Euronext Brussel: Cijfers Ter Beke vallen in de smaak

Ter Beke en Smartphoto schitterden na mooie halfjaarcijfers. Umicore trok zich op aan een metalenrally.

De Europese beleggers zijn wat minder bezorgd over het handelsconflict en zetten de beurzen vrijdag in de plus. De zorgen rondom de handelsoorlog ebben weg nadat de Chinese minister van Handel zei dat een escalerende handelsoorlog niet gunstig zou zijn voor zowel de VS als China. Daarnaast zei de minister dat het belangrijk is dat de twee landen blijven praten met het doel de extra heffingen ongedaan te maken.

De Bel20 was een uitblinker in Europa met een winst van 1,3 procent. Het was vooral Umicore die met een winst van 5,5 procent de index vooruit trok. Het aandeel reageerde op de stijging van de edelmetaalprijzen - in euro tot het hoogste peil sinds 2012 - en op de uitbodeming van de kobaltprijs. Umicore recycleert edelmetalen uit electronisch afval.

Er kwamen vrijdag veel bedrijven met cijfers. De meest opvallende was de vleeswarengroep Ter Beke , want de groep wist de winst op te krikken ondanks de sterk gestegen prijs van varkensvlees. De prijzen van varkensvlees worden al maanden hoog gehouden door de grote epidemie van Afrikaanse varkenspest in China.

Marges

Het bedrijf wist de marges op peil te houden. Want Ter Beke zag niet enkel de omzet fors stijgen met 8,8 procent, ook de bedrijfswinst verbeterde aanzienlijk van 5,7 naar 9,4 miljoen euro. Ter Beke plukt de vruchten van besparingsmaatregelen en van efficiëntieverbeteringen in zijn fabrieken. Daarnaast speelde ook een vergelijkingseffect omdat de cijfers van 2018 beïnvloed werden door hoge eenmalige kosten.

Ter Beke belooft voor het hele jaar een toename van het brutobedrijfsresultaat (ebitda) tegenover 2018.

Fernand de Boer van Degroof Petercam is tevreden met de resultaten. ‘Als we naar de verkopen en de marges kijken, dan is Ter Beke er goed in geslaagd om de hogere prijzen voor ingrediënten door te rekenen aan de consument’, zegt Boer. Daarnaast zegt de Boer blij te zijn met de jaarprognoses van het bedrijf. 'Door de hogere varkensprijzen hadden wij de winstverwachting verlaagd. Maar nu zegt het bedrijf ondanks de hogere prijzen toch meer winst te behalen.' De beurskenner laat zijn koopadvies staan. Ook het koersdoel blijft staan op 150 euro.

Analist Guy Sips van KBC Securities is positief verrast door de resultaten van de vleeswarengroep Ter Beke. 'Het zijn mooie resultaten voor de eerste jaarhelft, ondanks de sterke stijging van de prijzen voor vlees en andere ingrediënten door bijvoorbeeld de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in China', zegt de analist. Sips blijft bij zijn 'houden' advies en koersdoel van 125 euro.

Het aandeel won 6,5 procent.

Recticel

CEO Olivier Chapelle verwacht niet langer dat de winst van Recticel dit jaar hoger uitvalt dan in 2018. De boosdoener is de isolatietak. Daar zakte de brutobedrijfswinst met 35 procent naar 14,8 miljoen euro. De winstmarge tuimelde van een stevige 17,2 procent naar 11,4 procent. Dat komt deels door de 'intense prijsconcurrentie' in isolatiemateriaal, waardoor de omzet met 2 procent afbrokkelde ondanks een stevige volumegroei. Daarnaast was er extra druk op de winstmarge doordat de fabriek in Finland - die eind 2018 opende - nog altijd in de opstartfase zit.

De autoafdeling presteerde zoals verwacht zwak door de crisis in de sector, zodat de winstbijdrage 29 procent lager uitviel. Ook de matrassenafdeling had het zwaar, de winst daalde met 13 procent. Hierbij is het vooral de opmars van de onlineverkoop van matrassen het probleem.

Analist Nathalie Debruyne van Degroof Petercam was negatief verrast door de isolatietak. 'We hadden niet zo’n grote krimp van de marge verwacht. De indicatie dat de marges in het derde kwartaal weer wat tot hun normale niveaus herstellen is bemoedigend en voorspelt een veel beter tweede halfjaar', zegt Debruyne.

De beursanalist blijft bij het koopadvies, maar knipt het koersdoel van 10,80 naar 9,90 euro.

Ondanks het feit dat Chapelle van Recticel de winstprognose neerwaarts bijstelde, is analist Wim Hoste van KBC Securities opgelucht. 'De jaarprognose is verlaagd van een hogere brutobedrijfswinst naar een brutobedrijfswinst die in lijn is met die van vorig jaar. Datis licht beter dan onze verwachtingen en stelt ons wat gerust', zegt de analist.

Ook beleggers zijn blijkbaar gerust gesteld, want het aandeel klom met 5 procent.

Van de Velde

Van de Velde ging met 5,6 procent onderuit nadat de groep er ook in de eerste jaarhelft van 2019 niet in slaagde om een antwoord te vinden op de snel teruglopende trafiek in klassieke lingeriewinkels. Het probleem is dat de klant door de opmars van e-commerce steeds minder naar de klassieke lingeriewinkel gaat.

Van de Velde zag over de eerste jaarhelft de omzet 1,2 procent krimpen naar 112,8 miljoen euro. Gezuiverd voor wisselkoerseffecten was er een krimp van bijna 2 procent. Positief is wel dat de kernactiviteit, de groothandel, het wel goed blijft doen en dankzij een mix van stabiele omzet en lagere kosten de winstbijdrage opkrikte. Daardoor steeg ondanks de krimpende omzet de brutobedrijfswinst (ebitda) van 28,5 miljoen naar 32,3 miljoen euro.

Het management gaf verder geen prognoses voor de tweede jaarhelft. Daardoor vindt analist Nathalie Debruyne van Degroof Petercam het lastig vooruitkijken. 'We zien tot nu toe geen verbetering van de marges en ook de omzet blijft onder druk staan. Zonder indicatie van waar de winst dit jaar heen gaat is het moeilijk vooruitkijken of de huidige verwachtingen valide blijven', zegt Debruyne.

AvH en CFE

Ook de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren (AvH) behaalde een recordwinst. Dat was te danken de verkoop van de Franse rusthuistak Residalya. De verkoop bracht 165 miljoen euro op. Daarop boekte AvH een meerwaarde van 105 miljoen euro. Hierdoor bereikte de nettowinst het recordpeil van 212,9 miljoen euro.

Het aandeel ging 1,9 procent hoger.

De bedrijfswinst van CFE - waar AvH een belang van 60,9 procent in heeft - kwam een vijfde lager uit op 61,2 miljoen euro bij een nagenoeg gelijkblijvende omzet. Analisten rekenden echter op een bedrijfswinst van 79 miljoen euro.

De grootste bedrijfstak van de groep, DEME, zag de omzet met 1,5 procent groeien tot 1,35 miljard euro. De brutobedrijfswinst steeg met 6,4 procent tot 199,1 miljoen. Dat was onder meer te danken aan de impact van IFRS16 (het boeken van leaseovereenkomsten, red) ter grootte van 8,6 miljoen. De brutomarge daalde tot 14,7 procent, lager dan het historisch gemiddelde van het bedrijf (tussen de 16 en 20 procent).

De nettowinst daalde met 8,5 procent. Dat komt onder andere door de 8,2 miljoen kosten voor groot onderhoud van het installatieschip Innovation en een waardevermindering van 10,8 miljoen op vorderingen op het Duitse bedrijf Senvion. Verder bleef het orderboek goed op peil. Eind juni was het 3,94 miljard euro zwaar.

Analist Luuk van Beek van Degroof Petercam is tevreden met de cijfers. 'Ondanks een aantal negatieve tijdelijke effecten is dit een goede start van het jaar met een goed gevuld orderboek', zegt van Beek.

Resilux

Resilux heeft qua omzet heel behoorlijk gepresteerd, deze steeg met 11,3 procent. Dat kwam deels door hogere volumes, hogere grondstofprijzen en wisselkoerseffecten. Maar de hogere omzet vertaalde zich niet in een hogere winst. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam 4,3 procent lager uit en de bedrijfswinst zelfs 11,8 procent.

De lagere brutobedrijfswinst heeft alles te maken met de nieuwe fabrieken die Resilux in Zwitserland en Roemenië heeft opgezet. Zo sloot het bedrijf bijvoorbeeld een fabriek in het Zwitserse Weinfelden en opende het een nieuwe fabriek in Bilten. Door onder andere de verhuis van machines werd de productie gedrukt en moest het bedrijf opstartkosten maken. Ook de nieuwe fabriek in Roemenië bracht opstartkosten met zich mee.

Resilux gaat voor het tweede halfjaar uit van een brutobedrijfswinst die op zijn minst gelijk is aan die van het tweede halfjaar van 2018. De brutobedrijfswinst bedroeg toen 20,8 miljoen euro. Als hierbij de winst van 22 miljoen euro uit het eerste halfjaar wordt opgeteld, dan komen we op een jaarwinst van 42,8 miljoen.

Dat is een stuk lager dan de initiële verwachting van analist Guy Sips van KBC Securities. Hij verwachtte een brutobedrijfswinst van 44,8 miljoen euro voor 2019. Om die reden verlaagt hij zijn prognose naar een winst van 43,6 miljoen euro. Zodoende knipt hij het koersdoel van 170 naar 160 euro. Het koopadvies blijft behouden. Resilux verloor 1,5 procent.

Smartphoto

Smartphoto vloog 6,6 procent hoger na mooie halfjaarcijfers. De fotoproductengroep heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De omzet groeide met 8,6 procent tot net geen 19 miljoen euro. Dat is een duidelijke versnelling tegenover heel 2018, toen een omzetgroei van 2,1 procent werd opgetekend.

De hogere verkoop schrijft het bedrijf toe aan 'verdere verbeteringen aan de websites, gericht op mobiele toestellen'. Hierbij verwijst het bedrijf naar de verbeterde app die het heeft gemaakt. 'De focus op 'gifts' in combinatie met bestelgemak voor mobiele gebruikers levert steeds betere resultaten op', zegt het bedrijf in een persbericht.