Euronext Brussel: Cijferregen valt op koude steen

Bedrijven slagen er niet in om knappe cijferrapporten om te zetten in koerswinst nu het coronavirus de beurzen besmet. Bij Barco is de schade het grootst.

De sfeer is in die mate grimmig dat er - op Montea na - geen enkel bedrijf zijn jaarcijfers kan verzilveren met koerswinst.

Bel20

Beursvedette Barco kwam met een rapport dat gerust in een verguld lijstje aan de muur mag. In alle divisies was er groei in 2019, zelfs in de meer mature entertainmenttak, en werden er margeverbeteringen geboekt. Maar een eerder zuinige outlook en een waarschuwing voor het coronavirus vallen niet in dovemansoren.

Barco - geprijsd voor perfectie - wordt door Degroof Petercam van de kooplijst gehaald en moet het voortaan met een houden-advies doen. 'Barco kwam met knappe cijfers, maar geeft een behoedzame outlook. We verhogen ons koersdoel licht van 250 euro naar 255 euro. De koers nadert ons koersdoel en biedt dus nog weinig opwaarts potentieel. Ondanks de sterke cijfers gaan we daarom over tot een downgrade', zegt analist Stefaan Genoe.

De beeldvormingsgroep valt ten prooi aan winstnemingen en kent zijn slechste beursdag in 6 maanden met een verlies van 6 procent.

KBC loste zijn belofte van een hogere winstuitkering in. De bankverzekeraar gaat een brutocoupon van 3,5 euro uitkeren. Dat dividend ligt lichtjes onder de verwachting maar de aandeelhouder wordt wel getrakteerd op een stevige extra. KBC gaat immers voor bijna 400 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Mits goedkeuring van de ECB, that is. '

KBC noteert al met een stevige premie ten opzichte van sectorgenoten. Wij voelen nog weinig begeestering voor het aandeel. UBS

'Als we de geplande aandeleninkoop en het dividend samentellen, verwachten we een totale uitkering van 4,44 euro per aandeel. Dat is 15 procent boven de consensus.', jubelt Kepler Cheuvreux.

Na een verliesopening koerste de bankverzekeraar gezwind hoger in het eerste handelsuur. Tot er in de voormiddag een rapport van UBS kwam. Daarin wordt het weer met de voetjes op de grond geplaatst.

'Het inkoopprogramma wordt allicht goed onthaald, maar we zien weinig opwaarts potentieel. KBC handelt al met een stevige premie ten opzichte van sectorgenoten. Daarom voelen we nog weinig begeestering voor het aandeel.'

KBC verliest 1 procent nadat het woensdag naar zijn 52-wekenpiek klom.

Brede Markt

Het was op voorhand duidelijk dat Sipef weinig lofpalmen zou verdienen aan zijn jaarpublicatie. De lage palmolieprijs en een vulkaanuitbarsting bezorgden de tropische landbouwgroep een double whammy.

Maar in de tweede jaarhelft was er sprake van een stevig prijsherstel en dat zou zich dit jaar moeten doorzetten, verwacht de groep die aangestuurd wordt vanuit het Antwerpse Schoten.

'De volumevooruitzichten liggen boven de verwachting. Bovendien vond al bijna een derde van de verwachte opbrengst voor 2020 een afnemer aan een voldoende hoger prijs', zegt het analist Alan Vandenberghe van KBC Securities.

De koers van Sipef kende een mooie opvering in de tweede jaarhelft maar we moeten kijken in hoeverre dat het coronavirus dat feestje verpest. Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux is dan weer wat matiger. 'De opvering van het aandeel in het vierde kwartaal was buitengewoon sterk maar het coronavirus zou het feestje kunnen verpesten', waarschuwt het beurshuis. China is de grootste palmolieslokop ter wereld. Het beurshuis hanteert een afbouwenadvies bij een koersdoel van 38 euro.

Sipef verliest 1,9 procent.

Fagron wordt minder gespaard. De leverancier aan apotheken kwam vooral op omzetvlak lichtjes onder de lat uit, vooral omdat de vestiging in Witchita (Kansas) minder snel dan gepland op kruissnelheid raakt. De winstmarges werden wel opgeschoefd.

Degroof Petercam ziet in de resultaten voldoende grond om het koopadvies te herhalen. 'We zien wat plussen en wat minnen. Maar de basis is dat Fagron met een dubbelcijferige groei een wereldleider blijft in een interessante nichemarkt van gepersonaliseerde medicijnen', aldus analist Frank Claassen.

De markt deelt niet in het enthousiasme. Fagron geeft 5 procent prijs.

Montea is de enige die er in slaagt om wél munt te slaan uit zijn jaarrapport. De logistieke vastgoedspeler kwam met fraai nieuws dat het bijna geen leegstand heeft. De bezettingsgraad steeg naar een nooit geziene 99 procent.

Voor Degroof Petercam is dat - samen met de confidente outlook die Montea meegaf - reden tot een prompte verhoging van het koersdoel van 63 euro naar 87 euro. Het verkoopadvies wordt ingeslikt en ingeruild voor een houdadvies.