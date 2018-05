Euronext Brussel - Bel20 op laagste peil in een jaar

Een uitverkoop van Zuid-Europees staatspapier jaagt beleggers de schrik op het lijf. De Bel20 zakt meer dan 2 procent.

De Bel20 zakt rond 11u45 met 2,2 procent tot 3.749 punten. Alle Bel20-ers staan in het rood. De Brusselse graadmeter noteert hierdoor 10 procent onder de intraday piek van 4.188,95 punten die werd aangetikt op 23 januari. Officieel is de Bel20 dus in correctie. We zitten nu terug op het niveau van april 2017.

De beleggers zijn ongerust over de toestand in Italië, het land dat opnieuw afstevent op verkiezingen. De Italaans-Duitse spread gaat boven 250 basispunten, een nieuw hoogtepunt sinds 2013. Ook de Spaanse en Portugese rente gaan fors hoger.

Op de beurs van Brussel zijn de banken de kop van Jut. Zowel KBC als ING verliezen circa 4 procent. Dat is in lijn met de Europese bankaandelen die bijna 5 procent prijsgeven.

Voor wat positiever nieuws moeten we op de brede markt zijn, waar het Waalse IBA 12,6 procent verstevigt tot 23,46 euro. De wereldleider in protontherapiecentra liet weten dat het een installatie mag bouwen in China. De exacte locatie wordt niet meegedeeld, wel dat het de eerste van zijn soort is (één kamer waar de volledige behandeling gebeurt). Via protonbestraling worden kankercellen in het menselijk lichaam zeer gericht aangepakt. Het is de meest efficiënte vorm van nucleaire geneeskunde. Het hele project zou 35 à 40 miljoen euro in het laatje moeten brengen voor IBA. Voor IBA is het nieuws een opsterker na een baaljaar in 2017 toen enkele bouwprocessen langer aansleepten dan de bedoeling was.

KBC Securities reageert op de ondertekening van een Chinees contract met een verhoging van het advies van 'houden' naar 'opbouwen', een licht koopadvies. 'Zeer waarschijnlijk kan IBA zijn belofte waarmaken om in 2018 weer een nettowinst neer te zetten,' halen de analisten aan. Na een rist winstwaarschuwingen rekenden zij niet langer op groei bij het bedrijf. 'We gaan er voorzichtig van uit dat IBA dit jaar nog twee jaar contracten voor protontherapiecentra ondertekent, en verhogen ons koersdoel van 20 naar 23,5 euro'.

Voormalig Biocartis-voorzitter Rudi Maeriën heeft de helft van zijn belang in het bedrijf verkocht. Het nieuws van een goeie week geleden werd vanochtend bevestigd met een (verplichte) transparantiemededeling. Vorige week raakte bekend dat zakenbanken grote partijen zochten om tot twee miljoen aandelen over te nemen. Maeriën heeft niet langer 7,74 maar wel 3,88 procent van het bedrijf in handen.

Maeriën verkocht voor 12,1 euro per stuk, en cashte 24,2 miljoen euro. De biotechmecenas ontkende tegenover De Tijd dat de transactie een blijk van wantrouwen is. 'Ik heb niet de intentie om de aandelen die in mijn portefeuille ovebrlijven te verkopen. Het gaat enkel om een gezond beheer van mijn privévermogen,' gaf hij te kennen. Biocartis geeft 0,2 procent prijs tot 12,58 euro.

ING verhoogde vanochtend de rating van bouwgroep CFE naar 'houden'. Sinds begin dit jaar stond het advies op 'verkopen'. In die periode ging er bijna 20 procent van de koers bij CFE. Analist Thijs Hollestelle ging met de fijne kam door de kwartaalresultaten die eind vorige week verschenen, en verlaagt in een trek ook het koersdoel over 12 maanden van 110 naar 108 euro. CFE gaat tegendraads 0,8 procent hoger tot 107,8 euro.