Euronext Brussel: Bpost breekt verliesreeks af

Kepler Cheuvreux verlaagt vanochtend het koersdoel voor de Franse Balta-rivaal Tarkett van 35 naar 30 euro. 'We verwachten nog meer nadeel van tegenvallende grondstoffenprijzen na de rally van de olieprijs in het tweede kwartaal. Daardoor verlagen we onze winstverwachting per aandeel voor dit jaar met 9 procent.' Toch blijft het koopadvies overeind: 'We zien opwaarts potentieel gezien de lage waardering van het aandeel, maar dat zal er niet uitkomen zolang de winst aan het dalen is, en dat is wat we verwachten in het tweede kwartaal.'