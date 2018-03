Euronext Brussel: Bpost duwt Bel20 in het rood

De Brusselse beurs blijft achter op de rest van Europa en dat is vooral aan Bpost te wijten, dat een zwaar tegenvallende winstprognose gaf en zwaar wordt afgestraft. Andere ontgoochelingen kwamen van de Tack-bedrijven Picanol en Tessenderlo Group.

Euronext Brussel beleeft zeker niet zijn beste dag. Terwijl de Europese beurzen kleine winsten boeken en zo wat herstellen van de klappen van gisteren, zakt de Bel20 0,5 procent tot 3.951 punten. Stijgers en dalers zijn naar aantal netjes in evenwicht in de index, maar één aandeel verknoeit alles: Bpost.

De jaarcijfers van het postbedrijf voldeden in grote lijnen aan de verwachtingen. Omzetmatig rondde Bpost voor het eerst de kaap van 3 miljard euro – met dank aan de sterke groei van het pakjesvervoer – maar de brievenpost kromp sterker dan verwacht. De brutobedrijfswinst (ebitda) was met 598 miljoen een fractie beter dan geraamd.

De grote tegenvaller is de winstprognose voor 2018: topman Koen Van Gerven rekent op een recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) van 560-600 miljoen euro. Dat is niet alleen een pak lager dan de consensusprognose, maar betekent ook dat het cijfer dit jaar lager kan uitkomen dan in 2017. De oorzaak ligt enerzijds bij de afkalvende brievenpost, anderzijds bij het vorig jaar overgenomen Amerikaanse e-commercebedrijf Radial waar duidelijk problemen zijn opgedoken.

Analisten zijn scherp voor Bpost. ING heeft het over een significante winstwaarschuwing. Analist Marc Zwartsenburg plaatst de ebitda-prognose tegenover de consensusverwachting die volgens hem op 648 miljoen euro stond. Bpost zit met zijn prognose 10,5 procent lager. Analist Marcel Achterberg van Degroof Petercam had tot dusver een 'houden'-rating en een koersdoel van 27,50 euro voor Bpost, maar gaat beide herzien na de conference call. Over Radial werden analisten alvast niet veel wijzer tijdens die call; het is wachten tot de investeerdersdag in juni.

Blockbusters

Nog in de Bel20 geniet Galapagos (+1,3%, 84,96 euro) maar in beperkte mate van een koopadvies van Berenberg, dat het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf voortaan opvolgt. Het beurshuis plakt een koersdoel van 112 euro op het aandeel, het op een na hoogste van alle analisten die Galapagos volgen.

Galapagos heeft de voorbije zes maanden al sterk gepresteerd op de beurs dankzij vooruitgang rond kandidaat-geneesmiddelen die zich in het midden- en laat stadium bevinden. De Berenberg-analisten Klara Fernandes, Alistair Campbell en David Hogg verwachten echter verdere ontwikkelingen in de vijf kernprogramma’s, die stuk voor stuk kunnen uitgroeien tot blockbusters. Dat zal de koers verder aandrijven. Op basis van een som-der-delenwaardering zien de Berenberg-analisten 33 procent opwaarts potentieel voor het aandeel.

Ontgoocheling

De Tack-bedrijven Picanol en Tessenderlo Group zorgden met hun jaarcijfers allebei voor een ontgoocheling. Weefmachinebouwer Picanol boekte wel 8 procent meer omzet, maar door hogere kosten bleef de bedrijfswinst stabiel. De nettowinst daalde tot 101,7 miljoen euro door een gevoelige lagere winstbijdrage van Tessenderlo Group. Picanol verliest 2,5 procent tot 93,60 euro.

Tessenderlo Group (-3,8%, 35,10 euro) presteerde vorig jaar nog zwakker dan verwacht. Terwijl de omzet 4 procent steeg, viel de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) van de chemiegroep 6 procent terug, vooral door de zwakkere dollar. Analisten hadden net een hogere winst verwacht. Voor 2018 verwacht Tessenderlo Group een vergelijkbare brutobedrijfswinst. De combinatie van een zwak resultaat en ontgoochelende vooruitzichten brengt analiste Nathalie Debruyne van Degroof Petercam ertoe haar koersdoel te laten zakken van 42 tot 37 euro. Haar advies blijft ‘houden’.

Vertrouwen

Analisten zijn tevreden over de jaarcijfers waarmee projectontwikkelaar Immobel dinsdagavond naar buiten kwam. Vooral de stijging van het dividend met een tiende tot 2,20 euro bruto per aandeel en de goed gevulde projectpijplijn voor de komende jaren kunnen overtuigen.

Bank Degroof Petercam verhoogt het advies van 'opbouwen' naar 'kopen', met een koersdoel van 60 euro. '2017 was zoals verwacht een overgangsjaar', stelt analist Jean-Marie Caucheteux. 'Maar de komende drie jaar zien er goed uit, met meer dan tien projecten die tot de resultaten zullen bijdragen. De stijging van het dividend met 10 procent toont vertrouwen van het management in de komende jaren.' Immobel wint 3,5 procent tot 53,60 euro.

Twee aandelen presteren opvallend goed. Curetis, het Duitse bedrijf dat een minilabo heeft ontwikkeld, kreeg in de VS een patent voor de Unyvero Lysator-technologie. Die dient om de weefselstalen voor te bereiden die in het minilabo Unyvero worden ingebracht. Voor deze technologie kreeg Curetis eerder al patenten in Australië, China en Japan, en lopen aanvragen in Europa en Canada. Het aandeel schiet 9,9 procent hoger tot 6,86 euro.