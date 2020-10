Euronext Brussel: BpostNL, een gesmaakt samenspel

Bpost surft dankbaar mee op dividendnieuws van PostNL op de dag dat zijn voorman zich verantwoordt in het parlement. Mithra behoudt het vertrouwen ondanks een tegenvaller bij de Amerikaanse vermarkting van zijn vaginale ring.

De Bel20 is dinsdag andermaal de primus in Europa. Proximus leidt en breit in tegenstelling tot Telenet een vervolg aan de fonkelende weekstart voor gezapig grazende dividendbetalers die, sinds Biden voorloopt in de peilingen, meer in de gratie vallen. Ook de banken rukken op. 'A little bit more shaky', omschrijft ECB-voorzitter Christine Lagarde de economische vooruitzichten, waarmee ze de hoop op bijkomende stimulus aanvuurt.

In de Bel20 valt weinig bedrijfsspecifiek nieuws te rapen. Op naar de brede markt waar wel geknald wordt in een schare aan sectoren.

AKKA Technologies

Akka Technologies , een van de meest geplaagde aandelen op de Brusselse en Parijse beurs dit jaar, ziet zijn kansen keren. NPM, het vehikel van de familie Frère, schrijft voor 150 miljoen euro in op een kapitaalverhoging van de Franse ingenieursgroep. Opvallend: dat gebeurt aan een premie van ruim 40 procent boven de slotkoers van maandag.

Akka bombardeert zich daardoor tot primus op de Brusselse beurs en rukt met 38 procent op, waardoor de doorsnee belegger opmerkelijk genoeg dus minder diep in de buidel tast dan de familie Frère.

IBA

IBA zit in een nieuwsstroom die positiever is dan menige coronatest. De specialist in protontherapie kan opnieuw scoren dankzij een Taiwanees contract voor de levering van een rhodotron, een machine om medische wegwerpapparatuur te steriliseren.

De rhodotron maakt onderdeel uit van de afdeling 'overige versnellers' van de Waals-Brabantse groep, die voor de ontwikkeling van deeltjesversnellers voor kankerbestrijding. Die laatste afdeling scoorde in China eind augustus een stevige deal voor de transfer van technologie. Sindsdien is het aandeel IBA, dat na een serie waarschuwingen spectaculair van zijn voetstuk was gedonderd, meer dan 60 procent hersteld.

IBA wint 14 procent naar 12,1 euro.

Bpost

Bpost krijgt een bos tulpen toegeworpen van zijn voormalig overnamedoelwit PostNL . Het Nederlandse postbedrijf laat weten dat het vroeger dan verwacht opnieuw met winstuitkeringen van start gaat. 'We verwachten over het boekjaar 2020 een dividend uit te keren', zegt PostNL. Dat zal gebeuren na de algemene vergadering van april 2021. Beleggers hopen dat hetzelfde bij het door forse pakjesdrift gestutte Bpost, dat met de postzegel bovendien kan bogen op het snelst in waarde stijgende kleinood in menig indexmandje.

Bpost rukt met 6 procent op wat een zilver randje vormt aan een weinig prettige dag voor topman Jean-Paul Van Avermaet. De CEO van het postbedrijf schreewt zijn onschuld uit tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie Overheidsbedrijven. Van Avermaet moet zich verantwoorden voor mogelijke prijsafspraken in de beveiligingssector, waar hij actief was voor hij Koen Van Gerven opvolgde als postbaas.

Mithra

One Myring to rule them all, is al jaren de betrachting van Mithra sinds het met zijn generische vaginale ring de aanval inzet op alleenheerser NuvaRing van Merck. Mithra timmert al jaren aan de weg met Myring, maar het pad blijkt opnieuw doorniger dan geanticipeerd.

Mithra ontving namelijk een 'complete response letter' ofte CRL van de Amerikaanse farmawaakhond FDA. Sinds Galapagos in augustus weten we dat dat geen goed nieuws is.

Een CRL betekent immers dat er een tweede zittijd komt om de anticonceptiering op de cruciale Amerikaanse markt te lanceren. De Myring loopt daarmee verdere vertraging op. De Nuvaring is zijn patentbescherming al sinds 2018 verloren, waardoor Mithra meer risico loopt door andere generieke varianten ingehaald te worden.