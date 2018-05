Euronext Brussel - Biocartis en Curetis onderuit

Op de Brusselse beurs gaan Biocartis en Curetis onderuit. Nyrstar herstelt.

De Bel20 noteert rond 12u30 quasi stabiel op 3.898 punten. Flink wat biotechaandelen zitten in het nieuws.

Biocartis tuimelt 7,4 procent naar 12,04 euro. Rudi Mariën heeft de helft van zijn belang verkocht via een private plaatsing. Grote beleggers legden 24 miljoen euro neer, of 12,1 euro per stuk. De plaatsing gebeurde met een korting van 7 procent op de slotkoers van donderdag. Mariën heeft nog 3,9 procent in Biocartis. Dat belang kan hij pas binnen 90 dagen verkopen.

Mithra wint 4,5 procent en is bijgevolg alweer de primus van de dag. Donderdag werd Mithra het enige Waalse bedrijf met een beurswaarde van minstens 1 miljard euro. In het verleden slaagden IBA (2017) en EVS (2008) daar kortstondig in.

Zeggen dat de kwartaalupdate van Curetis (-6,1%) groot nieuws oplevert, is de waarheid geweld aandoen. Het Duitse diagnosebedrijf was zodanig laat met de jaarcijfers - die kwamen op 30 april - dat het eigenlijk tegelijk al een update over het eerste kwartaal verschafte. En dus wisten we al dat Curetis een oplopende cash burn combineert met een slinkende verkoop van zijn zaklabo Unyvero. De verkoop van de diagnosesystemen, die infecties zoals longontsteking kunnen vaststellen, loopt vierkant. Eerder zag Curetis zich al genoodzaakt de doelstelling van de verkoop van 200 minilabo's uit te stellen van eind 2017 tot het eerste kwartaal van 2018. Dat bleek te hoog gegrepen: het aantal geïnstalleerde labo's viel in het eerste kwartaal zelfs terug van 175 naar 167.

Nyrstar wint 3,2 procent. Analisten relativeren de donderdag verschenen Australische mediaberichten over mogelijke juridische acties tegen Nyrstar. De regering van de Australische deelstaat Zuid-Australië zou met gerechtelijke stappen dreigen omdat de zinkspecialist leningen die de deelstaat garandeert nog niet begint terug te betalen. En dat zou aangeven dat Nyrstar de politieke ruggensteun voor de cruciale Port Pirie site kwijt is. KBC Securities catalogeert de berichten onder de noemer 'politieke profilering'. Het advies blijft onveranderd op 'opbouwen' met een koersdoel van 7,5 euro. ING spreekt over een 'storm in een glas water'. 'Nyrstar zegt dat de uitstel van betaling volledig in lijn is met de contractuele overeenkomsten. Het belangrijkste is dat de tijdslijn voor de reconversie van Port Pirie niet verschoven is.' Ook analist Stijn Demeester geeft een koopadvies en een koersdoel van 7,5 euro.

Na de bijzonder teleurstellende kwartaalresultaten en dito jaarprognose blijft EVS klappen incasseren. Vandaag zakt de Luikse beeldserverfabrikant 1,1 procent naar 22,5 euro. In een update knipt ING het koersdoel fors bij, van 36 naar 25 euro. Analist David Vagman merkt op dat de maandelijkse orderstroom van zo'n 7 miljoen ruim een derde onder de consensus ligt. Toch is er één lichtpuntje, die weliswaar niets verandert aan de zwakke operationele gang van zaken: de Belgische fiscus. Er is niet alleen de algemene verlaging van de vennootschapsbelasting. Maar het management geeft ook aan te verwachten de belastingsfactuur nog extra te kunnen drukken. Dit dankzij de uitbreiding van de octrooiaftrek. Die kondigde de regering-Michel al eind december aan, maar zou nu ongeveer rond moeten zijn.