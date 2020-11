Euronext Brussel: Can't buy a thrill

Bekaert mag dan oud zijn, het kan nog rocken . Een beetje zoals de heren van Steely Dan. Can't Buy A Thrill zingen de kwieke zeventigers in hun gelijknamige magnum opus maar de Zwevegemse staaltechnologiegroep bewijst hen op dat vlak het tegendeel. Bekaert-beleggers bought a thrill en zijn vandaag een straffe 17 procent rijker dan gisteren. Daar hoef je geen Tesla of Nikola voor te heten.

Reden voor de euforie is de kwartaalupdate die Bekaert vrijdagochtend publiceerde. Daarin maakt het gewag van 'een kantelpunt in meerdere markten', waaronder een stevig vraagherstel in de bandenmarkt. De omzet mag dan met een dubbelcijferig percentage omlaag gaan, de winst blijft staalhard overeind met een geprojecteerde een bedrijfswinst die in lijn zal liggen met de 242 miljoen euro die Bekaert vorig jaar in de boeken zette. Dankzij kostenoefeningen kan Bekaert de EBIT-marge zelfs lichtjes bijgespijkeren ten opzichte van '19. Hulde aan de Donald Fagan van dienst: Oswald Schmid. De CEO-ad-interim moest in zeven haasten de Brit Matthew Taylor vervangen die in maart verrassend zijn vertrek aankondigde.