Euronext Brussel: Bel20 zes jaar terug in de tijd gekatapulteerd

Beleggers vrezen voor het coronavirus en voor de gevolgen van het Amerikaanse vliegverbod.

De Europese beurzen donderen rond 11u30 met 5,6 procent lager, nu de Amerikaanse president Donald Trump alle reizen van en naar Europa opschort. Ook in Amerika leken de beurzen niet bepaald onder de indruk van de aanpak van Trump, want de beurzen in New York verloren woensdag meer dan 5 procent. De Dow Jones belandde zelfs in een berenmarkt, omdat de graadmeter meer dan 20 procent onder zijn vorige top staat.

De Bel20 levert 6,5 procent in. Vooral de conjunctuurgevoelige aandelen krijgen harde klappen. ING en KBC denderen respectievelijk 8,8 en 7,4 procent lager, Aperam verliest 8,1 procent en Solvay krijgt een klap van 8,2 procent.

AB InBev

Ook AB InBev krijgt een stevige tik van 8,8 procent. RBC-analist Edward Jones verhoogt zijn advies voor de bierreus van 'houden' naar 'kopen', maar dat heeft duidelijk geen impact. Het koersdoel staat op 55 euro, wat inmiddels een opwaarts potentieel geeft van 24 procent tegenover de slotkoers van woensdag.

GBL

GBL staat met 7,4 procent in de uitverkoop. De holding kwam met jaarcijfers waaruit bleek dat de intrinsieke waarde sterk steeg in 2019.

Analist Michiel Declercq van KBC Securities laat zijn koopadvies voor GBL staan en laat ook zijn koersdoel van 95 euro ongewijzigd. 'De toename in de intrinsieke waarde met 25,7 procent is sterk, maar door de klappen die de beurzen krijgen is de korting gestegen naar 28 procent. Wij geloven dat GBL met een cashpositie van 4 miljard euro goed uitgerust is om te profiteren van het huidige marktsentiment.'

Analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam knipt het koersdoel voor het aandeel van 100 naar 90 euro en behoudt haar koopadvies. 'Het lagere koersdoel reflecteert vooral de recente verkoopgolf op de beurzen.'

Econocom

Econocom maakte woensdagavond volledige jaarresultaten bekend. De IT-dienstverlener zag de nettowinst toenemen van 44,6 miljoen naar 48,6 miljoen euro. Het dividend blijft stabiel op 12 cent bruto. Door het coronavirus geeft Econocom geen jaarprognoses.

Analist Thomas Couvreur van KBC Securities reageert op de cijfers van de onderneming. 'Het aandeel is erg hard geraakt door het coronavirus. De verkopen in de pijplijn zullen mogelijk verminderen omdat steeds meer bedrijven hun deuren gesloten houden.' Daarmee bedoelt Couvreur dat Econocom geen personeel meer kan sturen naar ondernemingen om daar aan hun IT-infrastructuur te werken. Daarnaast stelt de analist dat het overnemen van bedrijven in de huidige marktomstandigheden moeilijk zal worden.

Het aandeel krijgt een klap van 9,1 procent.

EVS

Analist Guy Sips van KBC Securities verlaagt zijn advies voor EVS van 'kopen' naar 'houden' en knipt het koersdoel van de Luikse beeldtechnologiegroep van 26 naar 20 euro. 'Voor 2020 verwacht EVS dat de kernactiviteiten onder druk blijven staan', zegt Sips. 'Wij zien verslechterende marktomstandigheden en zijn er niet zeker van dat de Olympische Spelen nog doorgaan.' De Olympische Spelen zijn een belangrijk evenement voor de groep.

De analist wijst er ook op dat EVS zegt niet meer mee te doen aan de NAB Las Vegas Show 2020, waarbij het bedrijf normaal gesproken zijn nieuwste technologieën laat zien. De onderneming doet dat omwille van het coronavirus.