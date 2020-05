Euronext Brussel: Bel20 weet van geen stoppen

De rally van de Bel20 gaat onverminderd door, met dank aan het forse gewicht van de bankwaarden en AB InBev in de index. Nu Recticel een minder solide verdedigingswal heeft, neemt de speculatie toe.

De Europese beurzen zetten hun gezapig herstel voort. Beleggers kijken over de meer gespannen wordende Amerikaans-Chinese betrekkingen heen en focussen op het economisch herstel nu de lockdownmaatregelen worden versoepeld. Omstreeks 12.30 uur noteert de Euro Stoxx 50 1,65 procent in de plus.

In Brussel presteert de Bel20 nog heel wat beter, en dat voor de tweede dag op rij. Zo fors als dinsdag (+5,4%) is de winst van de sterindex niet, maar een klim van 2,6 procent is toch niet mis. Op 3.248 punten noteert de Bel20 nu weer zowat op het niveau van 10 maart, dat is net voordat ons land in lockdown ging.

De drie hoofdmotoren van de Bel20 zijn de twee banken en AB InBev. Een aantrekkende economie is in alle opzichten een zegen voor de banken. ING rukt 5,6 procent op en KBC 6,5 procent. ING weer zeer zwaar afgestraft toen de coronacrisis uitbrak en noteert nog altijd ruim 40 procent lager dan begin dit jaar. Bij KBC is dat een goede 20 procent.

Dat in een aantal landen weer terrasjes zijn toegelaten, is dan weer een goede zaak voor AB InBev (+5,4%). Het bierconcern profiteert ook van recente aankopen door zijn Braziliaanse aandeelhouders, een teken van vertrouwen. Tegenover begin dit jaar is de koers van AB InBev nog altijd ruim 40 procent lager.

Na de forse koerswinst van dinsdag (+29,6%) lanceert Argenx een kapitaalverhoging. Het biotechbedrijf smeedt het ijzer terwijl het heet is. Argenx wil 500 miljoen dollar (circa 458,3 miljoen euro) ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen worden aangeboden in de VS en enkele andere landen buiten de Europese Economische Ruimte. Tegelijk is er een private plaatsing in de Europese Economische Ruimte. Het aanbod kan nog met 15 procent worden verhoogd. De notering van Argenx is opgeschort wegens de private kapitaalronde.

Speculatieve aantrekkingskracht

Op de buitengewone algemene vergadering van Recticel hebben de aandeelhouders dinsdag een aantal agendapunten niet goedgekeurd. Het gaat met name om voorstellen die de schuimrubbergroep beter hadden kunnen wapenen tegen een vijandig overnamebod.

‘We verwachten dat dit de speculatieve aantrekkingskracht van Recticel zal vergroten’, zeggen ING-analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester. Ze denken dat dit nog zal versterkt worden door het feit dat Soprema, een Frans privébedrijf dat actief is in bouwmaterialen (waaronder thermische en akoestische isolatie), vragen heeft gesteld op de BAV.

De analisten merken op dat Soprema in het voorbije decennium al flink actief is geweest op het gebied van M&A (fusies en overnames). In 2018 realiseerde Soprema een omzet van circa 2,75 miljard euro. ‘Dit doet ons geloven dat het de financiële mogelijkheid kan hebben om een bod uit te brengen op de resterende delen van Recticel.’ ING acht Recticel koopwaardig met een koersdoel van 9,5 euro.

Het aandeel veert 4,2 procent op tot 7,45 euro.

Keuzedividenden

In de vastgoedsector zijn het al keuzedividenden wat de klok slaat. WDP maakte bekend dat zijn aandeelhouders voor 55,5 procent van hun aandelen gekozen hebben voor nieuwe aandelen in plaats van de uitbetaling van het dividend in cash. Dat percentage is in lijn met vorig jaar.

Dit resulteert in een kapitaalverhoging van ongeveer 50 miljoen euro voor WDP. Er worden 2.224.662 nieuwe aandelen uitgegeven, waardoor het totaal aantal aandelen WDP stijgt tot ongeveer 174,7 miljoen. ‘Dit resulteert op heden, samen met de verwachte gereserveerde winsten gedurende 2020, in een totale versterking van het eigen vermogen van circa 92 miljoen euro in 2020’, aldus WDP in een persbericht. Het aandeel wint 1,3 procent tot 24,05 euro.

Bij Intervest Offices & Warehouses (+0,9%, 22,60 euro) hebben de aandeelhouders voor 61,6 procent van hun dividendgerechtigde aandelen ervoor gekozen het dividend in de vorm van nieuwe aandelen te ontvangen. Dat betekent dat er 843.669 nieuwe aandelen zijn uitgegeven, wat het eigen vermogen van Intervest met 16,3 miljoen euro versterkt.

Tot slot een buitenbeentje: Payton Planar . De Israëlische fabrikant van transformatoren, die op Euronext Brussel noteert, hield goed stand in het eerste kwartaal. Op een stabiele omzet boekte Payton Planar meer winst. Het bedrijf wist zich ook goed uit de slag te trekken tijdens de coronacrisis dankzij zijn gespreide productie. Payton Planar heeft fabrieken in Israël, het VK, de VS, China en de Filippijnen.