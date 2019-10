Euronext Brussel: 'Berenberg ziet ING 50 procent stijgen'

Beleggers nemen een afwachtende houding aan. Ter Beke likt zijn wonden.

De Europese beurzen gaan dinsdag gemiddeld 0,6 procent lager. Beleggers kijken vooral uit naar de hervatting van de handelsbesprekingen tussen de VS en China. Donderdag zullen de Chinese vice-premier Liu He en de voorzitter van de Chinese centrale bank Yi Gang afreizen naar Amerika.

Verder wachten beleggers op de speech die de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) Jerome Powell zal geven in Denver. Economen verwachten dat hij daar enige hints geeft over het toekomstige rentebeleid.

De Bel20 gaat rond 11u50 0,7 procent lager.

ING

Berenberg bevestigt zijn koopadvies voor ING . Het beurshuis blijft enthousiast over het aandeel. 'ING is nog steeds een van onze favoriete aandelen als het gaat om Europese banken', zegt Berenberg.

Het beurshuis stelt dat de Nederlandse grootbank de lage rentes kan compenseren met hogere marges op hypotheekleningen. Verder denkt Berenberg dat het bankaandeel te goedkoop is. 'ING noteert tegen een korting van 5 procent ten opzichte van ABN AMRO. Tegenover Franse banken noteert het aandeel zelfs tegen een korting van 20 procent.'

De bank heeft het koersdoel wat verlaagd van 14 naar 13,50 euro. Het nieuwe koersdoel geeft een opwaarts potentieel van 46,7 procent.

Beleggers zijn nog niet zo aangestoken door het enthousiasme, ze sturen het aandeel 0,7 procent lager.

Galapagos

Wellington heeft zijn belang in Galapagos verhoogd tot boven de 5 procent. De vermogensbeheerder bezit nu 5,6 procent van de aandelen. Wellington is een groot Amerikaanse investeringsfonds met een grote interesse in biotech. Enkele jaren terug had Wellington ook meer dan 5 procent, maar in 2016 zakte de investeerder terug onder die drempel.

Galapagos brokkelt 0,1 procent af.

Colruyt

De supermarktgroep Colruyt wil samen met de gasnetbeheerder Fluxys waterstof gaan maken met windenergie. In de komende weken beslissen de twee over de investering tot 25 miljoen euro.

Volgens analist Hans D'Haese van ING zou de investering een logische stap zijn. 'Dat past goed bij het groene bedrijf dat Colruyt wil zijn. Het is al een voorloper in de productie van groene energie en nu gaat ze dus wellicht energie opslaan', legt D'Haese uit.

Colruyt trappelt ter plaatse.

Ter Beke

Het aandeel Ter Beke stijgt maandag 7,2 procent. Dat is een schrale troost voor het aandeel dat de afgelopen twee handelsdagen een stel zware tikken te verduren kreeg. Vrijdag ging het aandeel 8,9 procent lager nadat bekend raakte dat een listeriabesmetting was aangetroffen in een fabriek van een Nederlandse dochter. Maandag kreeg het aandeel nog eens een klap van 10,9 procent.

Holdings

In september is de gemiddelde korting van de (voornamelijk Belgische) holdings uit het universum van KBC Securities afgenomen van 14,5 naar 12,4 procent. Als we geen rekening houden met monoholdings, zakt de doorsneekorting van 12,1 naar 9,3 procent. Het zijn vooral Sofina en Brederode die een hogere waardering hebben gekregen, beweert analist Joachim Vansanten. Beide holdings stegen in september meer dan 10 procent.