Euronext Brussel: Beleggers in Exmar rekenen op herstel

De Europese beurzen staan in het groen door stimulushoop. EVS krijgt een nieuwe CEO en Ahold Delhaize verliest een financieel directeur.

De Europese beurzen gaan maandag hoger. Beleggers hebben steun aan de uitspraken die de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, afgelopen vrijdag deed. Powell hintte op een bijeenkomst in Zwitserland wederom op een renteknip door te zeggen dat de centrale bank er alles aan zal doen om de inflatiedoelstelling van 2 procent te verdedigen . Ook het zwakke Amerikaanse werkloosheidscijfer van afgelopen vrijdag voedt de hoop op verdere monetaire stimulus. De ECB komt donderdag samen en ook van Frankfurt wordt op stimulus gerekend.

Ahold Delhaize

De financieel directeur van Ahold Delhaize, Jeff Carr, gaat niet voor een volgende termijn en neemt in april 2020 afscheid. Dat meldt de supermarktgroep in een persbericht . Het bedrijf zoekt al naar een opvolger.

Analist Alan Vandenberghe zegt dat het vertrek van de financieel directeur geen impact heeft op zijn advies. Voorts zegt de analist dat hij zijn koopadvies en koersdoel van 26 euro behoudt. Volgens Vandenberghe is het aandeel ondergewaardeerd:

De korting die Ahold Delhaize krijgt ten opzichte van zijn sectorgenoten is volgens ons onterecht.

EVS vindt CEO

Waar Ahold Delhaize een financieel directeur gaat verliezen, heeft EVS nu juist een CEO gevonden : Serge Van Herck. Van Herck is de gewezen CEO van Newtec (2006-2016). De topman gaat meteen van slag en rapporteert tot eind dit jaar aan Pierre De Meulenaere, de voorzitter van de raad van bestuur. De Meulenaere was sinds juli 2018 interim-CEO.

De beeldvormingsgroep moet nu wel weer op zoek naar een nieuwe voorzitter, want De Meulenaere stapt eind dit jaar op als voorzitter.

Analist Stefaan Genoe van Degroof Petercam zegt dat met de komst van de CEO de kans op een overname kleiner is geworden:

Een nieuwe CEO zou waarschijnlijk niet zijn aangesteld als het bedrijf in de etalage zou staan. De kans dat EVS overgenomen wordt is dus iets kleiner geworden.

Exmar

Afgelopen vrijdag kwam Exmar nabeurs met halfjaarresultaten. Daaruit bleek dat de zware investeringen die Exmar de voorbije jaren deed in twee drijvende gasbehandelingseenheden - een drijvende LNG-fabriek (FLNG) en een hervergassingseenheid (FSRU)- ook in het eerste halfjaar stevig wogen op de resultaten. Dat omdat er hierdoor behoorlijke afschrijvingskosten waren, terwijl het bedrijf in het eerste halfjaar nog niet van de volledige inkomsten van de twee eenheden kon genieten. Voor het tweede halfjaar zou Exmar wel alle huurinkomsten moeten krijgen.