Euronext Brussel: Bpost beloond voor voorzichtige prognose

Na zeven winstdagen heeft de Brusselse beurs last van winstnemingen. Ondanks sombere vooruitzichten schiet Bpost hoger, deels op basis van het nog altijd sterke dividendrendement.

Na vijf positieve sessies zetten de Europese beurzen woensdag een stapje terug. De Britse premier Theresa May zal wellicht slechts een kort en geen lang uitstel voor de brexit vragen aan de Europese Unie. Er zijn minder gunstige berichten over de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen. Beleggers houden zich ook gedeisd met het rentebesluit van de Federal Reserve voor de deur.

Omstreeks 12.40 uur verliest de Bel20 0,9 procent tot 3.653 punten. Schaarse stijgers in de index zijn nieuwkomer WDP (+0,7%) en Colruyt (+0,7%).

Ook Proximus (+0,2%) gaat voorzichtig de goede richting uit. De telecomgroep is al tien dagen op rij aan het stijgen, de langste winstreeks in vijf jaar. Het aandeel heeft voorlopig weinig last van een adviesverlaging bij Macquarie, dat van ‘kopen’ naar ‘houden’ gaat.

De druk op de Bel20 komt vooral van UCB (-2,4%) en de bankwaarden ING en KBC, die allebei 1,4 procent zakken. Ook AB InBev (-1,2%) moet na drie winstdagen weer wat terrein prijsgeven. Het bierconcern maakte dinsdagavond bekend dat Marty Barrington, een voormalige CEO en voorzitter van tabaksfabrikant Altria, de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur wordt. Hij vervangt de Fransman Olivier Goudet, die opstapt wegen potentiële belangenconflicten. Er zijn nog meer wijzigingen in de raad van bestuur.

Volgens het beurshuis Jefferies tonen de veranderingen eerder continuïteit dan grootschalige verandering en lijkt het er AB InBev vooral om te doen zowel zijn sterke cultuur als zijn eigenaarschapstructuur te beschermen. De analisten verwachten dat de druk op het aandeel zal aanhouden, hoewel het eerste kwartaal wellicht sterk zal uitvallen en er meer rugwind is van de groeimarkten. De toenemende concurrentie zou wel op de marges kunnen wegen. De analisten handhaven hun verkoopadvies en koersdoel van 63 euro.

Dividend

Op de brede markt neemt Bpost het voortouw. Het aandeel schiet 6,1 procent hoger tot 8,8 euro. Bpost opende met 3 procent verlies, maar dat verdween heel snel. De winst van het post- en pakjesbedrijf kwam vorig jaar boven de (aangepaste) verwachtingen van analisten uit, maar voor 2019 is Bpost somber: het rekent op een bedrijfswinst van ‘meer dan 300 miljoen euro’, fors minder dan de 424 miljoen die in 2018 werd behaald. De lagere bedrijfswinst zal ook een impact hebben op het dividend.

'Als we de laagste prognoses van Bpost voor elk van de afdelingen optellen, komen we uit op een bedrijfswinst (ebit) van 318 miljoen euro in 2019,' reageert KBC Securities-analist Ruben Devos op de vooruitblik van het postbedrijf. 'Dat is duidelijk boven de lat die Bpost op minstens 300 miljoen euro legt, en zelfs in de buurt van de gemiddelde analistenverwachting van 323 miljoen euro.'

Anders gezegd: als de lat zo laag ligt, springt Bpost er makkelijk over wanneer het over 12 maanden de cijfers van dit boekjaar voorstelt. Devos ging er al langer van uit dat het dividend in 2019 zou dalen van 1,31 euro - de uitkering in december en mei samengeteld - naar 90 eurocent per aandeel. Als de ebit inderdaad maar op 300 miljoen euro uitkomt, zou hij daar nog eens 7 eurocent van af doen, 'in theorie'. Zijn advies voor het aandeel blijft staan op 'houden', en het koersdoel op 9,5 euro.

Ook Degroof Petercam is niet verbaasd dat het dividend van Bpost omlaag zal gaan. In het rekenmodel van analist Frank Claassen staat nu 0,7 euro per aandeel ingevuld na het boekjaar 2019, wat nog altijd een hoog brutodividendrendement van bijna 10 procent oplevert, vergeleken met de huidige beurskoers van iets minder dan 9 euro. Dat rendement ligt iets hoger dan de sectorgenoten in Europa, terwijl het wachten is tot de Amerikaanse overnameprooi Radial echt begint bij te dragen aan de winst. Via Radial wil Bpost een graantje meepikken van e-commerceleveringen in de VS. 'Radial is nog niet uit de tunnel, maar het heeft de eindejaarspiek heel goed aangepakt,' vindt Claassen.

1,4 miljard aandelen

Het centjesaandeel Crescent (+0,9%, 0,0644 euro), het voormalige Option, is in anderhalve week verdubbeld. Waar gemiddeld 600.000 stuks (voor een beursomzet van 29.400 euro) van het aandeel verhandeld worden door hoofdzakelijk speculanten, ging het dinsdag over bijna 14 miljoen stuks (beursomzet: 800.000 euro). Vandaag bedraagt de handel al 2,8 miljoen aandelen.

Analist Guy Sips van KBC Securities, die het al langer heeft over 'het duurste aandeel op de Brusselse beurs', is er snel bij om ons te herinneren aan het aantal uitstaande aandelen: dat zijn er 1,4 miljard. Samengeteld zijn al die aandelen 90 miljoen euro waard. 'Terwijl de omzet van het bedrijf dit jaar 20 miljoen euro is, als we de doelstelling van dubbelcijferige groei in 2019 geloofwaardig achten.'