Euronext Brussel: Bel20 ligt op de pijnbank

Het risico voor Europese banken is dat Turkse ontleners schulden in buitenlandse munten niet kunnen terugbetalen. De lira verloor bijna de helft van haar waarde tegenover de euro sinds begin dit jaar. De bank met de grootste blootstelling is het Spaanse BBVA. Meer dan 12 procent van de uitstaande leningen is daar blootgesteld aan Turkije. Het Italiaanse Unicredit is voor zowat 5 procent blootgesteld, ING en BNP Paribas voor zowat 2 procent.

De bankaandelen staan dan ook onder druk. De Europese banksector verliest 1,4 procent.

KBC overtuigt niet

Ook KBC heeft het niet onder de markt. Na iets beter dan verwachte cijfers steeg het aandeel van KBC gisteren nochtans 2,3 procent. De Belgische bank-verzekeraar trok de verwachtingen voor het netto rente-inkomen dit jaar (het verschil in rente dat de bank krijgt op leningen en wat het moet betalen op deposito's) licht op van 4,46 miljard euro naar 4,5 miljard euro terwijl de nettowinst van 692 miljoen euro boven de verwachtingen uitkwam.

Het beurshuis Kepler Cheuvreux is echter niet overtuigd. 'De kwartaalgroei van het netto rente-inkomen was niet indrukwekkend. Bovendien is de winst vertekend door uitzonderlijk sterke verkopen van verzekeringen,' klinkt het. Het beurshuis handhaaft het verkoopadvies en het koersdoel van 66,2 euro. De resultaten konden ook UBS en Credit Suisse niet bekoren. Beide knippen in het koersdoel. UBS verlaagt het koersdoel van 74 euro naar 68 euro terwijl CS het koersdoel met een euro verlaagt tot 70 euro.

CS verlaagt de winstverwachting met 1 procent voor volgend jaar en 2 procent voor 2020. Het verwijst daarvoor naar de hogere kosten. De kostenstructuur van KBC verraste CS in het tweede kwartaal in negatieve zin. De kosten voor IT-infrastructuur, personeel, marketing en digitalisering waren hoger dan verwacht.

CS denkt dat de sterke verkoop van verzekeringen in het tweede kwartaal slechts gedeeltelijk kan aangehouden worden in 2018. Het erkent ook dat het netto rente-inkomen verbeterde maar ziet risico's in de krimpende marges op de Belgische markt.

Ook UBS ziet de druk op de rentemarge niet meteen afnemen. Ondanks de volumegroei aan leningen van 5 procent vergeleken met het jaar voordien blijft de groei in het rente-inkomen achterwege. Sinds het jaareinde van 2015 steeg het volume leningen met 15 procent maar nam het netto rente-inkomen met slechts 4 procent toe. UBS knipt de verwachte winst per aandeel met 4 procent.