Euronext Brussel: Biotechdwergen schieten omhoog

ASIT en Oxurion fel in het groen op lichtrode beurs.

De Bel20 maakt even pas op de plaats na de verschroeiende rit van de afgelopen dagen. Beleggers wachten af hoe donderdag de ontmoeting verloopt tussen de Amerikaanse president Trump en de Chinese vicepremier Liu He. Verder schrokken beleggers van slecht nieuws uit Duitsland. De fabrieksorders daalden in februari met 4,2 procent veel sterker dan verwacht. De tegenvallende cijfers uit de eurozone geven aan dat de economische neergang mogelijk ernstiger wordt dan eerder gedacht. De sterren van de beurs zijn de biotechdwergen ASIT en Oxurion.

ASIT kreeg de laatste dagen klap na klap en lijkt donderdag even een rustdag te krijgen van beleggers. Het biotechaandeel ging van de hel naar de hemel, want hoewel het aandeel nu ruim 9 procent plust stond het vanochtend nog met 8 procent onder water. Beleggers straften het bedrijf eerder af om zijn slechte jaarcijfers die het begin deze week presenteerde. Het aandeel is met een winst van 8,2 procent omstreeks 12u de ster van de beurs.

De biotechspeler Oxurion (het voormalige Thrombogenics) kondigde vanmorgen aan dat het vroeger dan verwacht voldoende patiënten heeft geronseld om een studie op te starten. De wetenschappelijke resultaten ervan komen deze zomer. Het gaat om het middel THR-317, een potentieel middel tegen oogaandoeningen bij diabetespatiënten.

Kepler Cheuvreux is optimistisch over het nieuws. 'Het bedrijf bevestigde dat de resultaten in het derde kwartaal zullen vallen. Dit zou een van de grote triggers voor de beurskoers moeten zijn dit jaar.' Het koersdoel van Kepler ligt op 5,5 euro. Beleggers nemen hierop al een voorsprong. Het aandeel is de op één na grootste stijger met een winst van 7,8 procent.

Cashverbrandende pompjesproducent

Sequana Medical verbrandde vorig jaar nòg meer cash dan in 2017. Dit blijkt uit de presentatie van de jaarcijfers over 2018. Het biotechbedrijf verbrandde vorig jaar bijna 10 miljoen euro tegenover 8,4 miljoen een jaar eerder, een stijging van 15 procent. Daaruit volgt dat het nettoverlies van 8,2 miljoen in 2017 verder opliep tot 14 miljoen in 2018.

De producent van kleine leverpompjes ging begin dit jaar naar de beurs. Deze beursgang flopte, want de 27 miljoen euro die het bedrijf ophaalde kwam voornamelijk van bestaande aandeelhouders. Daarnaast bleef er van dit bedrag relatief weinig over. Na aftrek van beursintroductiekosten haalde het bedrijf 23,4 miljoen op. Dat het bedrijf nood aan geld had blijkt wel uit de kaspositie van 1,3 miljoen aan het einde van 2018.

Als het bedrijf niet aan dit tempo verder gaat, kan het nog zo'n 2 jaar vooruit.

Elia denkt over nieuwe structuur

De bestuurders van hoogspanningsnetbeheerder Elia vergaderen deze week over een nieuwe structuur voor het bedrijf. Die nieuwe structuur zou vergelijkbaar zijn met die van de gasdistributeur Fluxys. Als Elia tot een beursgenoteerde holding vervelt en daarin zijn Belgische activiteiten afzonderlijk onderbrengt, zou investeren in het buitenland aantrekkelijk blijven na een wijziging van de Belgische tariefregels die de monopolist zullen treffen op 1 januari. Buitenlandse investeringen staan op de roadmap van Elia, dat in de nabije toekomst graag een kapitaalverhoging van 350 à 450 miljoen euro zou doorvoeren. Het aandeel blijft donderdag stabiel.

Hoger koersdoel voor Galapagos

De Amerikaanse zakenbank SVB Leerink verhoogt het koersdoel voor het Amerikaanse aandeel (Amerikaanse koers) Galapagos (Europese koers) van 140 naar 150 dollar. Nadat het gouden ei filgotinib doorbrak, was het team op roadshow in de VS. Ze kwamen zo onder andere in Boston, waar SVB Leerink is gevestigd. Afgelopen weekend maakte CEO Onno Van de Stolpe nog wat tijd voor de Belgische kleine belegger op de VFB-dag in Antwerpen.

WDP krijgt verkoopadvies