Euronext Brussel: CFE beleeft beste beursdag in minstens tien jaar

De geplaagde bouw- en baggergroep CFE wordt in ere hersteld na een koopadvies van ABN Amro. Onder Galapagos is de bodem zoek.

Als het concurrerende middel van Abbvie sneller vergund raakt dan filgonitib in de VS volgen er nog woelige tijden.

Brede markt

In maart was de koers fel teruggevallen naar 51,6 euro om in april stevig te herstellen naar 75 euro. In de afgelopen maanden gleed het aandeel weer af onder 55 euro. 'In mijn ogen is die laatste daling lastig te verklaren', zegt analist Thijs Berkelder. 'Te meer omdat CFE en dochter DEME de meeste van hun offshore wind-, bagger- en bouwprojecten goed onder controle hebben'.