Euronext Brussel: Beursdwergen kleuren de dag

Met Kiadis Pharma, Nyrstar en Banimmo laten drie bedrijven met een beurswaarde van nog geen 50 miljoen de grootste koerssprongen optekenen.

De Europese beurzen hielden zich een hele voormiddag gedeisd ver onder het nulpunt, maar daar bracht het rentebesluit van de ECB verandering in. Daarna kleurden de tabellen overal in Europa groen, al bleef de Brusselse Bel20 (-0,1%, 3.600 punten) nog wat achter.

Voor de uitschieters moeten we bij de kleinste aandelen van de Brusselse beurs zijn. Banimmo biechtte woensdagavond zijn zesde jaarverlies op rij op. Dat maakte van het vastgoedaandeel een van de grootste dalers van de dag. Kanttekening: in het eerste uur handelen bedroeg de beursomzet (volume maal beurskoers) nog geen 100.000 euro. De totale beurswaarde (aantal aandelen maal beurskoers) ligt iets boven 39 miljoen euro.

KBC Securities reageert op de jaarcijfers van gisteravond door het koersdoel te verlagen van 4,3 naar 4,1 euro, al blijft het advies onveranderd op 'kopen'. 'Een eenmalige afschrijving van 2,5 miljoen euro duwde het nettoverlies naar 4,5 miljoen euro,' zegt analist Alexander Makar. 'Als we dat negeren, kwamen de resultaten boven onze verwachtingen uit.'

Al bij al blijft Makar geloven in de turnaround bij Banimmo. Hij merkt op dat de leegstand sterk terugliep en de schulden gevoelig zakten. 's Namiddags, net op het moment dat iedereen de ogen op de ECB had gericht, vond ook een analistenmeeting van Banimmo plaats.

Nyrstar - meer dan ooit een speelbal van kleine speculanten - liet zich in de voormiddag niet opmerken, maar bood Banimmo gezelschap na de lunch na een verlies van 7 procent naar 42 eurocent. Nieuws was er niet, wel een reportage over de smelterij in Australiƫ in onze krant.

ASIT Biotech (+6,2%, 1,29 euro) is de sterkste stijger van de dag, en racet voor de tweede dag op rij 7 procent hoger. Op maandagavond nabeurs stuurde het bedrijf een persbericht over een publicatie van een lopend klinisch onderzoek van ASIT in een vaktijdschrift over allergieƫn en immunologie.