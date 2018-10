Euronext Brussel: Bpost trekt de kop in volledig groene Bel20

ING-analist Marc Zwartsenburg ziet geen concrete verklaring. 'Waarschijnlijk vinden beleggers het aandeel overkocht en vinden het opnieuw interessant omdat het door de ferme daling de voorbije tijd opnieuw een mooi dividendrendement kan voorleggen,' zegt hij.

De vastgoedgroep Banimmo heeft een huurcontract voor 12 jaar getekend voor haar hotel in Chantilly. Dat brengt jaarlijks 2,35 miljoen euro aan huurinkomsten binnen. Het bedrag zal nadien jaarlijks toenemen tot 2,6 miljoen euro in 2022 en zal daarna onveranderd blijven tot 2031. Aangezien er reeds een handelsonderhuur getekend werd met een filiaal van de groep UGolf, goed voor een vast jaarlijks inkomen van 100.000 euro, zal het totale huurinkomen vanaf 2022 dus 2,7 miljoen euro per jaar bedragen.

KBC Securities vindt de verhuur goed nieuws. 'Het is goed dat Banimmo de uitbating van het hotel uitbesteedt,' klinkt het. 'Het kan zich nu focussen op haar kerntaken zoals het opknappen van verouderde kantoren en de bouw van kant-en-klae kantoren in België. Met het huurcontract zit Banimmo in een goede positie om het hotel aan aantrekkelijke voorwaarden te verkopen.'

Umicore maakte gisteren bekend dat het een consortium opzet met BMW en Northvolt. Een goede zet, vindt KBCS-analist Wim Hoste. 'De samenwerking onderstreept de leidende positie van Umicore als kathodeproducent, terwijl het bedrijf ook beschikt over een pilootinstallatie van 7000 ton voor batterijrecyclage,' zegt Hoste. 'We zien een enorm groeipotentieel op korte, middellange tot lange termijn voor de kathodeactiviteiten van Umicore, en uiteindelijk ook Recycling.'

Het koopadvies wordt bevestigd samen met het koersdoel van 55 euro.

Ook bij Solvay was er analistennieuws te rapen. Het aandeel is een stuk aantrekkelijker geworden, zegt het beurshuis Degroof Petercam. 'Solvay werd te zwaar afgestraft omdat het een stuk minder cyclisch is dan de meeste denken,' staat te lezen in een rapport van 29 pagina's. Solvay verloor de voorbije week 7,6 procent van haar beurswaarde.

Analist Nathalie Debruyne ziet dat de winstgroei van Solvay voortkomt uit de materialendivisie. 'De komende 5 jaar komt het hoogste winstpotentieel van de materialendivisie die meer dan 50 procent van de brutobedrijfwinst (ebitda) uitmaakt,' zegt ze. 'Dat komt voornamelijk door belangrijke ruimtevaartprogramma's, het toenemende belang van de batterij-industrie en het toenemende gebruik van thermoplastics voor toepassingen zoals olie-exploratie in de diepzee.'

De afdeling maakt materialen voor de ruimtevaart- en automobielindustrie. Het produceert ook polymeren voor elektrische batterijen.

Debruyne denkt dat de ebitda bijgevolg met gemiddeld 8,1 procent zal stijgen in de periode 2019-2021. Volgend jaar zou er al een positieve evolutie merkbaar zijn omdat de tegenwind van grondstofkosten en wisselkoerseffecten aan het uitdoven is. Ook de stijgende olieprijs speelt Solvay in de kaart omdat het de vraag naar Solvays producten doet toenemen.

Degroof Petercam handhaaft het koopadvies en trekt het koersdoel op van 142 naar 156 euro. Bij dat koersdoel heeft Solvay een korting van 10 procent tegenover sectorgenoten ten opzichte van 30 procent vandaag.

CFE gaat hoger. GeoSea, de specialist in complexe offshore engineeringprojecten van DEME, heeft een contract binnengehaald voor het transport en de installatie van 94 funderingen voor Ørsted Borssele 1 & 2, twee windmolenparken voor de Nederlandse kust. CFE heeft 100 procent van de aandelen van DEME in handen.