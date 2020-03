Euronext Brussel: Britse duiven doen Brussel blinken

De Brusselse beurs ging flink hoger na de coronaknip van de Britse centrale bank. Agfa-Gevaert wordt afgestraft na cijfers. Immobel triomfeert.

Wat voor beursopening nog een verliesdag leek te worden, mondde uit in een groene opening op de Europese aandelenbeurzen. Niet lang voor de openingsbel verlaagde de Britse centrale bank de rente met 50 basispunten (0,5%) van 0,75 naar 0,25 procent. De noodgreep om de economische impact van het coronavirus te verzachten verbeterde het sentiment gevoelig, zeker omdat de druk op de ECB om donderdag gelijkaardige actie te ondernemen groeit.

De Bel20, die dinsdag nog zijn laagste peil in vier jaar bereikte, hopte kort na opening fluks 3 procent hoger en nam daarmee de kop in Europa. Rond het middaguur temperden de winsten na uitspraken van Merkel over de mogelijke draagwijdte van het coronavirus.

De Bel20 noteert om 13u nog 1,6 procent in de plus en loopt zo een klein stukje van zijn coronaduik weer in. Al blijft dat relatief: de index noteert nog 23 procent onder zijn piek van 17 februari.

Bel20

AB InBev is bij de sterkste stijgers in de sterindex. De bierreus, die sinds midden februari liefst 35 procent van zijn waarde verloor, gaat 2 procent hoger en kroont de Bel20 dankzij zijn hoge wegingsfactor tot leider in het Europees peleton.

Brede markt

Voor bedrijfsnieuws en -resultaten moeten we woensdag uitwijken naar de brede markt. Daar opende Agfa-Gevaert de boeken. Door een afwaardering in de divisie Offset, dook de beeldvormingsgroep onder de streep in verlies in 2019. De omzet en de bedrijfswinst (rebit) lagen wel op de verwachting.

Analisten reageren gemengd op het cijferrapport.

'Het is positief dat de verkoop van de Healthcare-tak op schema zit. Ook de goede prestatie van de afdeling Imaging is goed nieuws, net als de winstgroei in de afdeling Radiology. We hopen nog meer duidelijkheid te krijgen over de verwachte impact van het coronavirus', zegt Guy Sips van KBC Securities. De analist herhaalt zijn koopadvies met een koersdoel van 5,8 euro.

Bij ING is de teneur negatiever. 'De grootste verrassing is de waardevermindering van 67 miljoen euro in de divisie Offset, waardoor onder de streep een verlies van 53 miljoen prijkt, tegen een verwachte nettowinst van 14 miljoen euro', zegt analist Maxime Stranart. 'De pensioenlasten zijn toegenomen met 70 miljoen euro in 2019.'

'Met de grote blootstelling aan China hopen we ook meer te vernemen over de potentiële impact van het coronavirus'. Agfa meldde dat de alliantie met de Chinese partner Lucky Graphics vertraging oploopt. 'Die alliantie zagen we net als de motor voor winstherstel', zegt ING dat een houdadvies handhaaft met een koersdoel van 3,4 euro.

Agfa Gevaert levert 4,4 procent in naar 3,3 euro.

Bone Therapeutics kwam eveneens met resultaten die - gezien het biotechbedrijf nog niets verkoopt en dus ook geen winst maakt - vooral interessant zijn op vlak van de klinische pijplijn en de cashbehoeften. De programma's zitten rond therapieën voor scheenbreuken en artritis zitten op schema, maar de cashnood wordt erg nijpend waardoor het bedrijf in ijltempo naar vers geld moet speuren.

Bone verwacht een cashburn dit jaar die dubbel zo groot is als de huidige kaspositie. Dat schoentje wringt, vindt ook KBC Securities. Het beurshuis verlaagt het advies van 'opbouwen' naar 'houden'.

Het koersdoel daalt van 6,4 naar 4 euro. 'Deze acute cashnood in een tijd van grote turbulentie op de markten zet verdere druk op de pijplijn', schatten de analisten Sandra Cauwenberghs en Lenny Van Steenhuyse in.

Bone Therapeutics opende met 11 procent winst en was daarmee een tijdlag de grootste stijger in Europa. Daarna bekoelde het enthousiamse fors. Er blijft kort voor 13u nog 0,8 procent winst over.

IBA vervoegt het lijstje van Belgische beursvennootschappen dat gebruik maakt van de nieuwe wetgeving (BCAC) om dubbel stemrecht in te voeren. Daar stemden de aandeelhouders dinsdag mee in op een Buitengewone Algemene Vergadering. IBA is pas de vierde die het dubbel stemrecht invoert na Picanol, Tessenderlo en FNG.

Het neemt ook duurzaamheidsprincipes op in zijn statuten. De specialist in protontherapie wint 0,8 procent.

Immobel krijgt applaus voor cijfers. De vastgoedontwikkelaar rapporteerde dinsdag nabeurs een astronomische winstsprong. Beleggers volgen en duwen Immobel 3 procent hoger.