Euronext Brussel: Beleggers vechten om een Bone

Beleggers zijn tevreden over de cijfers van IBA, en ontevreden met de update van Greenyard. Nochtans had die laatste al z'n vuile was een maand geleden al uitgehangen. Even hard als Bone Therapeutics vorige week omhoog raasde, gaat het aandeel nu weer naar omlaag.

Het enthousiasme over een naderende handelsdeal tussen de twee grootste economieën ter wereld, de VS en China, gaat dinsdag opnieuw op een lager pitje. De Europese beurzen begonnen aan de dag met een half procent verlies, maar daar blijft na de middag al maar de helft meer van over. Binnen de index is Umicore de grootste stijger en Galapagos de sterkste daler. Voor echt Bel20-nieuws is het wachten tot Solvay met jaarcijfers uitkomt op woensdagochtend. Donderdag volgen AB InBev, ArgenX en Axkermans & van Haaren.

Bone Therapeutics is de grootste daler: 's ochtends opende het aandeel 10 procent lager, na de middag was dat verlies verkleind tot 6 procent. Dat gebeurt aan een beursomzet van nog geen 150.000 euro, wat doet denken dat hier kleine speculanten aan het werk zijn. Eind vorige week racete het aandeel al eens 15 en daarna 13 procent omhoog om een dag, terwijl we van het bedrijf geen nieuws vernomen. Wel weten we dat het dit jaar kapitaal zal moeten ophalen.

Degroof Petercam hervat de opvolging van Greenyard , nadat analist Fernand de Boer zijn rating had bevroren bij de winstwaarschuwing een maand geleden. Na de kwartaalupdate - die amper meer informatie bevat dan al was verspreid - luidt het advies 'houden', terwijl dat voordien nog 'bijkopen' was. 'Na alle opties te hebben afgewogen, zien we het aandeel opleven als de diepgevroren en conservenproducten deels worden verkocht en de versafdeling geherstructureerd raakt. Anderzijds is er een groot risico op een kapitaalverhoging. Met alle mogelijkheden samen in de weegschaal houden we ons liever neutraal, vandaar het houden-advies.'

Andere analisten maakten in het verleden al gewag van kapitaalverhogingen tot 120 miljoen euro. Dat is bijna zo veel als de huidige beurswaarde van 162 miljoen euro. Van de zeven financiële analisten die adviezen publiceren over Greenyard is er niemand overgegaan tot een verkoopadvies na een rist van slecht nieuws vanuit het bedrijf. 'Gezien de onzekerheden hebben we momenteel geen rating voor dit bedrijf,' is het oordeel van Kepler Cheuvreux.

IBA kwam 's morgens met een voorlopige indicatie van de jaarcijfers, en moest opbiechten dat het inderdaad nettoverlies neerzette in 2018. Dat was niet zo in de tweede jaarhelft, dus ontwaart KBC Securities een verbeterende situatie. De beurs toont zich van zijn optimistische kant: IBA is de grootste stijger van de dag, al begon het aandeel 's ochtends als een van de sterkste dalers.

Het Britse bedrijf met een Belgische beursnotering Global Graphics vervroegt de publicatie van zijn jaarcijfers vanwege de Brexit. Die deadline nadert met rasse schreden: zoals de zaken er nu voor staan valt het VK na 29 maart uit de EU zonder enig overgangsakkoord.

'Als er een Brexit met of zonder deal komt heeft dat mogelijk een impact op de regels die van toepassing zijn op Global Graphics,' laat het bedrijf dinsdag weten.'Dit kan een weerslag hebben op het jaarverslag en de auditoren die de cijfers moeten valideren.'

Om dat te vermijden zullen de resultaten niet op 27 april, maar op 27 maart verschijnen. Dat is twee dagen voor de Brexit-deadline. Tot maandagnamiddag liep een onvoorwaardelijk overnamebod van 4,25 euro per aandeel op Global Graphics.

Het diagnosebedrijf Biocartis uit Mechelen schrijft zijn aantal actieve zaklabo's voortaan met vier cijfers: het verkocht zijn duizendste Idylla-platform in de VS. De 'geïnstalleerde basis' is heel belangrijk, omdat het ecosysteem van cartridges - bloedtests - draait op die hardware die de klanten staan hebben. Hoe meer er actief zijn, hoe meer Biocartis kan verdienen aan de cartridges en hoe zinvoller het is om onderzoek te doen naar tests om nog meer aandoeningen vast te kunnen stellen.