Curetis is flink gestegen sinds het bericht van vorige week dat de onderneming een testkit heeft ontwikkeld voor het coronavirus. Het aandeel is sindsdien meer dan verdubbeld.

Woensdag moet het aandeel echter 8,6 procent prijsgeven.

Celyad

Biotechbedrijf Celyad waarschuwt dat de rekrutering van patiënten voor twee klinische onderzoeken vertraging oploopt door de maatregelen die overheden treffen in het kader van Covid-19. Eerder maakte ook Galagapos daar melding van.

Celyad eindigde vorig jaar met 39 miljoen euro op de bankrekening en zegt daarmee voort te kunnen tot het eerste semester van volgend jaar.