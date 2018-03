Euronext Brussel: CFE verdieping hoger na koopadvies

De Brusselse beurs gaat net als de rest van Europa opnieuw lager. Bouwgroep CFE profiteert van een Nederlands koopadvies.

Het herstel van de Europese beurzen was van korte duur. Vandaag kleuren ze opnieuw unaniem rood, waarmee ze de lijn van Wall Street en de Aziatische beurzen doortrekken. Stevige verliezen zijn er voor technologiebedrijven, omdat beleggers voor een verstrenging van de regelgeving vrezen en die aandelen ook sterk zijn doorgestegen. Daarnaast zijn er meer en meer signalen dat Europese economie minder hard groeit en zet de sterke euro een extra rem op de beurzen.

In Brussel zakt de Bel20 omstreeks 12.30 uur met 0,4 procent tot 3.808 punten, waarmee de beurs beter standhoudt dan zijn Europese sectorgenoten die gemiddeld 0,8 procent dalen. Dat is te danken aan de zwaargewichten Engie (+0,7%) en AB InBev (+0,5%), en ook aan Bpost, dat na een dagenlange afstraffing 1,6 procent herstelt tot 18,28 euro.

Rond Engie is er ook wat nieuws. Engie gaat zijn drie Chileense steenkoolcentrales sluiten. De Franse nutsgroep overwoog een tijdlang ze te verkopen, maar dat is moeilijk geworden omdat Chili af wil van zijn steenkoolcentrales. In die omstandigheden had Engie geen goede prijs kunnen krijgen voor zijn centrales, vertelde Philip De Cnudde, Engies topman voor Latijns-Amerika, aan Bloomberg.

De meeste druk op de index komt van materiaaltechnologiegroep Umicore (-2,3%) en van chemiegroep Solvay (-1,7%). Die laatste schoot dinsdag 2,9 procent hoger als reactie op de goede prijs die Akzo krijgt voor zijn chemietak.

Tijdlijn

ABN Amro heeft zijn advies voor CFE opgetrokken van 'verkopen' tot 'kopen'. Analist Thijs Berkelder laat tegelijk zijn koersdoel zakken van 120 tot 117,50 euro. Het koopadvies stuurt CFE 5,2 procent hoger tot 108,60 euro.

Begin januari had ABN Amro plots zijn advies voor de Brusselse bouwgroep, waar baggeraar DEME deel van uitmaakt, in een ruk laten zakken van ‘kopen’ tot ‘verkopen’. Het koersdoel ging toen van 145 naar 120 euro. De reden hiervoor was de zwakke orderinname op zowel de baggermarkt als in de offshore windparkenbouw.

In de vroege handel schoot Kiadis Pharma bijna 5 procent hoger, maar de winst is nu bekoeld tot 1,7 procent op 9,02 euro. Het Nederlandse biofarmabedrijf liet weten op schema te zitten met ATIR101, een kandidaat- geneesmiddel dat goede diensten kan bewijzen bij stamceltransplantaties in het kader van een leukemiebehandeling.

Kiadis heeft de 'Day 120 List of Questions' voor ATIR101 tijdig ingediend bij de Europese geneesmiddelendienst EMA. In het vierde kwartaal hoopt Kiadis een positieve opinie te krijgen van het CHMP, het comité dat EMA adviseert, en in het eerste kwartaal van 2019 een (voorwaardelijke) goedkeuring van de Europese Commissie. Het middel zelf zou dan in de tweede helft van 2019 in Europa op de markt kunnen komen. Een realistische tijdlijn, menen de biotech-analisten van KBC Securities.

Private plaatsing

De notering van Xior was tot 12.30 uur opgeschort. De ‘kotmadam van de beurs’ heeft de aankoop van een studentenhome in Enschede met 271 units gefinancierd middels een kapitaalverhoging van 18,1 miljoen. Daartoe werden ruim een half miljoen nieuwe aandelen uitgegeven, die meteen geplaatst werden 'bij een brede basis van Belgische en internationale investeerders' en tegen 35,50 euro per aandeel. Dat is ongeveer 3 procent minder dan de slotkoers van dinsdag, gecorrigeerd voor de onthechting van coupon 5 (die recht geeft op het pro rata dividend van 0,635 euro). Bij de hervatting van de handel dook Xior 3,75 procent lager tot 35,90 euro.

Melexis (-3,5%, 82,05 euro) deelt in de klappen die andere chipproducenten incasseren en in de uitschuiver van autobouwer Tesla dinsdag in New York. Als fabrikant van allerhande micro-elektronische systemen voor personenwagens zit het Ieperse bedrijf op de grens van elektronica en autoproductie. De zelfrijdende auto, die vol zit met sensoren, is een beloftevolle markt voor Melexis, maar het recente dodelijke ongeval met een Uber-wagen zaait twijfel over hoe matuur de technologie al is.