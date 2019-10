Euronext Brussel: Carlsberg zet AB InBev in de schaduw

AB InBev staat maandag opnieuw onder druk na de zwakke kwartaalresultaten van vrijdag. Melexis wordt getroffen door een verkoopadvies van UBS.

De Europese beurzen twijfelen maandag tussen winst en verlies. De Bel20 noteert maandagmiddag 0,1 procent hoger.

Voor de tweede sessie op rij weegt de bierbrouwer AB InBev op de index. Vrijdag kreeg het Bel20-zwaargewicht al een tik van 11 procent nadat was gebleken dat de groep minder bier (-0,5%) verkocht in het derde kwartaal, terwijl analisten mikten op groei (+0,8%). Wat een contrast met de Deense bierbrouwer Carlsberg die maandagmiddag de winstprognose voor 2019 verhoogde met dank aan solide prestaties in West-Europa en China. Carlsberg verwacht voortaan 10 procent meer winst, tegenover 8 à 9 procent meer winst voordien.

70% Melexis Melexis noteert 70 procent duurder dan zijn sectorgenoten, berekende de bank UBS.

Het regende maandag koersdoelverlagingen voor AB InBev. Jefferies-analist Edward Mundy verlaagde het koersdoel van 85 naar 73 euro. 'Ondanks de forse koersval vrijdag, blijven we aan de zijlijn. We zien op korte termijn geen katalysatoren die het aandeel hoger kunnen sturen. Er zijn bijvoorbeeld geen synergieën meer met SAB Miller.' AB InBev noteert 0,8 procent lager.

Wellington

Is AB InBev het kneusje in de Bel20, dan is Galapagos de primus met een plus van 4,5 procent tot 155 euro. Vrijdagavond verscheen een transparantiemelding waaruit bleek dat het Amerikaanse Wellington Management een belang heeft van 5,98 procent. Eerder deze maand maakte Wellington een belang van 5,6 procent bekend. Wellington is expert in farma.

Op de brede markt zakt Melexis met 2,5 procent naar 68,90 euro. UBS verlaagt het advies van 'houden' tot 'verkopen', het koersdoel zakt van 61 naar 57 euro. 'Net als de markt geloven we in een herstel in 2020. Maar we gaan uit van een gematigd herstel', klinkt het. Het beurshuis wijst erop dat de producent van autosensoren tegen 35 keer de verwachte winst van 2020 noteert. 'Dat is een premie van 70 procent tegenover de sectorgenoten.' De koersdaling is relatief. Midden vorige week ging het aandeel 15 procent hoger nadat CEO Françoise Chombar had laten uitschijnen dat het ergste voorbij is in de autosector.

Exmar wint 3,4 procent tot 5,42 euro. Exmar maakte vrijdagavond een bedrijfswinst (ebit) over het derde kwartaal bekend van 5,5 miljoen dollar. KBC Securities noemt de resultaten in lijn met de verwachtingen. Het beurshuis denkt dat Exmar vanaf 2020 weer aandelen kan inkopen of dividenden kan uitkeren, onder meer dankzij de teruggave van een borg van 60 miljoen dollar door de Chinese kredietverzekeraar Sinosure voor eind dit jaar. Exmar betaalde deze borg in ruil voor een lening voor de bouw van het platform Caribbean FLNG (nu Tango). KBC Securities geeft een koopadvies.