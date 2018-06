Euronext Brussel: Bel20 zakt licht op nieuwsluwe dag

De Amerikaanse handelscapriolen wegen andermaal op de beurzen. Beleggers blijven ook in Brussel aan de zijlijn. Bpost werkt aan een obligatie-uitgifte en Home Invest Belgium koopt vier aparthotels, telkens tot tevredenheid van beleggers.

In het zog van Wall Street en Azië gaan ook de Europese beurzen lager, gemiddeld 0,4 procent. De markten blijven tobben over de Amerikaanse strategie inzake Chinese handel en investeringen. Het is niet helemaal duidelijk hoe hard de regering-Trump het gaat spelen. De handelsoorlog die Trump heeft ontketend, dreigt echter een zware tol te eisen. Li Shufu, de man achter Volvo Cars-moeder Geely, waarschuwde vandaag dat auto’s voor iedereen duurder dreigen te worden. In Europa zakken vooral mijnbouwers en technologiebedrijven.

In Brussel verliest de Bel20 omstreeks 12.55 uur 0,3 procent tot 3.717 punten. Er is niet veel nieuws over bedrijven uit de Belgische graadmeter en op Galapagos (-1,2%) na zijn de bewegingen kleiner dan een procent.

De grootste druk komt van Engie (-0,8%), Umicore (-0,9%) en UCB (-1%). Het farmabedrijf gaat op de '5th World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 2018', die van 27 tot en met 30 juni plaatsvindt in Stockholm, het potentieel van Cimzia voor de behandeling van psoriasis toelichten. Het middel kreeg onlangs groen licht in Europa voor de behandeling van volwassenen met milde tot ernstige psoriasis. Daarmee deed UCB zijn intrede in de immuno-dermatologie.

Postbus

Bpost werkt aan een obligatielening van een nog onbekend bedrag. Daarmee wil het postbedrijf de overname van het Amerikaanse e-commerce-bedrijf Radial – vorig jaar goed voor 700 miljoen euro - herfinancieren. Deze week doen topman Koen Van Gerven en de andere directieleden verschillende Europese steden aan. De bedoeling van de roadshows is institutionele beleggers warm te maken.

Van Gerven zei woensdag op een hoorzitting in de Kamercommissie Infrastructuur dat Bpost het aantal postbussen gemakkelijk met 25 à 30 procent zou kunnen verminderen. Als er minder bussen moeten worden gelicht, levert dat een besparing op. Bpost, dat dit jaar zijn beurskoers zag halveren, wint 0,5 procent tot 13,98 euro.

De notering van Cofinimmo is sinds vanmorgen opgeschort. Het vastgoedbedrijf is bezig met een kapitaalverhoging van maximaal 155,2 miljoen euro – die onder meer moet dienen om de overname van 17 Duitse woonzorgcentra te bekostigen – en de operatie met voorkeurrecht is een succes geworden. Aandeelhouders konden per 13 aandelen in bezit 1 nieuw aandeel kopen tegen 94,50 euro en hebben ingeschreven op 80,41 procent van de nieuwe aandelen. De niet uitgeoefende toewijzingsrechten, ongeveer 4,18 miljoen, worden nu verkocht als scrips via een versnelde private plaatsing.

Aparthotels

Eveneens in de vastgoedsector kondigde Home Invest Belgium (HIB) woensdagavond de overname van vier aparthotels in Brussel aan voor een totaal bedrag van 36 miljoen euro. Met deze transactie bevestigt de specialist in residentieel vastgoed zijn diversificatie naar toeristisch residentieel vastgoed. De eerste stap in deze strategiewijziging werd in 2016 gezet met de aankoop van woningen in Center Parc Port Zélande in Nederland.

Schermvullende weergave ©Home Invest Belgium

Volgens analist Jean-Marie Caucheteux van Degroof Petercam groeit het segment van toeristisch residentieel vastgoed met de nieuwe transactie tot 17 procent van de totale portefeuille van HIB. Het bedrijf wil op termijn naar 25 procent gaan. De analist trekt zijn koersdoel op van 90 tot 91 euro. Dat is een premie van 26 procent ten opzichte van de netto-actiefwaarde per aandeel. Zijn advies blijft ‘houden’.

Met deze acquisitie zal de portefeuille van HIB aandikken tot meer dan 500 miljoen euro, merken de vastgoedanalisten van KBC Securities op. Daarmee loopt het bedrijf voor op zijn eigen planning, want het management verwachtte dat niveau pas tegen eind 2019 te behalen. Het beurshuis verandert niets aan zijn ‘houden’-advies en koersdoel van 86 euro. HIB wint 0,5 procent tot 87,40 euro.

Heropening

Gfi Informatique, de Franse IT-dienstverlener die RealDolmen wil overnemen, heeft na de heropening van zijn overnamebod nog niet de vereiste 95 procent van de aandelen kunnen bemachtigen om een uitkoopbod te kunnen lanceren. Het bedrijf heeft wel al 91,81 procent in handen en vermits dat meer is dan 90 procent, mag het bod nog eens heropend worden. De nieuwe biedperiode loopt van 28 juni tot en met 18 juli.

Het aandeel RealDolmen wint 1,9 procent tot 36,90 euro. Dat is nog altijd nipt onder de biedprijs van 37 euro per aandeel. Sinds de start van het bod bleef RealDolmen het grootste deel van de tijd daaronder.