Euronext Brussel: Biotechvrijdag

Beleggers zetten de decemberrally schoorvoetend voort. Bone Therapeutics trekt hoger na een onderzoeksaanvraag. Galapagos krijgt een koersdoelverlaging.

De Europese beurzen gaan voorzichtig hoger. Beleggers kijken vooral naar het VK. Later op de dag zal het Britse Lagerhuis stemmen over de nieuwe wet die het vertrek van het VK uit de Europese Unie mogelijk maakt.

De Bel20 trappelde rond 12u ter plaatse.

Bone Therapeutics

Bone Therapeutics , gespecialiseerd in celtherapie als oplossing voor allerlei botaandoeningen, viel in de ochtend op met een stijging van meer dan 7 procent. Rond het middaguur bekoelde het enthousiasme van beleggers en won het aandeel nog 2,4 procent.

Bone heeft een aanvraag ingediend voor een fase-3 onderzoek. Het gaat om het medicijn JTA-004 dat moet helpen tegen knieartrose, waarvan de meest bekende vorm wereldwijd zo'n 250 miljoen mensen treft.

De werking van het medicament zal in het onderzoek vergeleken worden met een placebo en met Hylan G-F 20, het leidende medicijn tegen knieartrose dat al op de markt is.

Analist Sandra Cauwenberghs van KBC Securities reageerde op het nieuws en verlaagde haar koersdoel. 'De focus van het bedrijf zal nu liggen op JTA-004 en het celtherapiemiddel ALLOB. Maar omdat we in het komende jaar geen vooruitgang zien bij ALLOB verwijderen we het in onze waardering. Hierdoor zakt het koersdoel van 10,50 naar 6,40 euro.'

Galapagos

De farmareus Eliad - partner van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos - heeft bij de Amerikaanse gezondheidsautoriteit (FDA) een aanvraag ingediend om het antireumamiddel filgotinib versneld op de markt te mogen brengen.

Met de 'New Drug Application' (NDA) geeft Galapagos het startschot voor de commerciële lancering van filgotinib op de belangrijke Amerikaanse markt.

Analist Lenny Van Steenhuyse van KBC Securities voorziet een marktlancering van het medicijn in Amerika in 2020. 'Omdat Gilead gevraagd heeft om een 'priority review' zal het proces waarschijnlijk met 4 tot 6 maanden ingekort worden. Daarom denken wij dat het mogelijk is dat het medicijn in het derde kwartaal van 2020 op de markt komt.'

Van Steenhuyse verlaagt daarnaast het advies voor Galapagos van 'kopen' naar 'houden'. Maar dat heeft volgens de beurskenner niets te maken met het nieuws rond de aanvraag. 'Het bedrijf heeft het fantastisch gedaan in 2019, maar we denken wel dat het aandeel nu correct gewaardeerd is.'

Oxurion

En het is echt biotechvrijdag want ook Oxurion is in het nieuws. De ontwikkelaar van behandelingen voor oogaandoeningen gaat geen inspanningen meer doen om het potentiële geneesmiddel THR-317 verder te ontwikkelen. In augustus bleek in een fase 2-onderzoek dat het amper werkte, waarop het aandeel zijn grootste klap ooit incasseerde.

Oxurion gaat nu focussen op de twee overblijvende middelen in zijn pijplijn: THR-149 en THR-687. Het bedrijf legt zich toe op behandelingen voor oogaandoeningen die diabetici treffen.

Volgens CEO Patrik De Haes zal de beslissing tot een vereenvoudiging van de organisatiestructuur leiden. Wat dit precies behelst, is momenteel niet duidelijk.

Cauwenberghs knipt haar koersdoel daarom bij. 'Op basis van de aankondiging van Oxurion hebben wij het medicament THR0317 verwijderd uit onze waardering. Daarom verlagen we ons koersdoel van 3,35 euro naar 3 euro.'

De aandelenspecialist laat wel het koopadvies staan.

Het aandeel gaat 4,8 procent lager.

Euronav