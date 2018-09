Euronext Brussel - Bone Therapeutics op rozen, Ahold Delhaize op verkooplijst

De Bel20 wint om 11 uur 0,4 procent tot 3.705 punten.

Het gros van de steun voor de sterindex komt van Argenx , AB InBev en ING .

Door een aanpassing van het indexreglement is de kans dat de Franse energiereus Engie volgend jaar uit de Bel20-index van de beurs van Brussel valt. Momenteel is WDP de grootste kanshebber om dat zitje in te nemen.

Galapagos en Morphosys vervolgen hun samenwerking in het onderzoek naar een medicijn tegen eczeem. De twee starten de Fase 1 overbruggingsstudie voor het onderzoeken van een subcutane formulering van MOR106.

Het is nu vooral wachten op de resultaten van de fase 2 van de zogenaamde Iguana-studie met MOR106 bij patiënten met atopische dermatitis. Als die succesvol is kan dat een geschiktere oplossing opleveren voor huidziektepatiënten, zeggen de analisten van KBC Securities. 'Deze aankondiging geeft blijk van de nauwe samenwerking tussen Galapagos, Morphosys en Novartis, die allemaal afgestemd zijn op een snelle ontwikkeling van geneesmiddelen.'

De analisten van Berenberg plakken een waarde van 10,7 euro op het eczeemprogramma.

Telecomwaakhond BIPT heeft gisterenavond zijn voorstel gepubliceerd voor de onderhoudskosten van de vaste telecomnetwerken. Het gaat om de zogenaamde WACC, de weighted average cost of capital of gewogen gemiddelde kosten van het vermogen.

Die cijfers zijn belangrijk voor de berekening van de nieuwe groothandelstarieven die volgend jaar van kracht worden. Zeg maar de huur die alternatieve operatoren aan Proximus en Telenet betalen om via hun netwerken hun klanten van breedbandinternet en digitale televisie te voorzien. Het bekendste voorbeeld daarvan is Orange Belgium.

Voor die laatste is de update van de WACC - voor het eerst sinds 2015 - goed nieuws. Het BIPT schat de kosten van het VDSL-netwerk van Proximus en de kabelnetwerken van Telenet en VOO respectievelijk 77 en 193 basispunten goedkoper in dan vroeger.

Aangezien de huurprijs voor Orange wordt gebaseerd op die kost heeft de hurende operator natuurlijk baat bij een lage WACC.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een voorstel. De operatoren hebben een maand de tijd om te reageren. Eind dit jaar wordt het definitieve kostenmodel van het BIPT verwacht, waarna de nieuwe huurtarieven in het derde kwartaal van 2019 in werking zullen treden, aldus ING-analist David Vagman.

Ahold Delhaize staat onder druk na een kritisch rapport van het beurshuis UBS over de Amerikaanse poot. De analisten wijzen - net als eerder die van Berenberg - naar de comeback van Walmart, de opmars van prijsbrekers, het belang van e-commerce om Amazon af te houden en de stijgende kosten.

Het advies gaat van 'houden' naar 'verkopen', het koersdoel van 20 naar 18 euro. Ahold Delhaize heeft 15 koopadviezen, 10 keer 'houden' en 6 verkoopadviezen achter zijn naam staan.

Bone Therapeutics heeft een technologie (ALLOB) ontwikkeld om complexe botbreuken te genezen. Het gebruikt daarvoor lichaamscellen van derden, past die in het labo aan en injecteert die in de patiënt. In een beperkte studie behandelde het bedrijf 21 patiënten met een botbreuk die na 3 à 7 maanden nog steeds niet genezen waren.

Beleggers reageren enthousiast op de succesvolle studie naar de behandeling van niet-helende botbreuken.

De positieve resultaten van de fase 1/fase 2a ondersteunen de eerder behaalde resultaten. 'Hoewel de weg naar de commercialisering nog enkele jaren zal duren, zien we een positieve evolutie', reageren de analisten van KBC Securities. Ze herhalen hun koopadvies en koersdoel van 11 euro.

'Bij alle patiënten hebben we de doelstellingen gehaald', klinkt het bij Bone Therapeutics. Plannen voor de volgende studiefase (fase 2b) worden binnenkort uitgetekend. Bovendien heeft Bone Therapeutics een nieuw productieproces op poten gezet om de behandeling schaalbaar en kostenefficiënter te maken.

Die nieuwe technologie zal ingezet worden in alle toekomstige studies met ALLOB. De aanvraag om de volgende studie voor complexe botbreuken te starten, zal in de tweede jaarhelft van 2019 worden gedaan.

Sofina, de holding van de Boëls, investeert voor de tweede keer dit jaar in de Chinese online kruidenier Miss Fresh. Dat is een Chinees bedrijf dat gespecialiseerd is in de online verkoop en levering van verse voedingsproducten van hoge kwaliteit. Het bestaat al vier jaar en is actief in twintig Chinese steden, waaronder de grootsteden Peking, Shanghai, Guangzhou en Shenzhen.