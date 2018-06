Euronext Brussel: Bpost kan niet overtuigen

De nieuwe winstverwachtingen van Bpost vallen tegen en er is ook wat onduidelijkheid rond de realisatie van de strategie. Ontex krijgt een nieuw verkoopadvies, nu van een vooraanstaand Amerikaans beurshuis.

De zorgen rond de Amerikaans-Chinese handelsoorlog waren nog steeds rond op de Europese aandelenmarkten. Vooral nu er met Daimler een eerste ‘slachtoffer’ is gevallen: de Duitse autobouwer, bekend van het merk Mercedes-Benz, stuurde woensdagavond een winstwaarschuwing uit die vooral gebaseerd was op de gevolgen van het handelsdispuut. De hele Europese autosector kleurt rood en ook andere industriële bedrijven die veel exporteren, krijgen klappen. De beurzen zakken gemiddeld 0,5 procent.

Ook in Brussel kleurt de index rood. De Bel20 noteert omstreeks 12.40 uur 0,2 procent in de min op 3.744 punten. Sterkste stijger is AB InBev, dat 1,3 procent aantrekt tot 84,37 euro. ’s Werelds grootste bierbrouwer is goed geplaatst om te profiteren van het lopende wereldkampioenschap voetbal – officieel de FIFA World Cup – en meer bier te verkopen.

De meeste druk op de Brusselse sterindex komt van Solvay, Bpost en Cofinimmo. Als chemieconcern deelt Solvay (-1,5%, 110,10 euro) in de malaise onder de Europese industriële waarden. Solvay is wereldwijd actief en levert tal van kunststofonderdelen aan autoproducenten. Bij Cofinimmo (-3,7%, 104 euro) start vandaag de inschrijving op een kapitaalverhoging van 155 miljoen euro. De nieuwe aandelen worden aangeboden met een behoorlijke korting tegen 94,50 euro het stuk.

Duik

Het aandeel van de dag is echter Bpost, dat een duik maakt van 5,9 procent tot 14,42 euro. Dat is de laagste koers sinds begin 2014. Het postbedrijf houdt vandaag zijn ‘capital markets day’ waarnaar beleggers vol verwachting uitkeken en publiceerde vanmorgen een persbericht met nieuwe financiële doelstellingen en een hernieuwde strategie.

Voor dit jaar rekent Bpost op een bedrijfswinst (ebit) tussen 400 en 440 miljoen euro, voor de periode 2019-2022 op 390 à 440 miljoen euro. Dat betekent dat de winst de komende jaren dus amper zal groeien. Bpost rekent wel op een forse verbetering van de resultaten van zijn Amerikaanse e-commerce-dochter Radial - maar zegt niet hoe het daartoe wil komen – en beloof ook het dividend op peil te houden.

Analisten zijn niet onder de indruk. De nieuwe winstdoelstellingen liggen een stuk onder de consensusverwachting, merkte analist Ruben Devos van KBC Securities op. De winst die Radial tegen 2022 zou moeten realiseren – 100 tot 120 miljoen dollar – is dan weer hoger dan hij had ingeschat. Hij blijft bij zijn ‘bijkopen’-advies en koersdoel van 20 euro.

Zijn collega Marc Zwartsenburg van ING (houden, koersdoel 24,20 euro) vindt de guidance voor 2019-2022 uitdagend aangezien Bpost ervan uitgaat dat de krimp van het postvolume zal versnellen tot 9 procent. Marcel Achterberg van Degroof Petercam is wat ontgoocheld: hij had verwacht dat enkel 2018 een overgangsjaar zou worden, maar nu blijkt dat ook 2019 moeilijk wordt. Hij gaat zijn ramingen en koersdoel wellicht aanpassen. Zijn advies blijft 'houden', zijn koersdoel was tot dusver 22 euro.

Brutélé

Woensdag raakte bekend dat Telenet (+0,4%, 38,46 euro) een overnamebod heeft uitgebracht op de Brusselse kabelintercommunale Brutélé, die onder de merknaam VOO actief is. De Luikse groep Nethys, die met VOO in grote delen van Wallonië actief is, wil daar een stokje voor steken en zelf met Brutélé fuseren. Een akkoord daarrond zou nog voor de zomervakantie kunnen rond zijn.

Ontex (-3%, 19,40 euro) zakt na een nieuw negatief analistenrapport. Dit keer is het Morgan Stanley dat uithaalt en de luierproducent degradeert van ‘equal-weight’ (neutraal) tot ‘underweight’ (verkopen). Analist Sanath Sudarsan verlaagt zijn koersdoel van 25 tot 18,50 euro. Hij denkt dat de winst van Ontex dit jaar met 13 procent zal dalen door de sterke concurrentie, duurdere grondstoffen, lagere productprijzen, tegenzittende wisselkoersen en uitdagingen in Brazilië.

Glow

Engie (+0,1%, 13,26 euro) kan amper profiteren van een belangrijke desinvestering. De Franse nutsgroep heeft haar belang van 69,1 procent in de grote Thaise steenkoolcentrale Glow Energy verkocht voor 2,6 miljard euro. Door de transactie zal de geconsolideerde nettoschuld van Engie met 3,3 miljard euro dalen. Engie ziet hiermee bovendien een punt achter zijn tweejarenplan om voor ongeveer 15 miljard euro aan activa die niet tot de kernactiviteiten behoren, van de hand te doen en de opbrengst te herinvesteren in hernieuwbare energie, energienetwerken en diensten.