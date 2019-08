Euronext Brussel: Beleggers schuilen in vastgoed

De angst voor een recessie doet beleggers industriële aandelen verkopen. Beleggers schuilen in vastgoed... en in Elia.

De Brusselse beurs kent bewogen dagen, feestdag of niet. Woensdag sloeg de recessievrees volop toe na zwakke Duitse en Chinese cijfers en een omgedraaide Amerikaanse rentecurve. De Bel20 zakte hierop met 1,9 procent. Donderdag is het een enorm volatiele dag met een mooie opening, een dieprode middagsessie en wat herstel in de namiddag. De Bel20 noteert in de namiddag op een verlies van 0,2 procent.

Door de angst voor een recessie gaan industriële aandelen in de uitverkoop zoals Sioen (-2,5%) en Umicore (-2,6%). Dinsdag had Berenberg nog gewaarschuwd dat Sioen over 2019 geen omzetgroei zal realiseren. Toen had het rapport weinig impact. Maar over de voorbije twee dagen verloor Sioen bijna 10 procent.

Van een brede verkoopgolf kunnen we niet spreken want de beheerder van hoogspanningsnet bijvoorbeeld, Elia , wint 1,3 procent. Defensieve aandelen met een stevig dividend blijven goed in de markt liggen. Dat geldt zeker ook voor vastgoedbedrijven. Zo maakt zorgspeler Care Property Invest een opmerkelijke sprong van 6 procent. Aedifica wint 1,3 procent tot 98,8 euro. De kaap van 100 euro is niet ver meer. Care Property en Aedifica zijn gespecialiseerd in zorgvastgoed.