Euronext Brussel: Belgiums boven

Orange Belgium en Vastned Retail Belgium maken het mooie weer, terwijl Econocom lijdt onder een nieuwe vertrouwensbreuk.

Een bedrijfsnaam met Belgium lijkt een kwaliteitsgarantie vrijdag op de Brusselse beurstabellen. Orange Belgium fonkelt na een ijzersterke cijferset. Vastned Retail Belgium wordt in ere hersteld na een stevig herstel in de huurinkomsten.

Not today, corona, is het algemene devies op de Europese beurzen die hun focus verschuiven van coronasomberte naar bijkomende stimulus. Een tegenvallend PMI-cijfer wijst op een krimp van de Europese economie en maakt bijkomende stimulus door de Europese Centrale Bank waarschijnlijker. In de Bel20 warmen vooral de banken zich aan dat vooruitzicht. KBC en ING trekken het korps. Argenx en WDP lijden nog onder adviesverlagingen van donderdag en zijn de enige twee sfeersponzen.

Orange can be hard, but Orange can be smart. Dat weten de jongens van Metal Molly uit Tremelo al sinds de vroeg jaren 90. Orange Belgium slaat op een slimme wijze munt uit zijn challengerpositie in de Belgische telecommarkt en weet in een sneller dan verwacht tempo mobiele klanten en televisieklanten te strikken. Zowel de omzet als de winst vallen fors boven de lat uit in het first ever resultatenrapport gepresenteerd door de nieuwe CEO Xavier Pichon.

Metal Molly - Orange

Na het sterke kwartaalrapport trekt Orange Belgium ruim 9 procent hoger naar 15,48 euro. Degroof Petercam verhoogt het advies van 'houden' naar 'kopen'. Vooral in reactie op de koerszwakte in de aanloop naar het rapport, want analist Vivien Maquet houdt het koersdoel op 19 euro.

'Ondanks een bedrijfsmodel dat goed weerstand biedt tegen de pandemie is het aandeel sinds begin dit jaar 32 procent gezakt', merkt Maquet op. 'Het gevolg is dat het aandeel goedkoop noteert en op basis van de verwachte vrije kasstroom in 2021 tegen een rendement van 14 procent noteert.'

Vastned Retail Belgium slaat eveneens munt uit cijfers. De winkelverhuurder ziet zijn huurinkomsten herstellen naar pre-covidniveau, blijkt uit de kwartaalcijfers. Beleggers zijn blij verrast. De winkelverhuurder is een van de meest geplaagde aandelen dit jaar en noteert bijna aan een diepterecord.

De cijfers, waarin Vastned Retail Belgium een kloeke bezettingsgraad van 97 procent bekendmaakt, duwen de geteisterde vastgoedvennootschap 6 procent hoger.

-59% Bodemprijs Vastned Retail Belgium noteerde donderdag tegen een korting van bijna 60 procent op de netto-actiefwaarde

'Geteisterd' was het woord wel: tegen de slotkoers van donderdag - 19,10 euro - noteerde de specialist in winkelvastgoed tegen een korting van 59 procent op de netto-actiefwaarde. Die raamde het management per 30 september op 46,38 euro per aandeel.

Econocom lijdt een vertrouwensbreuk. De ICT-groep trekt haar eerdere omzetoutlook in en verruilt ze voor een dubbel zo pessimistisch exemplaar nu het verhoopte herstel zich niet voltrekt. In plaats van een omzetherstel verwacht de groep een dubbelcijferige omzetdaling, meldt ze bij haar cijfers over het derde kwartaal.

'Ondanks de zeer tegenvallende omzetontwikkeling, blijft de winstbelofte op peil', merkt analist Kris Kippers van Degroof Petercam op als lichtpuntje. 'Econocom blijft interessant wegens de zeer goedkope multiple waartegen het noteert', zegt de analist. 'Maar er is onmiskenbaar een reputatieprobleem.' Kippers behoudt zijn koopadvies voor de ICT-groep, maar zegt dat hij meer tekenen van vertrouwensherstel wil zien voor hij een verhoging van zijn koersdoel van 3 euro overweegt.

KBC Securities verlaagt zijn advies voor de ICT-groep. 'We begrijpen dat het in deze omstandigheden zeer moeilijk is vooruit te blikken, maar de zichtbaarheid bij Econocom is wel erg laag', zegt analist Thomas Couvreur. 'Het uitstel van een strategische update is een opdoffer voor de investment case'. Couvreur verlaagt het advies van 'kopen' naar 'opbouwen' en het koersdoel van 2,7 euro naar 2,6 euro.