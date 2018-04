Euronext Brussel - Celyad door het dolle heen

AB InBev en ING houden de Bel20-index aan de grond. Op de brede markt schittert het biotechbedrijf Celyad.

De Bel20 noteert net als de meeste andere Europese indexen nagenoeg vlak. De Brusselse sterindex gaat 0,1 procent hoger tot 3.912 punten.

UCB (+2%) en Galapagos (+1,9%) zijn de grootste stijgers. JPMorgan verlaagde gisteren zijn koersdoel voor UCB van 64 naar 61 euro. Bij Invest Securities ging het doel na de kwartaalupdate van 76 naar 73 euro.

De bijdrage van de grootste stijgers aan de Bel20 wordt tenietgedaan door de dalingen van zwaargewichten ING (-0,8% tot 13,78 euro) en AB InBev.

AB InBev (-0,9% tot 85,04 euro) heeft last van een adviesverlaging bij Bank of America Merrill Lynch. De analist Fernando Ferreira ziet een 'wall of worries' die op het aandeel kunnen wegen. Hij verwacht vanaf 2019 een aanzienlijke groeivertraging. De schuldenzware balans verhoogt dan weer de kans op herfinancieringkosten en hypothekeert de ruimte voor overnames.

'Om toch overnames te kunnen doen moet het management mogelijk snoeien in zijn dividend en investeringen, of nieuwe aandelen uitgeven', vult Ferreira aan.

De analist besluit met de vaststelling dat AB InBev de onbetwiste leider is in een dalende markt van het pilsbier. 'Dat is geen voordeel.'

Nog in de Bel20 diept Telenet (-1,1% tot 50 euro) zijn verlies uit na gisteren al bijna 6 procent te hebben verloren. Uit de eerstekwartaalupdate bleek dat het internet- en televisiebedrijf last heeft van Netflix en het goedkoper tv-aanbod van Orange Belgium en Scarlet (Proximus).

Degroof Petercam verlaagde zijn koersdoel voor Telenet van 68 naar 61 euro. Het Parijse beurshuis Exane geeft het aandeel een 'houden' en een koersdoel van 50 euro.

Op de brede markt steekt het Waalse biotechbedrijf Celyad er met kop en schouders bovenuit. Het aandeel schiet 25 procent hoger tot 30,48 euro.

Celyad liet voorbeurs weten dat de patiëntcasus uit zijn THINK Phase I-onderzoek naar een middel tegen leukemie vandaag verschijnt in het Haematologica Journal.

De patiënt bereikte volledige remissie (verbetering van de toestand) én bleef gedurende negen maanden in remissie na inschrijving in de THINK-studie. 'Deze eerste objectieve respons is een belangrijke stap voor de behandeling van patiënten met gevorderde leukemie', reageert KBC Securities. Advies en koersdoel, 'kopen' en 48 euro, blijven niettemin onveranderd.

Hoewel Celyad de doorbraak al in oktober meldde, reageren beleggers vandaag (opnieuw) door het dolle heen. De zogenaamde CAR-T-technologie die Celyad en andere bedrijven gebruiken is dan ook heel 'hot' op de beurs. CAR-T manipuleert immuuncellen van een patiënt om ze vervolgens weer in de bloedbaan te injecteren teneinde kankercellen op te sporen en te vernietigen.