Euronext Brussel: CFE zakt weg in bagger

Een teleurstellend resultaat na de eerste jaarhelft maakt CFE een kopje kleiner op de beurs. Een koopkans, volgens ABN Amro.

De sfeer is vrijdag zoek op de beurzen. De Europese aandelen verliezen bijna een procent door zorgen over het handelsconflict tussen de VS en China, en een (nieuwe) vertrouwenscrisis in de Argentijnse overheid.

Alsof dat nog niet erg genoeg is, doet de Bel20 het vandaag éxtra slecht. AB InBev, de enige echte multinational van de Brusselse beurs en ook actief in Argentinië, verliest 2,4 procent. Het aandeel flirt opnieuw met de grens van 80 euro, ook al wordt de grootste brouwer ter wereld opgevolgd door 35 analisten waarvan er 30 een koopadvies geven. Het gemiddelde koersdoel over 12 maanden ligt (al meer dan 12 maanden lang) boven de 100 euro.

Binnen de Bel20 gaat het nog slechter met Ackermans & van Haaren. De rustige vastheid van deze langetermijnbelegger leverde volgens KBC Securities 'saaie' halfjaarresultaten op, en dat is doorgaans geen slecht nieuws voor een investeringsmaatschappij. Het probleem situeert zich bij CFE, dat ook vrijdagochtend met cijfers kwam.

De resultaten van CFE, de Brusselse bouwgroep waartoe baggeraar DEME behoort, waren geen voltreffer. Een scherpe koersreactie - tot -15 procent kort na de openingsbel - was volgens ABN Amro een kans om het aandeel op de kop te tikken. De Nederlandse analisten hielden na de cijfers voet bij stuk door hun koopadvies te bevestigen.

'Door de vertraging van leveringen van schepen aan baggeraar DEME waren de resultaten zwakker dan verwacht. Maar de problemen zijn ondertussen van de baan en dus ziet het er goed uit voor de tweede jaarhelft. Door de vertraging van de bestellingen ziet het orderboek er volgens ons heel goed uit. De koers zal negatief reageren maar wij adviseren om dit te benutten om te kopen.'

Nog vrijdagochtend verlaagde Berenberg sterk de prognoses voor Sipef, maar daar heeft de beurskoers weinig last van. De Britse analisten adviseren niet langer om het aandeel vante kopen. Het advies zakt naar houden en het koersdoel zakt met bijna een kwart: van 82 naar 62.

Die daling is het resultaat van fors verlaagde winstprognoses voor de komende twee boekjaren. Dat wijt analiste Anna Patrice aan de gedaalde prijs voor palmolie. 'Na de prijsdaling van 700 dollar per ton naar 560 dollar nu zijn we ook voorzichtiger geworden over de vooruitzichten in de tweede jaarhelft.'

'De verkochte volumes groeiden wel met 10 procent in het tweede kwartaal, beter dan de 3 procent van het eerste kwartaal. Maar de brutowinst uit palmolie daalde wel met 13 procent. Dit wordt nog eens uitvergroot door lagere prijzen voor rubber, en daarbovenop een hogere belastingvoet.'

Patrice haalt aan dat ook het management zich niet enthousiast toonde over de gedaalde palmolieprijs. 'Een daling van 100 dollar van de palmolieprijs drukt de winst met ongeveer 25 à 28 miljoen dollar.' Ook al zal de productie vlotjes verder kunnen stijgen dankzij jonge percelen die steeds meer palmolie afgeven, toch rekent Berenberg op een jaar zonder winstgroei in 2019.

Het koersdoel voor D'Ieteren stijgt van 49 naar 50 euro bij KBC Securities, nadat het bedrijf gisteravond zijn winstprognose verhoogde. Het advies blijft onveranderd 'kopen'.