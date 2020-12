Euronext Brussel: Buurman, wat doet u nu?

De Bel20 hinkt achterop in Europa terwijl buurindex AEX naar een jaarpiek koerst. Brusselse vastgoedbedrijven hoppen de Nederlandse groeitrein achterna.

Herinnert u zich die scène uit de eerste Flodder-film? Buurman Ed Neuteboom (vertolkt door Bert André) vergrijpt zich aan Kees Flodder, onsterfelijk gemaakt door Tatjana Simic.

De verrassing bij het zien van een erectiele buurman valt dinsdag te beurt aan de Bel20 . De Brusselse graadmeter moet het tegen de middag met een bescheiden winst van 0,3 procent stellen terwijl Europese aandelen gemiddeld ruim 1 procent winnen. Buurman AEX noteert op een zucht van 632 punten, waarmee het zijn hoogste peil dit jaar nadert. De Bel20 hangt op enkele dagen voor het jaareinde nog op een verlies van 8,5 procent sinds januari.

Opnieuw komt een oud zeer bovendrijven. De - op Barco na - techloze Bel20 wordt geremd door zwaar wegende banken. ING en KBC zijn de hekkensluiters met verliezen tot 1 procent nadat ze maandag ook al druk gezet hebben op de sterrenkorf.

Ook de vastgoedbedrijven Aedifica , Cofinimmo en WDP redden de meubelen met ruime winsten.

Brede markt

Het zijn nochtans vastgoedbedrijven op de brede markt die voor nieuws tekenen. Atenor laat weten dat het de aankoop heeft afgerond van 50 procent van de aandelen in de Nederlandse ontwikkelaar TBMB. Die vennootschap is eigenaar van het vastgoedproject The Stage in Den Haag. Dat is een groot herbestemmingsproject op de hoek van de Verheeskade en de Lulofstraat waar verouderde gebouwen plaats zullen ruimen voor een nieuwbouw met onder meer 520 studentenkoten en 387 appartementen.

Daarnaast kondigt de vastgoedvenootschap de oprichting aan van een nieuwe projectvenootschap in samenwerking met twee vastgoedontwikklelaars. Samen verwierven zij de ontwikkelingsrechten op meerdere aanpalende gronden aan in Den Haag.

'Atenor bestudeert al twee jaar groeimogelijkheden in Nederland en dit is daarbij een belangrijke stap', zegt analist Joachim Vansanten van KBC Securities. 'Den Haag is een stad waar een schaarste aan studentenhuisvesting heerst.'

'Atenor heeft een zeer sterk trackrecord met een gemiddeld rendement op het eigen vermogen van 18 procent in de voorbije vijf jaar', zegt Vansanten. 'Maar door de coronacrisis zien we weinig groeitriggers op de korte termijn, mede door de onzekerheid op de kantoormarkt.' Het advies blijft daarom 'houden' bij een koersdoel van 70 euro.

Ook Care Property Invest breidt uit in Nederland. De Schotense zorggroep verwierf een voormalig klooster genaamd Mariënhaven in Warmond, een klein dorp in de buurt van Leiden in de provincie Zuid-Holland. Het klooster zal worden omgebouwd naar een zorgresidentie met 41 wooneenheden, 22 serviceflats en 19 revalidatiekamers.

Het klooster deed tot de late jaren 60 dienst als seminarie waar Nederlandse priesters werden opgeleid. Daarna fungeerde het als verpleeghuis.

De voorlopige oplevering van het project wordt verwacht in de eerste helft van 2022. De totale investeringswaarde voor dit project wordt geraamd op 11,6 miljoen euro.

Superflow

De Gentse bodemonderzoeker ABO Group verleidt dan weer een andere buurman. Het doet een tweede overname in Frankrijk: het ingenieursbureau Subgeo, een bedrijf uit het departement Charente dat gespecialiseerd is in seismische detectie en onderzoek doet naar elektromagnetische straling. Vorig jaar nam ABO Group ook Innogeo over, een groter Frans bedrijf actief in milieuonderzoek.

ABO financiert de overname met eigen middelen maar maakt geen bedrag bekend. Het aandeel wint 5,5 procent op de fixingmarkt.

Nog een nichebedrijf dat in een superflow zit is Sequana Medical . De producent van leverpompjes klom in een maand ruim de helft hoger en komt voor het eerst in zijn beurscarrière boven de intekenprijs van februari 2019, 8,50 euro, uit (zie grafiek).

Met andere woorden: de intekenaars van toen zijn na een kleine twee jaar nu voor het eerst 'boven water'. En dit toepasselijk genoeg dankzij de god van het water, Poseidon. Dat is ook de naam van de cruciale Noord-Amerikaanse studie rond de alfapump van Sequana, waarvan het bedrijf vorige maand bemoedigende tussentijdse resultaten aankondigde. Koerswinst sindsdien? Een coole 55 procent.